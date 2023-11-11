أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب على معهد الموسيقى العربية.. الليلة

(MENAFN
- Youm7) تحيى الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد، حفلاً غنائياً ضخماً ضمن سلسلة حفلات وهابيات ، اليوم الأحد فى تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية، بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.
يتضمن البرنامج كوكبة متنوعة من مؤلفات الموسيقار محمد عبد الوهاب منها: (خطوة حبيبي، لا مش أنا اللي ابكي، قوللي حاجة، بصراحة، سكن الليل، أيظن، ايه انكتب لي، أحب عيشة الحرية، يا مسافر وحدك، انده عليك بالحب، فکرونی)، من أداء، ندى غالب، أحمد صبري، محمد متولي، ريم كمال.
يذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في إطار دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي شكل جزءا هاما من تاريخ ووجدان الشعب المصرى والعربى، وتخليدًا لأعمال محمد عبدالوهاب.
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