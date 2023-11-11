((HUAWEI Eyewear 2)).. نظارات ذكية بتصميم سمعي مفتوح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تجمع نظارات Huawei Eyewear 2 بين الأسلوب السلس والأداء القوي، وهذا بفضل امتلاكها ميزة مقاومة الماء IP 54 ومقاومة العرق، مما يجعلها رفيقًا يوميًا مثاليًا، وتتميز هذه النظارات الذكية بتصميم صوتي مفتوح وميزات ذكية بديهية وتصميم مريح وخفيف الوزن لارتدائها طوال اليوم.
تتوافق نظارات HUAWEI Eyewear 2 مع أجهزة هواوي والأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد و iOS ، وهي متوافرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بسعر 899 درهماً إماراتياً في متاجر هواوي ومتجرها الإلكتروني عبر الإنترنت.
إطار نظارات عصريّة
تأتي Eyewear 2 في إطارات نظارات بتصميم Browline وإطارات نظارات نصف إطار مستطيلة. يتميز تصميم Browline Eyewear بإطار فائق الخفّة 4.7 جرامات (بدون العدسات) مصنوع من التيتانيوم من نوع B ، بلون تيتانيوم فضي أنيق. يخلق الإطار العائم المبسط انطباعًا برفع العدسة، ليتناغم مع الإطار لإطلالة فاخرة من عصر الفضاء [ 1 ] . يعدّ التيتانيوم B سمة مميزة للنظارات الراقية، حيث يتميز بمرونة عالية وقوة فائقة ومقاومة للتآكل.
تتميز النظارات بنصف الإطار المستطيل الشكل بإطار علوي أطول، مما يمنح مرتديها مظهرًا أكثر حيوية وغير رسمي. يمنح الإطار انطباعًا عصريًا ومتنوّعًا. وبهذا فإن النظارات تحقق التوازن المثالي بين جهاز جميل وعملي. يتميز خط الحاجب في الإطار بصفيحة عالية الكثافة، للحصول على لمعان أعلى ومقاومة أكبر للتشوه وتغير اللون بالإضافة إلى جسر الأنف المصنوع من المعدن.
قدرة أكبر على التحمل
ستوفر لك Eyewear 2 عمر بطارية طوال اليوم. بشحن كامل، توفر 11 ساعة من وقت الاستماع، و9 ساعات من الاتصال وما يصل إلى 4 أيام من الوقت الاحتياطي. هذا يعني أنه عندما ترتديها من دون استخدام الميزات الصوتية بنشاط، يمكن أن تستمر مدة تصل إلى 4 أيام. وإذا تم تخزينها في علبة الحماية، فيمكنها الحفاظ على الطاقة مدة شهر واحد على الأقل. شحن النظارات سريع وسهل أيضًا. ستمنحك شحنة سريعة مدتها 10 دقائق ما يصل إلى 3 ساعات من تشغيل الموسيقى، وستؤدي جلسة الشحن لمدة 50 دقيقة إلى شحن كامل.
تجربة استماع غامرة
تتميز HUAWEI Eyewear 2 بتصميم صوتي مفتوح، يبثّ بدقة الصوت لأذنك من خلال تقنية نقل الصوت الاتجاهي. يسمح هذا التصميم للمستخدمين بالبقاء على دراية بمحيطهم أثناء الاستماع إلى الصوت. يعد التصميم الصوتي المفتوح أيضًا أكثر صحة من سماعات الأذن لأنه لا يسد قنوات الأذن، مما يقلل من نمو البكتيريا وفقدان السمع.
توظف HUAWEI Eyewear 2 أول محرّك ديناميكي ثنائي الحجاب مزدوج الاتجاه في الصناعة بتصميم مكبر صوت مربع وأجهزة صوت متماثلة ثنائية الوجه ومنافذ صوتية أمامية أكثر سلاسة، لتحقيق ناقل حركة صوتي عالي الجودة. يوفر نظام الصوت السمعي Reverse Sound Field من الجيل الثاني ضبطًا ذكيًا للحجم مع إلغاء الموجات الصوتية بمهارة، مما يعزز خصوصية الاستماع للمستخدم.
الاتصال الذكي لحياة سلسة
تحتوي HUAWEI Eyewear 2 على مستشعرات متعددة على كل جانب، بما في ذلك مساحة لمس كبيرة ومنطقة مستشعر منزلقة. تسمح لك هذه المستشعرات باستخدام مجموعة متنوعة من عناصر التحكم الذكية في اللمس [ 2 ] . يمكنك بسهولة توصيل نظارتك بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والاستمتاع بتدفق صوتي بزمن انتقال سريع عبر أجهزة متعددة. هذا مناسب جدًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى العمل على مهام متعددة والتبديل بين الأجهزة عند العمل في المنزل أو في المكتب.
مع امتلاك النظارات لشهادة IP 54 لمقاومة العرق ومقاومة الماء، تم تصميم Eyewear 2 أيضًا للتعامل مع الاستخدام اليومي في جميع الظروف.
خفيف الوزن ومريح
تم تصميم HUAWEI Eyewear 2 لتكون مريحةً وعمليّةً للارتداء. قامت هواوي أيضًا بتحسين تصميم وسادات الأنف والمفصلات بناءً على أربع سنوات من البحث في بيئة العمل والتصميم الهيكلي. توفر هذه التحسينات للمستخدمين تجربة ارتداء مريحة طوال اليوم.
MENAFN11112023000055011008ID1107412252