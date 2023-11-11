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هذا هو منتج جوجل الأسرع نموًا لعام 2023.. اعرف التفاصيل

11/11/2023 11:22:54 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث، عن أن YouTube TV هو المنتج الأسرع نموًا لشركة Google حيث نما بنسبة 48٪ في العام الماضي، ووفقًا لتقرير صادر عن Insider، أظهرت الأرقام الداخلية المسربة الممتدة من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2023 هذا النمو.



ويشير التقرير إلى أن البيانات تم تقديمها من خلال نظام جوجل الداخلي المسمى“Magic Eye”، ويتتبع هذا النظام نمو المنتج وكيفية مقارنته بالمنافسين، كما أن نمو YouTube TV يعد أكثر أهمية لأنه خدمة مدفوعة، وأظهرت البيانات أيضًا أن خدمة البث التلفزيوني شهدت أيضًا أعلى تفاعل مع أي منتج من منتجات Google بالإضافة إلى أعلى معدل احتفاظ.



وفقًا للتقرير، كان 52% من مستخدمي YouTube TV متكررين، في حين انقضى 8% فقط من حسابات YouTube TV خلال هذه الفترة، وخلال مكالمة أرباح الربع الثالث للشركة في أكتوبر، أشارت روث بورات، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في شركة Alphabet، إلى نمو المشتركين في YouTube TV باعتباره نقطة مضيئة.



وقد يكون النمو الذي أظهره YouTube TV نتيجة الرهان الذي أجرته Google مع YouTube على تذكرة NFL Sunday Ticket، ففي عام 2017، أطلق عملاق التكنولوجيا خدمة YouTube TV التي تقدم مجموعة مختارة من البرامج الخطية وحسب الطلب.



وفي ديسمبر، أعلنت Google واتحاد كرة القدم الأميركي عن اتفاق لبث معظم ألعاب Sunday Ticket على YouTube، وبحسب ما ورد تدفع الشركة 2 مليار دولار سنويًا مقابل الحزمة، ستكون ألعاب NFL متاحة كوظيفة إضافية لمشتركي YouTube TV.



وحققت منصة بث الفيديو التابعة لشركة Google، YouTube، إيرادات كبيرة للشركة، وفي الربع الأخير، أعلنت الوحدة عن إيرادات إعلانية بقيمة 7.95 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.5٪ على أساس سنوي.



وخلصت البيانات الداخلية للشركة أيضًا إلى أن التلفزيون كان عامل الشكل الأسرع نموًا على أساس سنوي، وفي حدث أقيم في شهر مايو، أعلنت Google أيضًا عن العديد من الميزات الجديدة التي تركز على التلفزيون للمعلنين والتي تتضمن إعلانات غير قابلة للتخطي مدتها 30 ثانية، ومع ذلك، تقتصر هذه الإعلانات على YouTube عند مشاهدتها على التلفزيون.
















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