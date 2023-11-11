حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 نوفمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 12 نوفمبر: احذر قليلا

شخصيات قوية وجادة لا يخافون إظهار آرائهم بقوة يفتقدون المرونة فى التعامل ويعشقون الجدال، لا يعترفون بالرأى الآخر ولا يرون أنفسهم على خطأ أبدا، هذه أهم صفات أصحاب برج الأسد .

برج الأسد في حظك اليوم 12 نوفمبر

على الرغم من الشدة التى يتمتع بها مواليد برج الأسد إلا أنهم مرهفو الحس وتؤثر فيهم المواقف الإنسانية بشكل أكثر من غيرهم.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد كارول سماحة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تعانى اليوم من توتر الأجواء فى مجال العمل، لا تغضب فقد تحميك تلك الأجواء من التعرض لنظرات الحسد التى يرميك بها بعض الزملاء الحاقدين على إنجازاتك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

تحتاج اليوم مولود برج الأسد إلى الاهتمام بشريك الحياة واستخدام المرونة فى التعامل معه بعيدًا عن الأجواء الاستفزازية، فهو لا يستحق منك إلا الخير والاهتمام.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

حاول مولود برج الأسد أن تحافظ على اعتدال الأجواء فى الأماكن التى تجلس بها حتى لا تصاب بالأمراض التى تنتج عن تقلبات الحرارة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

ينصح علماء الفلك لمواليد برج الأسد أنه عليك أن تتوخى الحذر اليوم من الفوضى التى قد تحدث اليوم فى منزلك، وحاول الحرص على التعامل بشىء من الهدوء والحكمة مع المواقف التى تتعرض لها اليوم.





برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 12 نوفمبر: إبداع

مواليد برج الحو شخصيات مرحة ومحبة للحياة ولديهم شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام ودائما يشعرون بالاضطهاد وهذا يجعلهم محل نقد الآخرين، حياتهم مثيرة للاهتمام ويحبون المغامرات.

برج الحوت في حظك اليوم12 نوفمبر

مولود برج الحوت إنسان حساس جدًا، يتمتع بالهدوء ويرون العالم من منظور التفاؤل والحياة الجميلة



مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة صابر الرباعى، ويقدم اليوم السابع لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

تنجح اليوم فى إتمام المهام التى أجلتها منذ فترة وهذا يمنحك الشعور بالارتياح، وربما تفكر فى مصدر دخل إضافى فاحرص على إيجاد الفرصة المناسبة.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

ربما تجتمع اليوم مع الحبيب فى لقاء رومانسى، حاول استغلال الفرصة فى التعبير عن شعورك نحوه، هذا الأمر يساعدك على التقرب منه وكسب ثقته.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

تحتاج إلى الابتعاد عن الأوهام وأحلام اليقظة وأن تتأقلم مع الواقع حتى لا تشتت أفكارك وتصاب بالملل والاكتئاب، هذا الأمر قد يساعد على تحسن حالتك الصحية.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

أنت شخص متميز ومبدع خاصة فى مجال الرسم والكتابة، إذا لم يكن لديك وقت للتفرغ لتنمية مواهبك وإشباع رغباتك الشخصية، خصص وقتا هذا المساء حتى لو كان بسيطا للاهتمام بها، تواصل مع أصدقائك اليوم فربما يدعمونك ويشجعونك على تنمية تلك المواهب.





برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 12 نوفمبر: احسن الظن

على الرغم من أن مواليد برج الدلو يحبون الاستماع إلى الأشخاص ومعرفة كل ما هو جديد عن المقربين لهم أو حتى المعارف السطحيين، إلا أنهم في بعض الأحيان يقررون الابتعاد عن كل الناس والمعارف، ويفضلون العزلة دون سبب واضح أو محدد.

برج الدلو في حظك اليوم12 نوفمبر

مولود برج الدلو مميز يتمتع باستقلالية وحرية فى فكره الثقافى، خلاق، ينظر دائمًا إلى المستقبل ويسعى إلى تحقيق أفكاره وتنفيذها يحب الأشياء الحديثة، كما أنه حساس، كريم، حنون، اجتماعى.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة ليلي مراد، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

هذه الفترة تحتاج إلى الهدوء والتركيز والابتعاد عن التورط في المشاكل الفرعية المزعجة التى تسبب لك الانشغال عن العمل وعن تحقيق الأهداف.



حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيد العاطفى

الكثير من العلاقات العاطفية تمر بحالات من التوتر، ولكن المهم ألا تسمح لها بأن تطول، احذر من الظن والشكوك فإنهما يساعدان على تدمير العلاقة بين الحبيبين وإنهائها للأبد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحة

حاول أن تبتعد عن كل الأشياء التى تسبب لك الانزعاج، حتى تتمكن من مواصلة تحسن حالتك الصحية بعد التقدم الصحى الذى وصلت اليه.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة:

إذا كنت تمل من الروتين اليومى، عليك دومًا تغير حياتك قدر المستطاع، وذلك عن طريق إدخال عادات جديدة إليها، والتعرف على أشخاص جدد، والخروج لأماكن لم ترها من قبل.





برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 12 نوفمبر: الحب أسلوب حياة

أصحاب برح العذراء، من أكبر عيوبهم العند وعدم الاعتراف بالخطأ فهذه من أكثر الصفات التى تقف حائلا بين هؤلاء وبين الاحتفاظ بعلاقاتهم الاجتماعية.

برج العذراء في حظك اليوم12 نوفمبر

مولود برج العذراء يقدر معنى تحمل المسئولية، ولكنه لا يثق في الآخرين بسهولة، حريص في التعامل وخاصة مع من يراهم لأول مرة.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوى ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

سيحصدون المكافآت المادية والنقدية التى سترضيهم على مستوى المادة، لكنهم سيتعرضون لبعض المشاكل النفسية التى قد تحد من هذه السعادة.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك فى مشكلة كبيرة.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

وضعك الصحى غير جيد على الإطلاق، فحاول أن تكون مهتما بها أكثر من ذلك، ولا تدع الأجواء المُحيطة تؤثر عليك أكثر من ذلك.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب ألا يتخلون عن هذه الأجواء ويتخذوها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 12 نوفمبر: لا تتسرع

مولود برج الجوزاء على الرغم أن شخصيته مبهجة وحين يوجد في مكان يضفى عليه المرح إلا أن شخصيته محيرة لدرجة كبيرة، لديه العديد من التناقضات غير المفهومة.

برج الجوزاء في حظك اليوم12 نوفمبر

مولود برج الجوزا ، ناجح في عمله يفكر ويخطط في مستقبله بشكل جيد، لديه العديد من الأفكار المبتكرة والمفيدة بشكل عام.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.







حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

يتناسب هذا اليوم مع شخصيتك حيث تكتشف أنها أقوى بدرجة كبيرة، ستحقق الكثير من النجاحات خصوصا أنك تتمتع بخلو ذهنى وراحة بال غير مسبوقة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

الحبيب سيكون سببًا فى نجاح المشروعات التى تخطط لها والتى سبق أن أعددت لها بدقة متناهية، حاول فى هذا اليوم أن تتمتع بالهدوء حتى تجعل العلاقة بينك وبين حبيبك تعود إلى قوتها من جديد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

تصل فى ذلك اليوم إلى مرحلة كبيرة من التعب الجسدى والفكرى نتيجة مشروعاتك وأعمالك الكثيرة، ولكن فى نفس الوقت لن تشعر بالتعب كثيرًا لأن سعادتك تفوق كل المتاعب.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة:

هناك فرص رائعة تجعلك فى المقدمة داخل مؤسستك، انتظر من الحبيب مفاجآت عديدة من المواقف الرائعة التى ستشعل دفء الحياة، دائما تتسرع فى الحكم على الآخرين حاول أن تتخلص من هذه الصفة كى لا تخسر الناس.





برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 12 نوفمبر: لا يستطيع أحد منافستك

يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بالحكمة والذكاء، والشجاعة التى تتضح في مواجهته للمخاطر كما يتمتع بالثقة بالنفس.





برج العقرب فى حظك اليوم 12 نوفمبر

يتسم مولود برج العقرب بصفات أخرى منها حرصه على حفظ الأسرار، وتطوير ذاته طوال الوقت للأفضل، كما يعشق عائلته ويعمل طوال الوقت على حمايتهم.





مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير

برج العقرب

النجم ليوناردو ديكابريو، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

اطلاعك الدائم على كل ما هو جديد ومختلف في مجالك المهنى، ساعدك على ابتكار أفكار جديدة ومختلفة جعلتك في المقدمة والمنافس الذى لا يستطيع أحد الوقوف أمامه.





برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حرصك على التودد والتقرب من شريك حياتك جعل حياتكما الأسرية هادئة ومستقرة، وجعلكما مثالا أعلى لمن حولكما.





برج العقرب على الصعيد الصحى

ممارستك للتمارين الرياضية بشكل يومى ساعدك بالحصول على جسم رياضى رشيق، وجعلك تشعر بالحيوية والنشاط بشكل دائم.





برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في ابتكاره لأفكاره المبدعة والمختلفة ليستمر في المقدمة ويصل للمنصب الذى يستحقه.

برج الجدى.. حظك اليوم الأحد 12 نوفمبر: لا تلتفت حولك

يتسم مولود برج الجدى بالعديد من الصفات والتي منها ميله للجلوس في الأماكن الهادئة وتجنبه للضوضاء، كما يلتزم بمواعيده ويستطيع تحمل المسئولية الملقاه على عاتقه.





برج الجدى فى حظك اليوم 12 نوفمبر

يتسم مولود برج الجدى بصفات أخرى منها التحلى بالصبر، كما يتمتع بعقلية تجارية مميزة، ويتصف أيضاً بالغموض والأنانية أحياناً والتي تجعل البعض يتجنب التعامل معه.





مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير

برج الجدى

النجمة سميرة سعيد، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

لا تلتفت حولك كثيراً وركز في عملك فقط حتى لا يتشتت انتباهك وترتكب الكثير من الأخطاء التي تعرضك مع مرور الوقت للعقوبات.





حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

حافظ على علاقتك بشريك حياتك واعمل على تقويتها دائماً وتجنب الإنصات لمن يحاولون إثارة المشاكل بينك وبينه حتى تحافظ على استقرار علاقتك بالشريك.





حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى

اتبع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية المهمة، ولا تفرط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات حتى تستطيع خسارة وزنك الزائد الذى اكتسبته الفترة الماضية.





توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الجدى خلال الفترة المقبلة أن يستمر في ممارسة التمارين الرياضية حتى يشعر بالنشاط والحيوية ويحصل على جسم رشيق كما كان يحلم طوال الوقت.

برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 12 نوفمبر: انتهز الفرص

يتميز مولود برج الحمل بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها حرصه على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى كما يطلع دائماً على كل ما هو جديد ومختلف.





برج الحمل فى حظك اليوم 12 نوفمبر

يتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى منها تمتعه بشخصية قيادية وميله للطهى كما يعرف باندفاعه في اتخاذ قراراته، الأمر الذى يتسبب في ارتكابه للكثير من الأخطاء.





مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير

برج الحمل

الفنانة روجينا، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

انتهز الفرص المتاحة أمامك والتي يمكن أن تساعدك على تطوير ذاتك وتدفعك للوصول للمكانة التي تحلم بها طوال الوقت، لذلك ركز واختار الفرصة المناسبة لك.





برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حافظ على خصوصية حياتك العاطفية ولا تخبر بها أحدا فإنك لن تعرف متى يخون المنصتون وينشرون حياتك على الملأ، لذلك احذر وحافظ على خصوصيتك.





برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

احصل على قسط كافٍ من النوم واتبع نظاما غذائيا صحيا غنيا بالعناصر الغذائية الهامة التي تحتاج إليها، واتبع تعليمات الطبيب لتستعيد عافيتك من جديد.





برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن يبحث عن طرق مختلفة تساعده على تطوير ذاته، ويحافظ على خصوصية حياته العاطفية.

برج القوس.. حظك اليوم الأحد 12 نوفمبر: لا تقلق أو تتوتر

يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات فهو عاشق للحرية ودائماً ما يحرص على خوض المغامرات المثيرة، كما يتسم بالمرح والإخلاص لشريك حياته.





برج القوس فى حظك اليوم 12 نوفمبر

يتسم مولود برج القوس بصفات أخرى منها العصبية التي تدفعه لارتكاب الكثير من الأخطاء، كما يميل إلى التسوق وشراء سلع باهظة الثمن، ولا يميل لاتباع الروتين الممل.





مشاهير برج القوس

من مشاهير

برج القوس

المغنية تايلور سويفت، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تحاول أن تقلد أحد من زملائك وأرسم لنفسك اتجاه مميز لك يجعلك متفردا عن غيرك، مما يزيد من ثقتك بنفسك مع مرور الوقت ويساعدك على الانطلاق والوصول للمنصب الذى تحلم به.





برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تقلق أو تتوتر وتحلّ بالشجاعة واعترف بحقيقة مشاعرك للشخص المميز في حياتك لعلك بهذا الاعتراف تبدأ علاقة عاطفية كنت تحلم بها طوال الوقت.





برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

اتبع تعليمات الطبيب حتى تستعيد عافيتك من جديد، وتخلى عن العادات غير الصحية التي اتبعتها الفترة الماضية وجعلتك تشعر بالكسل .





لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة، أن يهتم بصحته ويمارس التمارين الرياضية المناسبة له ويتبع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية.





برج الثور.. حظك اليوم الأحد 12 نوفمبر: استثمارات ناجحة يأتى برج الثور في الترتيب الثانى بدائرة الأبراج، حيث يبدأ في 20 أبريل ويستمر حتى يوم 20 مايو، وهو برج ترابي يتسم بالتوازن والقدرة على التحكم في انفعالاته والميل إلى الاستقرار والهدوء، ويحب التفاوض لكنه لا يمكن أن يتنازل عن شيء يريده. برج الثور فى حظك اليوم 12 نوفمبرويشتهر مواليد برج الثور بأنهم يحبون تولي مسؤولية المقربين منهم والعناية بهم بشدة، وهم يحبون أسرتهم بشدة ويخلصون لها، ومستعدون لأن يتعرضوا للمتاعب من أجل حماية أحبائهم منها. مشاهير برج الثور

ومن مشاهير

برج الثور

الفنانة ميريام فارس، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى يعتبر هذا اليوم مناسبًا بشكل خاص لأغراض الاستثمار بشرط أن تكون قد قمت بدراسة الأمر بعناية. من غير المرجح أن يؤتي الاستثمار ثماره إذا كان بناء على قرار متسرع وأهوج، ولكن إذا بحثت في الأمر بعمق، فسوف تصل قريبًا إلى النتيجة الصحيحة. ستساعد استثماراتك أيضًا في تحقيق أهدافك طويلة المدى، لذا تأكد من الاستثمار فقط بعد الحكم على الأمر. برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى ستنشأ تعقيدات في علاقتك الرومانسية اليوم. قد يلعب الأخ الأصغر لك أو لشريكك دورًا حاسمًا في هذا الأمر. هذا لا يعني أنك ستتعلم شيئًا سيئًا عن شريكك. بل ستتعرف على جانب من شخصيته لم تكن على علم به من قبل وهذا يمكن أن يضيف إلى عمق علاقتكما. برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى عليك اتخاذ الحماية الكافية ضد نزلات البرد والعدوى الفيروسية وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي. لقد تعرضت لأجواء ملوثة لفترة طويلة وسيؤثر ذلك عليك الآن. جرب التدابير الوقائية والعلاجات المنزلية البديلة لإبعاد العدوى. برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة: أنت مليء بالطاقة اليوم. من المرجح أن يبهر سحرك وذكائك الجميع في المنزل وفي مكان عملك. اخرج مع الأصدقاء أو شخص مميز واستمتع. سيكون اليوم مريحًا وخاليًا من الضغط. هناك فرص لتحقيق مكاسب مالية كبيرة اليوم، ولكن راقب المبلغ الذي تنفقه على التسوق.برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 12 نوفمبر : زيارة من الماضي يأتي برج السرطان في الفترة من 21 يونيو إلى 22 يوليو ليكون أول الأبراج المائية، وهو ما ينعكس على صفات مواليده فهم أشخاص عاطفيون جدًا ويتسمون باللين والعطف على الآخرين خاصة المقربين منهم. برج السرطان فى حظك اليوم 12 نوفمبرومواليدبرج السرطانشديدو الحساسية أيضًا لذلك يسهل تعكير مزاجهم وإزعاجهم بأقل التصرفات حتى غير المقصودة منهم، وهم لا يميلون للمواجهة إنما يشعرون بالانزعاج وحسب. مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان المطربة وردة، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج السرطان توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى الانضباط والعمل الجاد هي موطن قوتك. قد تكون في حالة مزاجية خيبة الأمل، حيث يبدو أن حياتك المهنية قد توقفت. ومع ذلك، فإن العمل الجاد يؤتي ثماره دائمًا. كنت على الطريق الصحيح. ومن الضروري الآن التمسك بهذا المسار. لا تنجذب إلى مخططات الثراء السريع لأنه من المحتمل أن يتم اختراق حكمك الآن. برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى سيزورك شخص من ماضيك اليوم، على الرغم من أن هذا الشخص قد لا يكون ذا أهمية رومانسية بالنسبة لك. سوف يزودك بجزء حيوي من البصيرة التي يمكن أن تساعدك على حل الارتباك الذي كنت تحمله معك لفترة طويلة. اتخذ خطوتك الأولى نحو الشفاء بمساعدة هذه المعلومات. برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى شجع نفسك على القيام بأشياء ترابية مثل البستنة والمشي في الطبيعة حتى تتمكن من الاسترخاء والشعور بالتحسن. عليك أن تنظر بعمق داخل نفسك لمعالجة مخاوفك العاطفية. لا تهدر قدراتك على التركيز على الأشياء الخارجية. حاول القيام ببعض تمارين اليوجا من أجل الهدوء وتقوية عضلاتك. برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة: أنت تحظى باهتمام كبير من الجميع. قريبا ستلاحظ أعداءك بين الجميع. كن حذرًا في تعاملك مع هؤلاء الأشخاص لأنهم يحاولون استفزازك وإثبات أنك مذنب. في حالة وجود الكثير من المقاومة، ما عليك سوى التراجع. على الرغم من أنك ستجد شخصًا جديدًا يمكنك الوثوق به.برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 12 نوفمبر: استرخ يبدأبرج الميزانيوم 23 سبتمبر وينتهي فى 22 أكتوبر وهو برج هوائي يشتهر مثل برج الجوزاء بتقلب المزاج والتردد، لا سيما أمام القرارات الكبيرة. وهو برج يتسم بالمرونة واللباقة والشخصية الخدومة المحبوبة. برج الميزان فى حظك اليوم 12 نوفمبروبرج الميزان في العلاقات العاطفية لا يحب المناطق الرمادية إنما يميل إلى الوضوح والحسم رغم أنه كثير التردد في العموم. مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الممثلة كاثرين زيتا جونز، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الميزان توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى يشار إلى التغيير في الجبهة المهنية. يمكنك تغيير وظائفك أو نقلك من قسم إلى آخر في مكتبك. سوف يعجبك الوضع الجديد وسيقدم لك الفرص التي طالما بحثت عنها. لذا، عليك الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتاح لك في طريقك. برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى أنت جاد للغاية وربما تبالغ في التفكير في مشكلات علاقتك. حاول أن تسترخي قليلاً، بمجرد أن تتوقف عن محاولة اكتشاف المعنى المزدوج لكل إيماءة، ستجد أن علاقتك مبنية على قاعدة قوية وفي بعض الأحيان تحتاج فقط إلى ترك نفسك والاستمتاع بالأشياء كما هي. برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى لا تسهر في وقت متأخر من الليل، ضحي بنومك الصباحي المتأخر من أجل الحفاظ على صحة جيدة قد تفقدها إذا كنت تميل إلى الإهمال قليلاً. برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة: كل جهودك فيما يتعلق بحياتك المهنية وحياتك الشخصية وصلت الآن إلى ذروتها. من المرجح أن يتراكم الزخم مما سيؤدي إلى نجاح كبير بالنسبة لك. سوف يلاحظ رؤسائك جهودك وبراعتك وستكسب بعض المؤيدين الأقوياء في هذه العملية.