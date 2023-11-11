إلغاء حفل وتأجيل أغنية ومطالبة بالتبرع.. هكذا تضامنت المطربة بلقيس مع فلسطين

(MENAFN
- Youm7) يعيش الوسط الفني حالة من التخبط في ممارسة مهنته نظرا لما تشهد فلسطين وخاصة قطاع غزة من هجمات غاشمة من جيش الإحتلال الإسرائيلي، والذى أودى بحياة الالاف من الأطفال والنساء والشيوخ، ومن هنا قامت المطربة بلقيس بإلغاء حفلها الذى كان من المقرر أن تحييه في الكويت، كما أجلت طرح أغنيتها الخليجية "شذكرك بيا" لإشعار آخر.
لم تكتفى المطربة بلقيس بذلك فقط، بل نشرت فيديو على سحابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" طالبت خلاله التبرع من أجل فلسطين الذى يروح ضاحيتها الكثير من الأرواح البريئة، والمساهمة في توصيل المساعدات الإنسانية والطبية.
وطرحت الفنانة بلقيس فتحي، مؤخراً، أغنية باللهجة المصرية "ألف روح" على موقع فيديوهات يوتيوب، وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، وهي الأغنية التى تعاونت فيها مع الشاعر المصري أحمد حسن راؤول والملحن اللبناني غي مانوكيان، ومن توزيع سليمان دميان وإخرج الأغنية إيلى فهد.
وكانت الفنانة بلقيس فتحي، طرحت أيضا أغنية بعنوان "عرفتوه" مع نفس فريق أغنية "انتهي" وهما الشاعر مشاري إبراهيم والملحن عبد العزيز الويس وتوزيع موسيقي على المتروك، والكليب من إخراج دان حداد.
وتعتبر أغنية "عرفتوه" هي استكمال لأغنيتها "انتهى" وتدور في فكرة تساؤل طرحته بلقيس من خلال الأغنية ماذا لو عاد حبيبها معتذرا؛ حيث إن الكليب يدور بعد أن انتهت العلاقة مع حبيبها في "انتهى"؛ وتتحدث في أغنية "عرفتوه" عن عودته معتذرا، لتذكره بكل ما فعله بها من قبل.
وطرحت بلقيس أغنية "مزاجنجي" التى قدمتها باللهجة المصرية وتعاونت خلالها مع الملحن محمد يحيي والشاعر الغنائي ملاك عادل ومن إخراج على أبو طالب في ثاني تعاون معه بعد أغنية "دبلوماسي".
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