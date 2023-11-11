ذكرى وفاته.. يونس شلبي تميمة نجاح بوجى وطمطم وقدم أكثر من 150 عملا فنبا

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- Youm7) تحل اليوم ذكرى وفاة نجم الكوميديا يونس شلبى ، اليوم الأحد 12 نوفمبر، وهو الفنان الذى استطاع أن يرسم الابتسامة على وجوه محبيه من خلال ادواره في السينما والدراما والمسرح، حيث أصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف الدول العربية، بعد النجاحات الذى حققها في اعماله.
بدأت مسيرته الفنية من خلال مسرحية "القاهرة في ألف عام" ثم شارك في مسرحية "مدرسة المشاغبين" في عام 1971 والتي تعد أبرز أعماله حيث حقق خلال نجاحاً كبيراً واستطاع اضحاك الجمهور في كل جملة يقولها في المسرحية.
وبجانب مسرحية "مدرسة المشاغبين" قدم يونس شلبى" واحداً من أبرز أدواره في مسرحية "العيال كبرت" التي عرضت عام 1979 التي حققت نجاحاً ساحقاً ومازالت أيقونة للضحك حتى الآن في كل مرة تعرض فيها على شاشات التليفزيون، كما شارك في أكثر من مسرحية منها "آخر كلام" في السعودية، "الدبابير"، "الصول والحرامي"، "الواد الجن"، "عيال بولا عبود".
بدأ يونس شلبى عمله السينمائى عام 1975 فى فيلم "الظلال فى الجانب الآخر"، وحصل على جائزة شرف عن دوره فى فيلم "عشاق تحت العشرين" من المهرجان الثامن والعشرين للمركز الكاثوليكى عام 1980، إلا أنه شارك بأدوار صغيرة فى نحو 77 فيلما سينمائيا أبرزها "العسكرى شبراوي"، و"ريا وسكينة"، و"مغاورى فى الكلية" و"سفاح كرموز" و"الشاويش حسن"، و"عليش دخل الجيش".
بدأت علاقته بالأعمال التليفزيونية نهاية السبعينيات عندما شارك الفنان فؤاد المهندس فى بطولة المسلسل الكوميدى "عيون"، الذى ظل الأهم فى مشوار حياته الفنية فى الدراما التلفزيونية، رغم مشاركته أكثر من 20 مسلسلا منها "الستات ما يعملوش كده"، و"أنا اللى أستاهل".
يُعدّ مسلسل الأطفال الشهير "بوجى وطمطم" الذى قدمه مع الفنانة هالة فاخر على مدى سنوات حتى توفى مخرجه محمود رحمي، من أهم المسلسلات التى شارك بها على الرغم من أنه لم يشارك فيه إلا بصوته، ولكنه نجح فى الاقتراب من عالم الأطفال الذين اعتادوا منذ ذلك الحين على مناداته باسم "بوجى" وهى الشخصية التى كان يؤديها فى المسلسل.
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