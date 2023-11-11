إنفيديا تنتج معالجات ذكاء اصطناعي مخصصة للصين للتخلص من قيود أمريكا

(MENAFN
- Youm7) لا تريد NVIDIA حقًا أن تفقد إمكانية الوصول إلى سوق شرائح الذكاء الاصطناعي الضخم في الصين بسبب القواعد الأمريكية التى فرضت عليها منع تصدير منتجات معينه إليها، وهو ما جعلها تفكر فى منتجات جديدة وفقا للمواصفات التى حددتها الولايات المتحدة .
حيث تقوم الشركة بتطوير ثلاث شرائح جديدة للذكاء الاصطناعي خاصة للصين والتي لا تتعارض مع أحدث قيود التصدير في الولايات المتحدة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ورويترز.
وفى العام الماضي، أخطرت الحكومة الأمريكية شركة تصنيع الرقائق بأنها ستقيد تصدير رقائق الكمبيوتر المخصصة لأجهزة الكمبيوتر العملاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى روسيا والصين بسبب مخاوف من إمكانية استخدام المكونات لأغراض عسكرية، ومنعت هذه القاعدة شركة NVIDIA من بيع شرائح معينة من نوع A100 وH100 في البلاد، لذلك قامت بتصميم شرائح A800 وH800 خصيصًا للسوق الصينية.
ومع ذلك، أصدرت الحكومة الأمريكية مؤخرًا مجموعة محدثة من القيود التي تضع حدًا لمدى قوة الحوسبة التي يمكن أن تتمتع بها الشريحة عندما يكون من المقرر تصديرها إلى البلدان المذكورة أعلاه.
ولم تعد معالجات A800 وH800 مؤهلتين للتصدير بموجب القواعد الجديدة، إلى جانب منتجات NVIDIA الأخرى، والتي تشمل وحدة معالجة الرسوميات الاستهلاكية RTX 4090 الأفضل في فئتها ، وتشير بعض التقارير إلى أن الشركة قد ينتهي بها الأمر إلى إلغاء طلبات شراء شرائح متقدمة بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار في الصين.
وستنتج الرقائق الجديدة المخصصة للسوق الصينية وتسمى بـ HGX H20 وL20 وL2، بناءً على المواصفات المرسلة إلى الموزعين ، في حين أنه من المفترض أن يكون H20 هو النموذج الأقوى من بين النماذج الثلاثة، إلا أن جميعها لا تتجاوز عتبة قوة الحوسبة التي حددتها قواعد التصدير الجديدة للحكومة الأمريكية.
وهذا يعني أن العملاء الذين يستخدمونها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يحتاجون إلى شرائح أكثر مما كانوا سيحتاجون إليه لو كان لديهم إمكانية الوصول إلى نماذج ذات مواصفات أعلى.
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