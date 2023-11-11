أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب على معهد الموسيقى العربية.. الليلة

MENAFN - Youm7) تحيى الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد، حفلاً غنائياً ضخماً ضمن سلسلة حفلات وهابيات ، اليوم الأحد فى تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية، بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

يتضمن البرنامج كوكبة متنوعة من مؤلفات الموسيقار محمد عبد الوهاب منها: (خطوة حبيبي، لا مش أنا اللي ابكي، قوللي حاجة، بصراحة، سكن الليل، أيظن، ايه انكتب لي، أحب عيشة الحرية، يا مسافر وحدك، انده عليك بالحب، فکرونی)، من أداء، ندى غالب، أحمد صبري، محمد متولي، ريم كمال.

يذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في إطار دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي شكل جزءا هاما من تاريخ ووجدان الشعب المصرى والعربى، وتخليدًا لأعمال محمد عبدالوهاب.