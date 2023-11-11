سوق التقنية السحابية يحقق نمواً متسارعاً موردو التقنية يحققون إيرادات تصل إلى 5.6 مليارات دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعهد 76% من الشركات بتخصيص ميزانيات أكبر للتقنية



85% من شركات الشرق الأوسط بدأت رحلة تحوّلها إلى التقنية







أشار‭ ‬أحدث‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬ستراتيجي‭& ‬وبي‭ ‬دبليو‭ ‬سي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ – ‭ ‬بعنوان‭ ‬‮»‬التقنية‭ ‬السحابية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭: ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬للشركات‭ ‬ومزوّدي‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية‮«‬‭ ‬ – ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معدلات‭ ‬اعتماد‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬قد‭ ‬تجاوزت‭ ‬مرحلتها‭ ‬الأولى‭ ‬وأنها‭ ‬مهيأة‭ ‬الآن‭ ‬لتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬متسارع‭ ‬حيث‭ ‬تحصد‭ ‬بالفعل‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬قيمة‭ ‬ملموسة‭ ‬منها‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬هي‭ ‬ثمرة‭ ‬مسح‭ ‬طُرح‭ ‬على‭ ‬420‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بأكبر‭ ‬سوقين‭ ‬للتقنية‭ ‬السحابية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وهما‭: ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية ‭*‬ ‭. ‬ويذهب‭ ‬التحليل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬نجح‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬اللحاق‭ ‬بركب‭ ‬أوروبا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬نضج‭ ‬سوق‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية،‭ ‬فسيمكن‭ ‬لمورّدي‭ ‬التقنية‭ ‬تحقيق‭ ‬إيرادات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬5‭.‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وصلت‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬نضج‭ ‬سوق‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية،‭ ‬فيمكن‭ ‬أن‭ ‬تقترب‭ ‬إيراداتها‭ ‬الجديدة‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

اعتماد‭ ‬التقنية

‭ ‬السحابية‭ ‬في‭ ‬المنطقة

كشف‭ ‬تقرير‭ ‬ستراتيجي‭& ‬وبي‭ ‬دبليو‭ ‬سي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬85 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬رحلة‭ ‬تحوّلها‭ ‬إلى‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية؛‭ ‬حيث‭ ‬تستعين‭ ‬32 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بالتقنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وأن‭ ‬35 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬تعتمدها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعدد‭ ‬من‭ ‬أعمالها،‭ ‬وأن‭ ‬18 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬تتوسع‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬التقنية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬أعمالها‭. ‬واستشرافًا‭ ‬للمستقبل،‭ ‬تخطط‭ ‬68 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ترحيل‭ ‬غالبية‭ ‬عملياتها‭ ‬إلى‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬العامين‭ ‬القادمين‭. ‬ولتمويل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات،‭ ‬تعتزم‭ ‬80 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬ميزانياتها‭ ‬المخصصة‭ ‬للتقنية‭ ‬السحابية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬القادم‭. ‬

بالإضافة‭ ‬لذلك،‭ ‬انتقلت‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬نهج‭ ‬الاستعانة‭ ‬بخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬مزوّدي‭ ‬التقنية‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬التحديث‭ ‬وتطوير‭ ‬التطبيقات‭ ‬ونماذج‭ ‬الأعمال‭ ‬السحابية‭ ‬الأصلية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬بنيتها‭ ‬للتقنية‭ ‬السحابية‭ ‬بالأساس،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬ثمار‭ ‬مبادراتها‭ ‬بالتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬التقنية‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬صرح‭ ‬نيكولاس‭ ‬ليوليس،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬في‭ ‬ستراتيجي‭& ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬بي‭ ‬دبليو‭ ‬سي،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬تشهد‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تحوّلًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬إلى‭ ‬في‭ ‬نهجها‭ ‬نحو‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية،‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬الفجوة‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الجهات‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬تضيق‭ ‬بمعدل‭ ‬متسارعة‭. ‬فبفضل‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الحكومية‭ ‬الاستباقية‭ ‬والانتشار‭ ‬المتنامي‭ ‬لمزوّدي‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬العامة،‭ ‬فيتوافر‭ ‬الآن‭ ‬مسار‭ ‬متسارع‭ ‬لكلٍ‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬كي‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬الميزات‭ ‬الهائلة‭ ‬لهذه‭ ‬التقنية‭.‬

قيمة‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية

كما‭ ‬كشف‭ ‬التقرير‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬حققت‭ ‬بالفعل‭ ‬قيمة‭ ‬معتبرة‭ ‬من‭ ‬مبادراتها‭ ‬للتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬تحسين‭ ‬صنع‭ ‬القرارات‭ (‬40 ‭%‬ ‭) ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬الربحية‭ (‬34 ‭%‬ ‭) ‬أو‭ ‬توليد‭ ‬مسارات‭ ‬إيرادات‭ ‬جديدة‭ (‬30 ‭%‬ ‭)‬،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬جملة‭ ‬فوائد‭ ‬أخرى‭. ‬وقد‭ ‬أشار‭ ‬التحليل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬أداء‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أمامها‭ ‬مجال‭ ‬كبير‭ ‬لتحسين‭ ‬معدلات‭ ‬أدائها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تحقيق‭ ‬القيمة‭. ‬فالمقارنة‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬التقنية‭ ‬تتفوق‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬استخلاص‭ ‬القيمة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الأعمال‭.‬

ووفقًا‭ ‬لما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬التقرير،‭ ‬فإن‭ ‬كثير‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬شركات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬ملموسة‭ ‬تُعتبر‭ ‬تحديات‭ ‬خارجية‭ ‬ويمكن‭ ‬معالجتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬المورّدين‭. ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬صرحت‭ ‬47 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬واجهت‭ ‬مشاكل‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بمزوّدي‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية،‭ ‬مثل‭ ‬المخاوف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬كانت‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعتمد‭ ‬التقنية‭ ‬أكثر‭ ‬ميلًا‭ ‬لتعزو‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬إلى‭ ‬عوامل‭ ‬داخلية،‭ ‬مثل‭ ‬قيود‭ ‬الميزانية،‭ ‬ومحدودية‭ ‬القدرات‭ ‬التقنية،‭ ‬ومشاكل‭ ‬الإدارة‭. ‬علمًا‭ ‬بأن‭ ‬88 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬التقنية‭ ‬أفادت‭ ‬بتحقيق‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬إيراداتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الـ6‭-‬9‭ ‬أشهر‭ ‬الماضية‭.‬

وبحسب‭ ‬أكيليس‭ ‬دريتاس،‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬ستراتيجي‭& ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬بي‭ ‬دبليو‭ ‬سي‭: ‬‮«‬توضح‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬توصلنا‭ ‬إليها‭ ‬الفوائد‭ ‬الملموسة‭ ‬لاعتماد‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية‭ ‬على‭ ‬الشركات‭. ‬فنحو‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المشمولة‭ ‬بالمسح‭ ‬أفادت‭ ‬بتحقيق‭ ‬معدلات‭ ‬تحسّن‭ ‬مرتفعة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مختلف‭ ‬الأبعاد‭. ‬ومن‭ ‬المُلاحظ‭ ‬أنه‭ ‬توجد‭ ‬علاقة‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬اعتماد‭ ‬التقنية‭ ‬وتحسّن‭ ‬أداء‭ ‬معدلات‭ ‬إجمالي‭ ‬الإيرادات‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬السبل‭ ‬التي‭ ‬تدرسها‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استغلال‭ ‬هذه‭ ‬الإمكانات،‭ ‬يقدم‭ ‬تقريرنا‭ ‬توصيات‭ ‬متنوعة‭ ‬مستمدة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬العملية‭ ‬لشركات‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬ميزات‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية‮»‬‭.‬

تحقيق‭ ‬القيمة‭ ‬الكاملة

‭ ‬للتقنية‭ ‬السحابية

وقد‭ ‬أضاف‭ ‬راجات‭ ‬تشوداري،‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬بي‭ ‬دبليو‭ ‬سي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تبين‭ ‬نتائجنا‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬بوسعها‭ ‬تعظيم‭ ‬القيمة‭ ‬المتحققة‭ ‬من‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اتخاذ‭ ‬نهج‭ ‬نظامي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬مخططة‭ ‬بدقة‭ ‬لاعتماد‭ ‬التقنية‭. ‬بالإضافة‭ ‬لذلك،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أولويات‭ ‬الأعمال‭ ‬وضوابط‭ ‬قوية‭ ‬لحوكمة‭ ‬التقنية،‭ ‬واتباع‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬استباقي‭ ‬لبرنامج‭ ‬يشرك‭ ‬جميع‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬انطلاق‭ ‬المشروع‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬وجه‭ ‬التحديد،‭ ‬كشف‭ ‬التحليل‭ ‬أيضًا‭ ‬عن‭ ‬أربع‭ ‬خطوات‭ ‬أساسية‭ ‬تطبقها‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬للقيمة‭ ‬من‭ ‬التقنية،‭ ‬وهي‭: ‬

1‭. ‬تبني‭ ‬نهج‭ ‬شامل

تتبنى‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية‭ ‬نهجًا‭ ‬شاملاً‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬محددة‭ ‬بوضوح‭ ‬وتدعمه‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬تصميمية‭ ‬محكمة‭ ‬وإطار‭ ‬عمل‭ ‬قوي‭ ‬للحوكمة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬المحددة‭ ‬للأعمال‭. ‬وعلى‭ ‬الأغلب‭ ‬توظّف‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية‭ ‬لعدة‭ ‬أغراض‭ ‬تشمل‭ ‬تمكين‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬أولوياتها‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬باستراتيجيات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وآليات‭ ‬ترحيل‭ ‬البيانات‭ ‬لكل‭ ‬تطبيق‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬القيمة‭ ‬بشكلٍ‭ ‬فعال‭. ‬

2‭. ‬بناء‭ ‬تحالفات‭ ‬أقوى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين

تنجح‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬تحالفات‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الأعمال‭ ‬والتقنيات،‭ ‬إذ‭ ‬يدرك‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيون‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬وأيضًا‭ ‬الفرق‭ ‬التقنية‭ ‬بهذه‭ ‬الشركات‭ ‬أن‭ ‬التحوّل‭ ‬إلى‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬جهد‭ ‬جماعي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتعاونون‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬منذ‭ ‬المراحل‭ ‬الأولى‭ ‬للتخطيط‭ ‬ورصد‭ ‬الميزانية‭ ‬وجمع‭ ‬المتطلبات‭.‬

3‭. ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضوابط‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية‭ ‬وآليات‭ ‬حوكمتها

تُعتبر‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية‭ ‬أكثر‭ ‬تطورًا‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الأخرى،‭ ‬تحديدًا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتبني‭ ‬الممارسات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬الحوكمة‭ ‬السحابية‭ ‬وتجنب‭ ‬مخاطرها‭ ‬وتحديد‭ ‬ضوابطها‭. ‬وعلى‭ ‬الأرجح‭ ‬تخصص‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬موارد‭ ‬مكرسة‭ ‬للحوكمة‭ ‬السحابية‭ ‬وتضع‭ ‬ضوابط‭ ‬خاصة‭ ‬صارمة‭ ‬لنشر‭ ‬التقنية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬آليات‭ ‬محكمة‭ ‬لتقييم‭ ‬المسؤولية‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬مزوّدي‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬المهنية‭ ‬والمُدارة‭.‬

4‭. ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬صارمة‭ ‬للبيانات‭ ‬وتحليلاتها‭ ‬وتطبيق‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي

غالبًا‭ ‬ما‭ ‬تضع‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية‭ ‬استراتيجية‭ ‬للبيانات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المؤسسي‭ ‬مقارنة‭ ‬بالشركات‭ ‬الأخرى‭ (‬73 ‭%‬ ‭ ‬للأولى‭ ‬مقابل‭ ‬42 ‭%‬ ‭ ‬للثانية‭). ‬ويعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬قد‭ ‬طورت‭ ‬بالفعل‭ ‬بنية‭ ‬مبسطة‭ ‬وفعالة‭ ‬لتحديث‭ ‬البيانات‭ ‬لعرضها‭ ‬بشكل‭ ‬متكامل،‭ ‬وإنشاء‭ ‬هياكل‭ ‬للحوكمة،‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة،‭ ‬وإجراء‭ ‬التغييرات‭ ‬التشغيلية‭ ‬الضرورية‭ ‬للتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬البيانات‭. ‬كما‭ ‬يناقش‭ ‬التقرير‭ ‬أيضًا‭ ‬خمسة‭ ‬اعتبارات‭ ‬أساسية‭ ‬لمزوّدي‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬المهنية‭ ‬والمُدارة‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تنافسيتها‭ ‬ونجاحها‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائها‭ ‬المتغيرة‭. ‬فقد‭ ‬ركزت‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬التقنية‭ ‬السحابية‭ ‬الأصلية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬المجال،‭ ‬وتعزيز‭ ‬عنصر‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول،‭ ‬وإبرام‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬مزوّدي‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬العامة،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬المتفردة‭.‬