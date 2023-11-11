أسهل الطرق لإزالة طلاء الأظافر من السجاد.. ما تعقديش المشكلة

(MENAFN
- Youm7) من أسوأ المشكلات التي قد نواجهها عند تطبيق طلاء الأظافر أن ينسكب على السجاد أو الملابس، فهو من البقع الصعبة جدًا التي لا يسهل التخلص منها، لذا
لذا نستعرض أبرز الحيل الذكية التي تساعد في إزالة بقع طلاء الأظافر من
السجاد وفقًا لما جاء في موقع realsimple.
طلاء الأظافر كيفية إزالة طلاء الأظافر من السجاد: اختبار منطقة صغيرة:
في البداية قومي بغمس قطعة من القطن في الأسيتون أو تحضير خليط من مذيب البقع الخاص بالتنظيف الجاف ثم ضعيه على السجادة في مكان غير واضح للتأكد من عدم تغير اللون في حالة عدم تأثر اللون قومي بوضعه على الأماكن الملطخة.
عدم فرك البقعة:
يفضل ألا تقومي بفرك طلاء الأظافر بقطعة قماش أو منشفة ورقية فقد يؤدي ذلك إلى دفع الطلاء إلى عمق ألياف السجاد مما يتسبب في صعوبة التخلص منه، لذا
في البداية قومي باستخدام بطاقة بنك قديمة
أو سكينة بلاستيكية
تساعدك على كشط الطلاء والتخلص منه إذا التقطت البقعة بسرعة، لذا يفضل أن تكون البداية من الحواف الخارجية للبقعة لاحتواء البقعة ومنع انتشارها.
تطبيق المنظف:
استخدمي المنظف بطريقة الطبطبة على البقع
بدلاً من صبه على السجادة، أو قومي باستخدام
قطارة لوضع بضع قطرات من الأسيتون أو مذيب التنظيف الجاف على المنطقة المصابة بالبقع
منع البقع من الانتشار.
تكرارالخطوات
امسحي المنطقة مرة أخري بمنشفة ورقية واستمري في وضع الأسيتون حتى تختفي البقعة.
شطف:
بعد التأكد من اختفاء البقعة يفضل أن تقومي
بغمس إسفنجة أو قطعة قماش من الألياف في ماء نظيف واعصريها ثم امسحي المنطقة واتركي السجادة حتى تجف بالهواء.
تنظيف السجاد
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