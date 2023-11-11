كيف يمكن للأشخاص ذوى الإعاقة البقاء آمنين على الإنترنت؟

MENAFN - Youm7) كشف تقرير حديث أن الأشخاص ذوو الإعاقة أصبحوا بشكل متزايد أهدافًا للهجمات السيبرانية بحسب موقع TOI الهندى، ويرجع ذلك على الأرجح إلى عدد من العوامل، بما في ذلك:- قد يكون الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر عرضة لاستخدام التقنيات المساعدة، والتي يمكن أن تكون أكثر عرضة للهجوم.- قد يكون الأشخاص ذوي الإعاقة أقل احتمالاً لأن يكونوا على دراية بتهديدات الأمن السيبراني أو أن يتخذوا خطوات لحماية أنفسهم.- قد يكون الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر عرضة للاستهداف من خلال هجمات التصيد الاحتيالي، والتي يمكن تصميمها لاستغلال احتياجاتهم الخاصة أو نقاط ضعفهم.- غالبًا ما يتظاهر الأفراد المحتالون بأنهم ممثلون معتمدون للاحتيال على الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سيتصل هؤلاء المحتالون بالضحية أو يرسلونها عبر البريد الإلكتروني ويطلبون معلوماتهم الشخصية، وغالبًا ما يقدم المحتالون لهم فرصًا واعدة، مثل فرصة العمل من المنزل وتحقيق دخل إضافي.وفيما يلي بعض النصائح التي ستساعد الأشخاص ذوي القدرات الخاصة على البقاء في مأمن من أي عملية احتيال عبر الإنترنت. نصائح يجب وضعها في الاعتبار

- قبل التعامل مع أي شخص أو شركة غير معروفة عبر الإنترنت أو عبر الهاتف، تأكد من عدم مشاركة أي معلومات سرية دون التأكد من الطرف المتلقي لأي اتصال.

- كن على دراية بأنواع التهديدات المختلفة وتعلم كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال.

-لا تنقر على أي روابط ومرفقات مشبوهة.-لا تقم بتنزيل أي تطبيق يتم استلامه عبر المحادثات والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.-إذا كنت تعتقد أنك وقعت ضحية لهجوم إلكتروني، فيجب عليك إبلاغ السلطات المختصة بذلك.ومن المهم أيضًا بالنسبة للمؤسسات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة أن تتخذ خطوات لحماية عملائها من الهجمات السيبرانية. تتضمن هذه الخطوات ما يلي:* تنفيذ إجراءات أمنية قوية على مواقعهم وشبكاتهم.* تثقيف موظفيهم حول تهديدات الأمن السيبراني وكيفية الحماية منها.* تزويد عملائهم بالمعلومات حول الأمن السيبراني وكيفية حماية أنفسهم.