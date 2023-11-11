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خدمات الرعاية الصحية الأكثر تعرضا لهجمات القراصنة لهذا السبب

11/11/2023 11:22:56 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت دراسة حديثة أن مجرمى الإنترنت يستهدفون قطاع الرعاية الصحية بشكل رئيسي، ففي الأشهر الـ 12 الماضية، تعرض ما يقرب من 60% من مؤسسات الرعاية الصحية على مستوى العالم لهجوم إلكتروني، ووفقًا لدراسة أجرتها شركة Sophos، نجح مجرمو الإنترنت في تشفير البيانات في ما يقرب من 75% من هجمات برامج الفدية.



ويدعي التقرير أن بيانات الاعتماد المخترقة كانت السبب الجذري الأول لهجمات برامج الفدية ضد مؤسسات الرعاية الصحية، وذكرت شركة الأمن السيبراني ومقرها المملكة المتحدة أيضًا أن هذا هو أعلى معدل تشفير يتم تنفيذه في السنوات الثلاث الماضية، وشهدت هجمات برامج الفدية هذا العام أيضًا زيادة كبيرة تصل إلى 75% مقارنة بـ 61% في عام 2022.



وأشار التقرير إلى أن 24% فقط من مؤسسات الرعاية الصحية تمكنت من تعطيل هجوم برامج الفدية قبل أن يقوم المهاجمون بتشفير بياناتهم، وفي عام 2022، تمكنت 34% من المؤسسات من إيقاف الهجمات الإلكترونية، وكان معدل التعطيل المسجل في عام 2023 أيضًا هو الأدنى من حيث القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية.



وخلال هذه الدراسة، قامت الشركة باستطلاع رأي 3000 من قادة تكنولوجيا المعلومات/الأمن السيبراني الذين يتراوح عددهم بين 100 و5000 موظف، وكان من بينهم 233 شخصًا من قطاع الرعاية الصحية، عبر 14 دولة في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.



وأشار التقرير أيضًا إلى أن عدد منظمات الرعاية الصحية التي دفعت مدفوعات الفدية انخفض أيضًا من 61% في عام 2022 إلى 42% في عام 2023، وأظهرت الدراسة أن هذا أيضًا أقل من المتوسط ​​عبر القطاعات البالغ 46%.



ووفقًا للتقرير، تستغرق المؤسسات العاملة في قطاع الرعاية الصحية أيضًا وقتًا أطول للتعافي، وأضاف التقرير أن 47% فقط من مؤسسات الرعاية الصحية تمكنت من التعافي من الهجمات في أسبوع واحد، مقارنة بـ 54% في عام 2022.












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