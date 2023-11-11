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إنفيديا تنتج معالجات ذكاء اصطناعي مخصصة للصين للتخلص من قيود أمريكا

11/11/2023 11:22:55 PM
(MENAFN- Youm7) لا تريد NVIDIA حقًا أن تفقد إمكانية الوصول إلى سوق شرائح الذكاء الاصطناعي الضخم في الصين بسبب القواعد الأمريكية التى فرضت عليها منع تصدير منتجات معينه إليها، وهو ما جعلها تفكر فى منتجات جديدة وفقا للمواصفات التى حددتها الولايات المتحدة .



حيث تقوم الشركة بتطوير ثلاث شرائح جديدة للذكاء الاصطناعي خاصة للصين والتي لا تتعارض مع أحدث قيود التصدير في الولايات المتحدة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ورويترز.



وفى العام الماضي، أخطرت الحكومة الأمريكية شركة تصنيع الرقائق بأنها ستقيد تصدير رقائق الكمبيوتر المخصصة لأجهزة الكمبيوتر العملاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى روسيا والصين بسبب مخاوف من إمكانية استخدام المكونات لأغراض عسكرية، ومنعت هذه القاعدة شركة NVIDIA من بيع شرائح معينة من نوع A100 وH100 في البلاد، لذلك قامت بتصميم شرائح A800 وH800 خصيصًا للسوق الصينية.



ومع ذلك، أصدرت الحكومة الأمريكية مؤخرًا مجموعة محدثة من القيود التي تضع حدًا لمدى قوة الحوسبة التي يمكن أن تتمتع بها الشريحة عندما يكون من المقرر تصديرها إلى البلدان المذكورة أعلاه.



ولم تعد معالجات A800 وH800 مؤهلتين للتصدير بموجب القواعد الجديدة، إلى جانب منتجات NVIDIA الأخرى، والتي تشمل وحدة معالجة الرسوميات الاستهلاكية RTX 4090 الأفضل في فئتها ، وتشير بعض التقارير إلى أن الشركة قد ينتهي بها الأمر إلى إلغاء طلبات شراء شرائح متقدمة بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار في الصين.



وستنتج الرقائق الجديدة المخصصة للسوق الصينية وتسمى بـ HGX H20 وL20 وL2، بناءً على المواصفات المرسلة إلى الموزعين ، في حين أنه من المفترض أن يكون H20 هو النموذج الأقوى من بين النماذج الثلاثة، إلا أن جميعها لا تتجاوز عتبة قوة الحوسبة التي حددتها قواعد التصدير الجديدة للحكومة الأمريكية.



وهذا يعني أن العملاء الذين يستخدمونها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يحتاجون إلى شرائح أكثر مما كانوا سيحتاجون إليه لو كان لديهم إمكانية الوصول إلى نماذج ذات مواصفات أعلى.


















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