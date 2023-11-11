ذكرى وفاته.. يونس شلبي تميمة نجاح بوجى وطمطم وقدم أكثر من 150 عملا فنبا

MENAFN - Youm7) تحل اليوم ذكرى وفاة نجم الكوميديا يونس شلبى ، اليوم الأحد 12 نوفمبر، وهو الفنان الذى استطاع أن يرسم الابتسامة على وجوه محبيه من خلال ادواره في السينما والدراما والمسرح، حيث أصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف الدول العربية، بعد النجاحات الذى حققها في اعماله.

بدأت مسيرته الفنية من خلال مسرحية "القاهرة في ألف عام" ثم شارك في مسرحية "مدرسة المشاغبين" في عام 1971 والتي تعد أبرز أعماله حيث حقق خلال نجاحاً كبيراً واستطاع اضحاك الجمهور في كل جملة يقولها في المسرحية.

وبجانب مسرحية "مدرسة المشاغبين" قدم يونس شلبى" واحداً من أبرز أدواره في مسرحية "العيال كبرت" التي عرضت عام 1979 التي حققت نجاحاً ساحقاً ومازالت أيقونة للضحك حتى الآن في كل مرة تعرض فيها على شاشات التليفزيون، كما شارك في أكثر من مسرحية منها "آخر كلام" في السعودية، "الدبابير"، "الصول والحرامي"، "الواد الجن"، "عيال بولا عبود".

بدأ يونس شلبى عمله السينمائى عام 1975 فى فيلم "الظلال فى الجانب الآخر"، وحصل على جائزة شرف عن دوره فى فيلم "عشاق تحت العشرين" من المهرجان الثامن والعشرين للمركز الكاثوليكى عام 1980، إلا أنه شارك بأدوار صغيرة فى نحو 77 فيلما سينمائيا أبرزها "العسكرى شبراوي"، و"ريا وسكينة"، و"مغاورى فى الكلية" و"سفاح كرموز" و"الشاويش حسن"، و"عليش دخل الجيش".

بدأت علاقته بالأعمال التليفزيونية نهاية السبعينيات عندما شارك الفنان فؤاد المهندس فى بطولة المسلسل الكوميدى "عيون"، الذى ظل الأهم فى مشوار حياته الفنية فى الدراما التلفزيونية، رغم مشاركته أكثر من 20 مسلسلا منها "الستات ما يعملوش كده"، و"أنا اللى أستاهل".

يُعدّ مسلسل الأطفال الشهير "بوجى وطمطم" الذى قدمه مع الفنانة هالة فاخر على مدى سنوات حتى توفى مخرجه محمود رحمي، من أهم المسلسلات التى شارك بها على الرغم من أنه لم يشارك فيه إلا بصوته، ولكنه نجح فى الاقتراب من عالم الأطفال الذين اعتادوا منذ ذلك الحين على مناداته باسم "بوجى" وهى الشخصية التى كان يؤديها فى المسلسل.