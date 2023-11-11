إيلون ماسك أطلق ألفاظ خارجة على زوكربيرج عند توقيع صفقة تويتر

(MENAFN
- Youm7) أطلق إيلون ماسك سخرية مليئة بالألفاظ الخارجة عندما وقع على صفقة تويتر، وفقًا لمؤلف الكتاب الجديد الذى يحمل عنوان "اختراق تويتر: إيلون ماسك والاستحواذ على الشركات الأكثر إثارة للجدل فى التاريخ"، حيث يوثق كتاب بن ميزريش عملية استحواذ ماسك الفوضوية على تويتر ويستشهد بالوصول الفريد إلى موظفي تويتر والمقربين من ماسك.
ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، قال ميزريش، أثناء ظهوره في برنامج On With Kara Swisher: "في الكتاب، هناك مشهد يوقع فيه ماسك على الأوراق للاستيلاء على تويتر، وأول ما يصرخ به كان عبارة عن ألفاظ استهدف بها زوكربيرج، وهو ما لم أره يُعلن عنه في أي مكان آخر."
وكان ميزريش يناقش التنافس بين إيلون ماسك، ومارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الذي اشتهر هذا العام عندما اقترح الاثنان مباراة القفص.
وقال المؤلف، إن ماسك يرى بالتأكيد زوكربيرج كمنافس ولكنه كان شخصًا يتمتع بالسيطرة الديكتاتورية أكثر بكثير من مارك.
وأطلق الرئيس التنفيذي لشركة Meta منصة التواصل الاجتماعى Threads فى يوليو للتنافس بشكل مباشر مع X، Twitter سابقًا، حيث جمعت المنصة المستخدمين بسرعة وكان يُنظر إليها على أنها واحدة من البدائل الأكثر قابلية للتطبيق لـ X.
يوثق كتاب ميزريش، الذي نُشر هذا الأسبوع، التأثير العاطفي الذي أحدثه موقع تويتر على ماسك، ويدعي أن عملية الاستحواذ وردود الفعل العنيفة اللاحقة كان لها تأثير خطير على صحة الملياردير وسمعته، واستشهد ميزريتش بالعديد من الحوادث التي أدت إلى "دوامة" عاطفية للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بما في ذلك إطلاق صيحات الاستهجان في عرض كوميدي لديف تشابيل واستهداف سيارة تقل ابنه.
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