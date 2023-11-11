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طفلى وزنه زائد.. إزاى نفسيته ما تتأثرش من الدايت؟ 8 نصائح تساعدك

11/11/2023 11:23:03 PM
(MENAFN- Youm7) قد يشعر الطفل بالإحباط أو الضغط عندما يجد نفسه مقيدًا بقواعد صارمة فيما يتعلق بالطعام والتغذية، وقد يعاني الطفل الذي يتبع نظامًا غذائيًا لفقد الوزن من شعور بالحرمان أو الغضب تجاه الأطعمة التي يرغب في تناولها ولا يسمح له بذلك. ومن الممكن أن يؤثر هذا الشعور على تقبُّل الطفل للنظام الغذائي وقد يؤدي إلى نشوء علاقة غير صحية مع الطعام، مثل الشعور بالذنب أو القلق المفرط بشأن الأكل. قد يشعر الطفل أيضًا بالعزلة أو الاختلاف عن أقرانه إذا كان يجب عليه تجنب بعض الأطعمة أو تقييد كمياتها.

لذا، فإن العناية بالنفسية لطفلك أمر مهم جدًا عند اتباعه نظام غذائي لتقليل الوزن. إليك بعض النصائح من موقع "parenting" للمساعدة في الحفاظ على نفسية طفلك في حالة جيدة أثناء هذه العملية:
التركيز على الصحة والشعور بالقوة: عوضًا عن التركيز على فقدان الوزن، حاولي التركيز على الصحة والشعور بالقوة والنشاط. قدمي لطفلك الفوائد الصحية للأطعمة الصحية والنشاط البدني، مثل زيادة القدرة على التركيز والطاقة الإيجابية.
التحدث بإيجابية وتشجيع: شجعي طفلك بكلمات إيجابية وثناء على تحقيقه لأهدافه الصحية. اعتبري النجاحات الصغيرة والتقدم المحرز كمصدر للفخر والتحفيز.
تشجيع المشاركة في اختيار الوجبات: اشركي طفلك في اختيار الأطعمة الصحية التي يفضلها. قد يشعر بالرضا والاستقلالية عندما يشارك في عملية اتخاذ القرارات بشأن نظامه الغذائي.
تعزيز الجوانب الاجتماعية والترفيهية: ضمني في حياة طفلك نشاطات اجتماعية وترفيهية تساعده على التركيز على أشياء أخرى غير الطعام. قد يكون اللعب مع الأصدقاء أو ممارسة الهوايات المفضلة أو الاستماع إلى الموسيقى أو قراءة الكتب وسائل فعالة لتحسين المزاج وتقليل التركيز الزائد على الأطعمة.
التحدث عن الشعور: شجعي طفلك على التحدث عن المشاعر التي يواجهها خلال عملية اتباع النظام الغذائي. قد يواجه بعض الصعوبات والتحديات، ومن المهم أن يعرف أنه يمكنه البحث عن الدعم والمساعدة منك ومن الآخرين.
المرونة وعدم الحرمان: حافظي على المرونة في النظام الغذائي وتأكدي من عدم حرمان طفلك من الأطعمة التي يحبها. يمكن تضمين وجبات مناسبة غير صحية بشكل معتدل كمكافأة أو استثناء خاص في بعض الأحيان.
النمط الحياتي الصحي: حثي طفلك على اتباع نمط حياة صحي عام، بما في ذلك النوم الجيد وشرب الماء بما في ذلك النوم الجيد وشرب الماء بانتظام وممارسة النشاط البدني. هذا سيساعد في تعزيز النفسية بشكل عام والحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية لطفلك.
الدعم العاطفي: لا تنسي أن تقدمي لطفلك الدعم العاطفي والحب والاهتمام طوال فترة اتباعه لنظام غذائي. قد يواجه تحديات واضطرابات، ومن المهم أن يعرف أنك موجودة لدعمه وتقديم الدعم العاطفي اللازم.








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