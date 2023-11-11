إلغاء حفل وتأجيل أغنية ومطالبة بالتبرع.. هكذا تضامنت المطربة بلقيس مع فلسطين

MENAFN - Youm7) يعيش الوسط الفني حالة من التخبط في ممارسة مهنته نظرا لما تشهد فلسطين وخاصة قطاع غزة من هجمات غاشمة من جيش الإحتلال الإسرائيلي، والذى أودى بحياة الالاف من الأطفال والنساء والشيوخ، ومن هنا قامت المطربة بلقيس بإلغاء حفلها الذى كان من المقرر أن تحييه في الكويت، كما أجلت طرح أغنيتها الخليجية "شذكرك بيا" لإشعار آخر.

لم تكتفى المطربة بلقيس بذلك فقط، بل نشرت فيديو على سحابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" طالبت خلاله التبرع من أجل فلسطين الذى يروح ضاحيتها الكثير من الأرواح البريئة، والمساهمة في توصيل المساعدات الإنسانية والطبية.

وطرحت الفنانة بلقيس فتحي، مؤخراً، أغنية باللهجة المصرية "ألف روح" على موقع فيديوهات يوتيوب، وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، وهي الأغنية التى تعاونت فيها مع الشاعر المصري أحمد حسن راؤول والملحن اللبناني غي مانوكيان، ومن توزيع سليمان دميان وإخرج الأغنية إيلى فهد.

وكانت الفنانة بلقيس فتحي، طرحت أيضا أغنية بعنوان "عرفتوه" مع نفس فريق أغنية "انتهي" وهما الشاعر مشاري إبراهيم والملحن عبد العزيز الويس وتوزيع موسيقي على المتروك، والكليب من إخراج دان حداد.

وتعتبر أغنية "عرفتوه" هي استكمال لأغنيتها "انتهى" وتدور في فكرة تساؤل طرحته بلقيس من خلال الأغنية ماذا لو عاد حبيبها معتذرا؛ حيث إن الكليب يدور بعد أن انتهت العلاقة مع حبيبها في "انتهى"؛ وتتحدث في أغنية "عرفتوه" عن عودته معتذرا، لتذكره بكل ما فعله بها من قبل.

وطرحت بلقيس أغنية "مزاجنجي" التى قدمتها باللهجة المصرية وتعاونت خلالها مع الملحن محمد يحيي والشاعر الغنائي ملاك عادل ومن إخراج على أبو طالب في ثاني تعاون معه بعد أغنية "دبلوماسي".