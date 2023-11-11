خدمات الرعاية الصحية الأكثر تعرضا لهجمات القراصنة لهذا السبب

(MENAFN
- Youm7) كشفت دراسة حديثة أن مجرمى الإنترنت يستهدفون قطاع الرعاية الصحية بشكل رئيسي، ففي الأشهر الـ 12 الماضية، تعرض ما يقرب من 60% من مؤسسات الرعاية الصحية على مستوى العالم لهجوم إلكتروني، ووفقًا لدراسة أجرتها شركة Sophos، نجح مجرمو الإنترنت في تشفير البيانات في ما يقرب من 75% من هجمات برامج الفدية.
ويدعي التقرير أن بيانات الاعتماد المخترقة كانت السبب الجذري الأول لهجمات برامج الفدية ضد مؤسسات الرعاية الصحية، وذكرت شركة الأمن السيبراني ومقرها المملكة المتحدة أيضًا أن هذا هو أعلى معدل تشفير يتم تنفيذه في السنوات الثلاث الماضية، وشهدت هجمات برامج الفدية هذا العام أيضًا زيادة كبيرة تصل إلى 75% مقارنة بـ 61% في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن 24% فقط من مؤسسات الرعاية الصحية تمكنت من تعطيل هجوم برامج الفدية قبل أن يقوم المهاجمون بتشفير بياناتهم، وفي عام 2022، تمكنت 34% من المؤسسات من إيقاف الهجمات الإلكترونية، وكان معدل التعطيل المسجل في عام 2023 أيضًا هو الأدنى من حيث القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية.
وخلال هذه الدراسة، قامت الشركة باستطلاع رأي 3000 من قادة تكنولوجيا المعلومات/الأمن السيبراني الذين يتراوح عددهم بين 100 و5000 موظف، وكان من بينهم 233 شخصًا من قطاع الرعاية الصحية، عبر 14 دولة في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن عدد منظمات الرعاية الصحية التي دفعت مدفوعات الفدية انخفض أيضًا من 61% في عام 2022 إلى 42% في عام 2023، وأظهرت الدراسة أن هذا أيضًا أقل من المتوسط عبر القطاعات البالغ 46%.
ووفقًا للتقرير، تستغرق المؤسسات العاملة في قطاع الرعاية الصحية أيضًا وقتًا أطول للتعافي، وأضاف التقرير أن 47% فقط من مؤسسات الرعاية الصحية تمكنت من التعافي من الهجمات في أسبوع واحد، مقارنة بـ 54% في عام 2022.
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