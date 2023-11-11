تعرف على موعد التقدم لجائزة نجيب محفوظ للأدب 2024

(MENAFN
- Youm7) أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إطلاق أحدث دورات
جائزة نجيب محفوظ للأدب 2024 للرواية العربية المنشورة خلال عامي 2022 و2023، حيث يبدأ فتح باب التقديم فى 15 نوفمبر 2023، ويغلق باب التقديم فى 15 يناير 2024 على أن يجرى إعلان الفائز أو الفائزة يوم 11 ديسمبر 2024، وتبلغ قيمة الجائزة: 5.000 دولار وترجمة الرواية بالإنجليزية لكافة أنحاء العالم.
شروط الترشح لجائزة نجيب محفوظ
الترشح مفتوح للروايات المعاصرة، المكتوبة والمنشورة باللغة العربية، في أي مكان في العالم، بتاريخ حقوق التأليف، والنشر، في عامي 2023 و2024. والتي لم يتم ترجمتها ونشرها باللغة الإنجليزية
أي رواية حصلت بالفعل على جائزة أدبية أخرى مؤهلة للترشح.
لا يتم قبول الروايات المنشورة ذاتيًا بواسطة مؤلفيها.
مجموعات القصص القصيرة أو المجموعات الشعرية غير مؤهلة للترشح.
ترشيح الأعمال مقبول عن طريق المؤلف أو دار النشر التي نشرت الرواية باللغة العربية.
ينبغي أن يكون المؤلف الذي ترُشح أعماله على قيد الحياة وقت الترشح للجائزة.
بترشيح أى رواية، يعد المؤلف أو الناشر "اعتمادًا على من يحمل حقوق اللغة الإنجليزية" موافقا على أنه في حالة فوز روايته، سيتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها في جميع أنحاء العالم، بواسطة دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
عند تقديم أي رواية للجائزة، يٌعتبر المؤلف أنه قد وافق على أن يكون متاحًا للأنشطة الترويجية مثل الظهور الإعلامي المتعلق بالجائزة أو السفر داخل العالم العربي.
تحتفظ دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحقها في رفض أي ترشيح لا يتوافق مع قواعد الترشح.
يعد قرار لجنة تحكيم الجائزة قراراً نهائيًا
MENAFN11112023000132011024ID1107412258
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.