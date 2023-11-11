رحلة تطور البدل الرجالي عبر الزمن.. من العصر الفيكتوري حتى التسعينيات

MENAFN - Youm7) تعتبر البدلةواحدة من أهم القطع المميز التي توجد في خزانة ملابس كل رجل، فهو يلجأ لها في كافة المناسبات والاجتماعات العامة والخاصة، فنادرا ما تجد رجلا لا يمتلك بدله لكل موسم، أو على الأقل واحدة يوظفها حسب المناسبة، وليس ذلك في وقتنا هذا فقط، ولكن منذ بدايات الزمن، ولكن التفاصيل تختلف من فترة زمنية لأخرى، ونستعرض في هذا التقرير تطور شكل البدلة مع مرور الوقت وفقاً لما نشره موقع "gentlemansgazette".

بو بروميل والثورة الفرنسية

يمكن إرجاع أصول البدلة التي نعرفها إلى بو بروميل، الذي كان

يعتبر الرجل النموذجي في إنجلترا في القرن التاسع عشر فقبل بو بروميل، تأثرت الملابس الرجالية بشدة بالبلاط الفرنسي، وتمحورت حول الأقمشة المطرزة بشكل كبير مثل المخمل، والجوارب. استبدل بو بروميل كل هذا بسراويل طويلة تلبس مع جزمة، ومعطف ليس به الكثير من الزخرفة أو اللون.

بو بروميل والثورة الفرنسية العصر الفيكتوري

مع بداية العصر الفيكتوري ، كان أول وأهم ثوب يرتديه الرجل هو المعطف المعروف باسم

Frock coat وهو يشبه المعطف النسائي الحديث، ذو فتحة تهوية واحدة في الخلف وكان إما مفردا أو مزدوج الصدر من حيث الطول، فقد وصل إلى الركبتين؛ لهذا السبب فهو يشبه المعطف.

العصر الفيكتوري بدلة الصالة في الخمسينيات

ظهرت بدلة الصالة

Lounge Suit في الأصل في خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر في إسكتلندا، لقد كانت مصنوعة من قماش ثقيل وكان من المفترض أن يكون لباسا للمناسبات الخارجية غير الرسمية، ولكن خلال العصر الفيكتوري كان الأمر عكس ذلك وأصبح لباساً يومياً.

بدلة الصالة في الخمسينيات العصر الإدواردي 1910

في العقد الأول من القرن العشرين، المعروف أيضا باسم العصر الإدواردي ، استمرت بدلة الصالة، ولكن اقتصرت على الرجال الأكبر سنا، وكانت تصمم من قماش ثقيل للغاية وخشن وكانت باهظة الثمن.

العصر الإدواردي العشرينيات

كانت فترة العشرينيات من القرن الماضي عقدا مثيرا بالنسبة للبدلة حيث انتقلت من النحافة الفائقة إلى الأكثر امتلاء في النهاية، وكان للبدلة تأثير عسكري قوي ، حيث كانت السترة مقصوصة، وربما أطول قليلا عند نقطة الأزرار الأعلى، وكانت السراويل نحيفة جدا، وتشبه السترات الحالية ولكن بتصميم أوسع.

العشرينات بدلة جاتسبي الوردية المميزة

اشتهرت عشرينيات القرن الماضي أيضا بالصدرية مزدوجة الصدر، والتي كانت تلبس عادة تحت سترة ذات صدر واحد مع طيه صدر السترة.

بدلة جاتسبي الوردية المميزة العصر الذهبي ثلاثينيات القرن العشرين

أما في العصر الذهبي فقد تميزت ثلاثينيات القرن العشرين ببدلة ذات ثنية ثقيلة وكتف عريض، وسراويل عالية الارتفاع تم قصها بالكامل ومدببة قليلا نحو الأحذية.

العصر الذهبي ثلاثينيات القرن العشرين الأربعينيات

كانت الحرب العالمية الثانية اليد العليا في الكثير من التغيرات، حتى في شكل تصميمات الملابس، وبدلًا من أن تتسم بالكثير من الزراير والطبقات، أصبح أكثر بساطة وراحة.

الأربعينيات الخمسينيات

خلال الخمسينيات من القرن الماضي، عاد بعض الناس إلى نمط البدلة الذي كان موجوداً قبل الحرب، لذا أصبحت طيات الصدر أوسع، وأصبحت السراويل ذات طيات مرة أخرى، ولم تعد نحيفة بعد الآن.

الخمسينيات الستينات

أما عن أشكال البدل الرجالية في فترة الستينات كانت على شكل تصميم الكاروهات الرفيعة، والألوان الصيفية الفاقعة، وكانت مميزة للغاية بهذا الشكل.

الستينات السبعينات

كانت البدلات لا تزال ضيقة نسبيًا ولكنها كانت تحتوي على طية صدر السترة كبيرة حقًا، وكانت براقة إلى حد ما، وكانت السراويل في كثير من الأحيان بقصة واسعة، ومن المثير للاهتمام أن السبعينيات أعادت البدلة المكونة من ثلاث قطع ولكنها لم تكن رسمية على الإطلاق، فهي كاجوال وشبابية يمكن ارتدائها صباحاً.

السبعينات الثمانينات

أما جيل الثمانينات فكانت البدل الخاصة بهم ناعمة وهادئة كثيراً، ألوانها محايدة وتصميمها راقي وليس به تفاصيل كثيرة، ولكن كان يعتمد من يرتديها على لون الكرافت وتصميمه.

الثمانينات التسعينيات

تميز هذا العصربالسترات ذات الصدر الواحد في بعض الأحيان على ثلاثة أو حتى أربعة أزرار، بينما تحتوي السترات مزدوجة الصدر على ستة أزرار، كانت السراويل تشبه الصندوق وفضفاضة وكانت طويلة جدا ومغطاة حول الكاحلين.

التسعينات



