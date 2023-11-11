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إيلون ماسك أطلق ألفاظ خارجة على زوكربيرج عند توقيع صفقة تويتر

11/11/2023 11:22:56 PM
(MENAFN- Youm7) أطلق إيلون ماسك سخرية مليئة بالألفاظ الخارجة عندما وقع على صفقة تويتر، وفقًا لمؤلف الكتاب الجديد الذى يحمل عنوان "اختراق تويتر: إيلون ماسك والاستحواذ على الشركات الأكثر إثارة للجدل فى التاريخ"، حيث يوثق كتاب بن ميزريش عملية استحواذ ماسك الفوضوية على تويتر ويستشهد بالوصول الفريد إلى موظفي تويتر والمقربين من ماسك.



ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، قال ميزريش، أثناء ظهوره في برنامج On With Kara Swisher: "في الكتاب، هناك مشهد يوقع فيه ماسك على الأوراق للاستيلاء على تويتر، وأول ما يصرخ به كان عبارة عن ألفاظ استهدف بها زوكربيرج، وهو ما لم أره يُعلن عنه في أي مكان آخر."



وكان ميزريش يناقش التنافس بين إيلون ماسك، ومارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الذي اشتهر هذا العام عندما اقترح الاثنان مباراة القفص.

وقال المؤلف، إن ماسك يرى بالتأكيد زوكربيرج كمنافس ولكنه كان شخصًا يتمتع بالسيطرة الديكتاتورية أكثر بكثير من مارك.



وأطلق الرئيس التنفيذي لشركة Meta منصة التواصل الاجتماعى Threads فى يوليو للتنافس بشكل مباشر مع X، Twitter سابقًا، حيث جمعت المنصة المستخدمين بسرعة وكان يُنظر إليها على أنها واحدة من البدائل الأكثر قابلية للتطبيق لـ X.



يوثق كتاب ميزريش، الذي نُشر هذا الأسبوع، التأثير العاطفي الذي أحدثه موقع تويتر على ماسك، ويدعي أن عملية الاستحواذ وردود الفعل العنيفة اللاحقة كان لها تأثير خطير على صحة الملياردير وسمعته، واستشهد ميزريتش بالعديد من الحوادث التي أدت إلى "دوامة" عاطفية للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بما في ذلك إطلاق صيحات الاستهجان في عرض كوميدي لديف تشابيل واستهداف سيارة تقل ابنه.












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