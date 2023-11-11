وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تصنيع الأتوبيسات الجديدة بـالنصر للسيارات

MENAFN - Youm7) كشف الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن نسبة المكون المحلى في الأتوبيسات الجديدة صديقة البيئة التي حظيت باهتمام المصريين على صفحات السوشيال ميديا، تصل لأكثر من 60‎%‎ ، وهي تعمل بالغاز الطبيعي ، ويتم تصنيعها بشراكة إحدي الشركات العالمية التي تورد الأجزاء الرئيسية .





أضاف الوزير في تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" أن الاتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي وفق أحدث المعايير الأوروبية، وتم إنتاجها على خط إنتاج المركبات التجارية بشركة النصر للسيارات، التي اندمجت بها مؤخرا الشركة الهندسية للسيارات.





وكشف أن المركبة باكورة المنتجات الجديدة لشركة النصر للسيارات، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، حيث تتمتع بمستوى عال من الجودة والرفاهية، وتم إنتاجها طبقا للمعايير الأوروبية للانبعاثات (EURO 6)، واعتماد شركة سكانيا العالمية.





وحول تفاصيل الاتوبيسات الجديدة، كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الشركة

العالمية تورد الشاسيه والموتور عليه ماكينة الغاز الطبيعى

لشركة النصر للسيارات ،والتي تتولى بدورها عملية التصنيع والتركيب لبقية المكونات على الاتوبيس، تحت إشراف سكانيا التي تتولى ربط الجزئين الأعلي والأسفل معا، وذلك بنسبة مكون محلى تزيد على 50%.





وأضافت أن هناك 3 أنواع من أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى

يتم تصنيعها منها أتوبيسات نقل العاملين والنقل العام وأتوبيس انتر سيتى وأتوبيس بوتش السياحى.





وحول حجم إنتاجية تلك الاتوبيسات أشارت المصادر انه لأول مرة يتم عمل تلك النوعية وفق اتفاقية يورو 6، حيث يتم

تجهيز 20 أتوبيسا شهريا في شركة النصر الفترة المقبلة وحسب الطلب ، حيث أن أي عميل يحتاج لتصنيع أو شراء تلك الأنواع عليه التعامل المباشر مع شركة النصر للسيارات.

وحول المسافة التي يمكن للأتوبيس الحالي سيرها بشحنة الغاز الواحدة، أشارت إلى أنه يمكن له السير مسافة 500 كيلو بالشحنة الواحدة حيث يستوعب التنك 1460 متر غاز، وهذا يوفر 30% من الطاقة مقارنة بالأتوبيسات التي تعمل بالسولار.