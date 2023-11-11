Sunday, 12 November 2023 08:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب على معهد الموسيقى العربية.. الليلة

11/11/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Youm7) تحيى الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد، حفلاً غنائياً ضخماً ضمن سلسلة حفلات وهابيات ، اليوم الأحد فى تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية، بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

يتضمن البرنامج كوكبة متنوعة من مؤلفات الموسيقار محمد عبد الوهاب منها: (خطوة حبيبي، لا مش أنا اللي ابكي، قوللي حاجة، بصراحة، سكن الليل، أيظن، ايه انكتب لي، أحب عيشة الحرية، يا مسافر وحدك، انده عليك بالحب، فکرونی)، من أداء، ندى غالب، أحمد صبري، محمد متولي، ريم كمال.

يذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في إطار دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي شكل جزءا هاما من تاريخ ووجدان الشعب المصرى والعربى، وتخليدًا لأعمال محمد عبدالوهاب.







MENAFN11112023000132011024ID1107412274

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث