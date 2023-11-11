أسهل الطرق لإزالة طلاء الأظافر من السجاد.. ما تعقديش المشكلة

MENAFN - Youm7) من أسوأ المشكلات التي قد نواجهها عند تطبيق طلاء الأظافر أن ينسكب على السجاد أو الملابس، فهو من البقع الصعبة جدًا التي لا يسهل التخلص منها، لذالذا نستعرض أبرز الحيل الذكية التي تساعد في إزالة بقع طلاء الأظافر منالسجاد وفقًا لما جاء في موقع realsimple.

طلاء الأظافر كيفية إزالة طلاء الأظافر من السجاد: اختبار منطقة صغيرة:

في البداية قومي بغمس قطعة من القطن في الأسيتون أو تحضير خليط من مذيب البقع الخاص بالتنظيف الجاف ثم ضعيه على السجادة في مكان غير واضح للتأكد من عدم تغير اللون في حالة عدم تأثر اللون قومي بوضعه على الأماكن الملطخة.

عدم فرك البقعة:

يفضل ألا تقومي بفرك طلاء الأظافر بقطعة قماش أو منشفة ورقية فقد يؤدي ذلك إلى دفع الطلاء إلى عمق ألياف السجاد مما يتسبب في صعوبة التخلص منه، لذا

في البداية قومي باستخدام بطاقة بنك قديمة

أو سكينة بلاستيكية

تساعدك على كشط الطلاء والتخلص منه إذا التقطت البقعة بسرعة، لذا يفضل أن تكون البداية من الحواف الخارجية للبقعة لاحتواء البقعة ومنع انتشارها.

تطبيق المنظف:

استخدمي المنظف بطريقة الطبطبة على البقع

بدلاً من صبه على السجادة، أو قومي باستخدام

قطارة لوضع بضع قطرات من الأسيتون أو مذيب التنظيف الجاف على المنطقة المصابة بالبقع

منع البقع من الانتشار.

تكرارالخطوات

امسحي المنطقة مرة أخري بمنشفة ورقية واستمري في وضع الأسيتون حتى تختفي البقعة.

شطف:

بعد التأكد من اختفاء البقعة يفضل أن تقومي

بغمس إسفنجة أو قطعة قماش من الألياف في ماء نظيف واعصريها ثم امسحي المنطقة واتركي السجادة حتى تجف بالهواء.

تنظيف السجاد



