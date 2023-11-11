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((HUAWEI Eyewear 2)).. نظارات ذكية بتصميم سمعي مفتوح

11/11/2023 11:22:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تجمع‭ ‬نظارات‭ ‬ Huawei ‭ ‬ Eyewear ‭ ‬2‭ ‬بين‭ ‬الأسلوب‭ ‬السلس‭ ‬والأداء‭ ‬القوي،‭ ‬وهذا‭ ‬بفضل‭ ‬امتلاكها‭ ‬ميزة‭ ‬مقاومة‭ ‬الماء‭ ‬ IP 54‭ ‬ومقاومة‭ ‬العرق،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬رفيقًا‭ ‬يوميًا‭ ‬مثاليًا،‭ ‬وتتميز‭ ‬هذه‭ ‬النظارات‭ ‬الذكية‭ ‬بتصميم‭ ‬صوتي‭ ‬مفتوح‭ ‬وميزات‭ ‬ذكية‭ ‬بديهية‭ ‬وتصميم‭ ‬مريح‭ ‬وخفيف‭ ‬الوزن‭ ‬لارتدائها‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭.‬

تتوافق‭ ‬نظارات HUAWEI ‭ ‬ Eyewear ‭ ‬2‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬هواوي‭ ‬والأجهزة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بنظامي‭ ‬أندرويد‭ ‬و iOS ،‭ ‬وهي‭ ‬متوافرة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بسعر‭ ‬899‭ ‬درهماً‭ ‬إماراتياً‭ ‬في‭ ‬متاجر‭ ‬هواوي‭ ‬ومتجرها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬

إطار‭ ‬نظارات‭ ‬عصريّة‭ ‬

تأتي‭ ‬ Eyewear ‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬إطارات‭ ‬نظارات‭ ‬بتصميم‭ ‬ Browline ‭ ‬وإطارات‭ ‬نظارات‭ ‬نصف‭ ‬إطار‭ ‬مستطيلة‭. ‬يتميز‭ ‬تصميم‭ ‬ Browline ‭ ‬ Eyewear ‭ ‬بإطار‭ ‬فائق‭ ‬الخفّة‭ ‬4‭.‬7‭ ‬جرامات‭ (‬بدون‭ ‬العدسات‭) ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬التيتانيوم‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ B ،‭ ‬بلون‭ ‬تيتانيوم‭ ‬فضي‭ ‬أنيق‭. ‬يخلق‭ ‬الإطار‭ ‬العائم‭ ‬المبسط‭ ‬انطباعًا‭ ‬برفع‭ ‬العدسة،‭ ‬ليتناغم‭ ‬مع‭ ‬الإطار‭ ‬لإطلالة‭ ‬فاخرة‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬الفضاء ‭[‬ 1 ‭]‬ ‭. ‬يعدّ‭ ‬التيتانيوم‭ ‬ B ‭ ‬سمة‭ ‬مميزة‭ ‬للنظارات‭ ‬الراقية،‭ ‬حيث‭ ‬يتميز‭ ‬بمرونة‭ ‬عالية‭ ‬وقوة‭ ‬فائقة‭ ‬ومقاومة‭ ‬للتآكل‭.‬

تتميز‭ ‬النظارات‭ ‬بنصف‭ ‬الإطار‭ ‬المستطيل‭ ‬الشكل‭ ‬بإطار‭ ‬علوي‭ ‬أطول،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬مرتديها‭ ‬مظهرًا‭ ‬أكثر‭ ‬حيوية‭ ‬وغير‭ ‬رسمي‭. ‬يمنح‭ ‬الإطار‭ ‬انطباعًا‭ ‬عصريًا‭ ‬ومتنوّعًا‭. ‬وبهذا‭ ‬فإن‭ ‬النظارات‭ ‬تحقق‭ ‬التوازن‭ ‬المثالي‭ ‬بين‭ ‬جهاز‭ ‬جميل‭ ‬وعملي‭. ‬يتميز‭ ‬خط‭ ‬الحاجب‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬بصفيحة‭ ‬عالية‭ ‬الكثافة،‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬لمعان‭ ‬أعلى‭ ‬ومقاومة‭ ‬أكبر‭ ‬للتشوه‭ ‬وتغير‭ ‬اللون‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جسر‭ ‬الأنف‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬المعدن‭.‬

قدرة‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬التحمل‭ ‬

ستوفر‭ ‬لك‭ ‬ Eyewear ‭ ‬2‭ ‬عمر‭ ‬بطارية‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭. ‬بشحن‭ ‬كامل،‭ ‬توفر‭ ‬11‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬الاستماع،‭ ‬و9‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الاتصال‭ ‬وما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الاحتياطي‭. ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬ترتديها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استخدام‭ ‬الميزات‭ ‬الصوتية‭ ‬بنشاط،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬أيام‭. ‬وإذا‭ ‬تم‭ ‬تخزينها‭ ‬في‭ ‬علبة‭ ‬الحماية،‭ ‬فيمكنها‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬شحن‭ ‬النظارات‭ ‬سريع‭ ‬وسهل‭ ‬أيضًا‭. ‬ستمنحك‭ ‬شحنة‭ ‬سريعة‭ ‬مدتها‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تشغيل‭ ‬الموسيقى،‭ ‬وستؤدي‭ ‬جلسة‭ ‬الشحن‭ ‬لمدة‭ ‬50‭ ‬دقيقة‭ ‬إلى‭ ‬شحن‭ ‬كامل‭.‬

تجربة‭ ‬استماع‭ ‬غامرة

تتميز‭ ‬ HUAWEI ‭ ‬ Eyewear ‭ ‬2‭ ‬بتصميم‭ ‬صوتي‭ ‬مفتوح،‭ ‬يبثّ‭ ‬بدقة‭ ‬الصوت‭ ‬لأذنك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقنية‭ ‬نقل‭ ‬الصوت‭ ‬الاتجاهي‭. ‬يسمح‭ ‬هذا‭ ‬التصميم‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بالبقاء‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بمحيطهم‭ ‬أثناء‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الصوت‭. ‬يعد‭ ‬التصميم‭ ‬الصوتي‭ ‬المفتوح‭ ‬أيضًا‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬من‭ ‬سماعات‭ ‬الأذن‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يسد‭ ‬قنوات‭ ‬الأذن،‭ ‬مما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬البكتيريا‭ ‬وفقدان‭ ‬السمع‭.‬

توظف‭ ‬ HUAWEI ‭ ‬ Eyewear ‭ ‬2‭ ‬أول‭ ‬محرّك‭ ‬ديناميكي‭ ‬ثنائي‭ ‬الحجاب‭ ‬مزدوج‭ ‬الاتجاه‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬بتصميم‭ ‬مكبر‭ ‬صوت‭ ‬مربع‭ ‬وأجهزة‭ ‬صوت‭ ‬متماثلة‭ ‬ثنائية‭ ‬الوجه‭ ‬ومنافذ‭ ‬صوتية‭ ‬أمامية‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة،‭ ‬لتحقيق‭ ‬ناقل‭ ‬حركة‭ ‬صوتي‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‭. ‬يوفر‭ ‬نظام‭ ‬الصوت‭ ‬السمعي‭ ‬ Reverse ‭ ‬ Sound ‭ ‬ Field ‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الثاني‭ ‬ضبطًا‭ ‬ذكيًا‭ ‬للحجم‭ ‬مع‭ ‬إلغاء‭ ‬الموجات‭ ‬الصوتية‭ ‬بمهارة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬خصوصية‭ ‬الاستماع‭ ‬للمستخدم‭.‬

الاتصال‭ ‬الذكي‭ ‬لحياة‭ ‬سلسة

تحتوي‭ ‬ HUAWEI ‭ ‬ Eyewear ‭ ‬2‭ ‬على‭ ‬مستشعرات‭ ‬متعددة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬جانب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مساحة‭ ‬لمس‭ ‬كبيرة‭ ‬ومنطقة‭ ‬مستشعر‭ ‬منزلقة‭. ‬تسمح‭ ‬لك‭ ‬هذه‭ ‬المستشعرات‭ ‬باستخدام‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬التحكم‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬اللمس ‭[‬ 2 ‭]‬ ‭. ‬يمكنك‭ ‬بسهولة‭ ‬توصيل‭ ‬نظارتك‭ ‬بالهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والأجهزة‭ ‬اللوحية،‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بتدفق‭ ‬صوتي‭ ‬بزمن‭ ‬انتقال‭ ‬سريع‭ ‬عبر‭ ‬أجهزة‭ ‬متعددة‭. ‬هذا‭ ‬مناسب‭ ‬جدًا‭ ‬للمستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مهام‭ ‬متعددة‭ ‬والتبديل‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬عند‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المكتب‭.‬

مع‭ ‬امتلاك‭ ‬النظارات‭ ‬لشهادة‭ ‬ IP 54‭ ‬لمقاومة‭ ‬العرق‭ ‬ومقاومة‭ ‬الماء،‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬ Eyewear ‭ ‬2‭ ‬أيضًا‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الاستخدام‭ ‬اليومي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الظروف‭.‬

خفيف‭ ‬الوزن‭ ‬ومريح

تم‭ ‬تصميم‭ ‬ HUAWEI ‭ ‬ Eyewear ‭ ‬2‭ ‬لتكون‭ ‬مريحةً‭ ‬وعمليّةً‭ ‬للارتداء‭. ‬قامت‭ ‬هواوي‭ ‬أيضًا‭ ‬بتحسين‭ ‬تصميم‭ ‬وسادات‭ ‬الأنف‭ ‬والمفصلات‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬والتصميم‭ ‬الهيكلي‭. ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬التحسينات‭ ‬للمستخدمين‭ ‬تجربة‭ ‬ارتداء‭ ‬مريحة‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭.‬

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