القطاع الخاص يسجل أكبر نسبة من إصابات العمل عام 2022.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الحكومي والقطـاع العام/ الأعمال الـعـام والقطاع الـخاص عام 2022، أن عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بلغ 1642 حالة بنسبة 16.7٪، والقطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9٪، بينما بلغ العدد بالقطاع الخاص 5075 حالة بنسبة 51,5٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة
3.0٪ من إجمالي عدد الحالات .
وقالت بيانات النشرة، إن عدد حالات إصابات العمل للذكور
8691 حالة بنسبة 88.2٪
والإناث 1166 حالة بنسبة 11.8٪ من إجمالي عدد الحالات .
وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1٪ ، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13.0٪ ، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.
وبلغ إجمالى عدد حالات إصابات العمل 9857 حالة عام 2022 وقد بلغ عدد ( الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث ) مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.3%.
وسجلت مهنة الفنيون ومـساعدو الإخصائيين أكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة بنسبة
33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والعاملون بـالصيد 40 حالة
بنسبة 4 ,0 ٪ من إجمالي عدد الحالات.
وسـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد
892 حالة بنسبة 9.0٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل .
وبلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة27.7٪ ، يليها الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء 2506 حالة بنسبة
25,4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في حوادث الانفجار 16 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.
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