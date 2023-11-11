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مكتبة الملك عبد العزيز العامة تنظم معرضا للشعر العربى الإثنين المقبل

11/11/2023 11:22:57 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض يوم الاثنين المقبل 13 نوفمبر الجاري معرضًا لنوادر الشعر العربي يضم مجموعة من أهم مقتنياتها من المخطوطات الشعرية والوثائق والكتب النادرة العربية والمترجمة ويقام المعرض بحضور عدد من الباحثين والمهتمين بالشعر العربي من الشخصيات الثقافية السعودية والعربية والأجنبية.



وأوضح المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر أن هذا المعرض النوعي الذي تقيمه المكتبة يعد إسهاما منها في التأكيد على قيمة الشعر وحضوره التراثي والثقافي في الوجدان العربي، خاصة أن الشعر العربي يمثل ذروة التعامل الفني مع اللغة، وهو أحد مصادر سلامة اللغة العربية وصحتها،
كما يأتي المعرض إسهاما من المكتبة في فعاليات عام الشعر العربي الذي أطلقته وزارة الثقافة في هذا العام 2023م .



وأضاف ابن معمر أن معرض الشعر العربي يأتي كامتداد لسلسلة المعارض الثقافية النوعية التي أقامتها المكتبة خلال مسيرتها، التي تربط ما بين التراث والمعاصرة، وتبرز الثراء الثقافي والمعرفي الذي يتمتع به تراثنا العربي والإسلامي، والذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الثقافة السعودية.



وأوضح ابن معمر أن
المعرض يقدم
مجموعة منتقاة من أندر المخطوطات الشعرية من مقتنيات المكتبة ويتميز بعرض مجموعات
والوثائق والنوادر والدراسات الغربية القديمة، وتغطي هذه المخطوطات ما يزيد على خمسة قرون حيث كتبت ما بين القرن الثامن والقرن الثالث عشر الهجري .



واختتم ابن معمر بأن هذا المعرض ينعقد في ظلال ما تشهده الثقافة في المملكة من تطور وازدهار وفعاليات ثرية متنوعة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
-حفظهما الله- ومتابعة سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وما تؤكده رؤية المملكة 2030 من العناية بالتراث العربي والإسلامي وإبراز الوعي المعرفي للأجيال، حيث يقدم المعرض للباحثين والمعنيين بالشعر العربي لمحات مشرقة من هذا الفن وصوره الفنية المتنوعة.



مما يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أقامت خلال السنوات الأخيرة عدة معارض نوعية متخصصة عن نوادر المسكوكات العربية والإسلامية ، ونوادر مخطوطات المصحف الشريف، وجماليات الخط العربي، وغيرها من المعارض المتميزة .












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