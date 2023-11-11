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جهاز القاهرة الجديدة يستأنف تسليم وحدات مشروع سكن مصر.. اليوم

11/11/2023 11:22:59 PM
(MENAFN- Youm7) يستأنف جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تسليم وحدات مشروع سكن مصر اليوم الأحد، وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 127، يوم الأحد 12/811/2023، ووحدات العمارة رقم 128، يوم الإثنين 13/11/2023، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الثلاثاء 14/11/2023، ووحدات العمارة رقم 129، يوم الأربعاء 15/11/2023، ووحدات العمارة رقم 130، يوم الخميس 16/11/2023.



وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 146، يوم الأحد 19/11/2023، ووحدات العمارة رقم 154، يوم الإثنين 20/11/2023، ووحدات العمارة رقم 171، يوم الثلاثاء 21/11/2023، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الأربعاء 22/11/2023، ووحدات العمارة رقم 172، يوم الخميس 23/11/2023، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الأحد 26/11/2023، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الإثنين 27/11/2023.



وأوضح، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
















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