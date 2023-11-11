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القطاع الخاص يسجل أكبر نسبة من إصابات العمل عام 2022.. اعرف التفاصيل

11/11/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Youm7) أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الحكومي والقطـاع العام/ الأعمال الـعـام والقطاع الـخاص عام 2022، أن عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بلغ 1642 حالة بنسبة 16.7٪، والقطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9٪، بينما بلغ العدد بالقطاع الخاص 5075 حالة بنسبة 51,5٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة
3.0٪ من إجمالي عدد الحالات .



وقالت بيانات النشرة، إن عدد حالات إصابات العمل للذكور
8691 حالة بنسبة 88.2٪
والإناث 1166 حالة بنسبة 11.8٪ من إجمالي عدد الحالات .



وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1٪ ، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13.0٪ ، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.



وبلغ إجمالى عدد حالات إصابات العمل 9857 حالة عام 2022 وقد بلغ عدد ( الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث ) مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.3%.



وسجلت مهنة الفنيون ومـساعدو الإخصائيين أكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة بنسبة
33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والعاملون بـالصيد 40 حالة
بنسبة 4 ,0 ٪ من إجمالي عدد الحالات.



وسـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد
892 حالة بنسبة 9.0٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل .



وبلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة27.7٪ ، يليها الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء 2506 حالة بنسبة
25,4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في حوادث الانفجار 16 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.












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