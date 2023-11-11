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وصفات طبيعية لتقليل نمو الشعر الزائد فى الوجه

11/11/2023 11:23:03 PM
(MENAFN- Youm7) يُعد نمو الشعر الزائد في الوجه مشكلة تواجهها العديد من النساء، وقد يسبب لهن الارتباك والانزعاج، وبدلاً من اللجوء إلى طرق التخلص الدائمة مثل الليزر أو إزالة الشعر بالشمع، يمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية لتقليل نمو الشعر الزائد في الوجه بشكل طبيعي. في هذا التقرير من موقع "BoldSky" نستعرض بعض الوصفات الطبيعية لتقليل نمو الشعر الزائد في الوجه.



خل التفاح:
خل التفاح يعتبر مادة طبيعية فعالة لتقليل نمو الشعر الزائد. قومي بمزج ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كمية متساوية من الماء. ضعي الخليط على مناطق الشعر الزائد واتركيه لمدة 5-10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ. كرري هذه العملية مرتين في اليوم لمدة شهر للحصول على نتائج أفضل.



معجون القرنفل والقرفة:
قومي بمزج ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل مع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، ثم أضيفي كمية مناسبة من الماء لتكوين معجون. ضعي المعجون على الشعر الزائد واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر. قومي بتكرار هذه العملية مرتين أسبوعياً لتقليل نمو الشعر الزائد.



ماء الورد وعصير الليمون:
قومي بمزج ملعقة صغيرة من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي الخليط على الشعر الزائد واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر. قومي بتكرار هذه العملية يومياً لتقليل نمو الشعر في الوجه.



غسول النعناع:
استخدمي النعناع الطازج أو الجاف، قومي بغلي كوب من الماء وأضيفي ملعقة كبيرة من النعناع. اتركيه يغلي لمدة 15-20 دقيقة، ثم صفّيه واتركيه يبرد. استخدمي هذا المغلى كغسول في مناطق الشعر الزائد على الوجه لتقليل نمو الشعر الزائد.
















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