أول ظهور بحريني في تاريخ المنتدى..منتدى المرأة المبدعة 2023 ينطلق من مجلس النواب البريطاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بمشاركة‭ ‬بحرينية‭ ‬انطلق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬منتدى‭ ‬المرأة‭ ‬المبدعة‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬البريطاني‭ ‬بالعاصمة‭ ‬‮»‬لندن‮«‬‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬كبير‭ ‬لنخبة‭ ‬من‭ ‬رائدات‭ ‬الفكر‭ ‬والعمل‭ ‬الإبداعي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬ ‏ ‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬النائب‭ ‬السير‭ ‬جون‭ ‬ويتنجديل

عضو‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطاني،‭ ‬وقد‭ ‬اتسم‭ ‬المنتدى‭ ‬بأجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬مميزة‭ ‬لم‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬نقاشاته‭ ‬الجادة‭ ‬الثرية‭ ‬حول‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬والقوة‭ ‬والدور‭ ‬الكبير‭ ‬للمرأة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬وتوج‭ ‬المنتدى‭ ‬بحفل‭ ‬عشاء‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬ميرشانت‭ ‬تايلورز‭ ‬الشهيرة،‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مدينة‭ ‬لندن‭.‬

وضمت‭ ‬تشكيلة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬نخبة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬خبيرات‭ ‬الصناعة‭ ‬وقادات‭ ‬الفكر‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والعالم‭ ‬مثل‭ ‬لوسي‭ ‬نوبل،‭ ‬وبي‭ ‬أداميك،‭ ‬ونيكي‭ ‬كاميليري،‭ ‬ولورا‭ ‬كولينز،‭ ‬وغابرييلا‭ ‬دي‭ ‬لاتشيو،‭ ‬جيل‭ ‬دوكا،‭ ‬ريدة‭ ‬الساعي،‭ ‬سارة‭ ‬كارتي،‭ ‬كاليجا‭ ‬دراغانا،‭ ‬دينادا‭ ‬راوخ،‭ ‬بولا‭ ‬أوين،‭ ‬كاثرين‭ ‬رويت،‭ ‬فاليري‭ ‬ليفين،‭ ‬فرح‭ ‬شماس،‭ ‬آيسيجول‭ ‬إكينجي،‭ ‬كانيكا‭ ‬سوبيروال،‭ ‬إليانيا‭ ‬لومباردي،‭ ‬لورا‭ ‬تيم،‭ ‬سناء‭ ‬بانين،‭ ‬ماكو‭ ‬أباشيدزه،‭ ‬ونويلا‭ ‬كورساريس‭ ‬موسونكا،‭ ‬وأليسون‭ ‬جاكسون،‭ ‬وميستي‭ ‬بيلي،‭ ‬وناتاليا‭ ‬كابشوك،‭ ‬وكارين‭ ‬ميلين،‭ ‬ودارا‭ ‬هوانغ،‭ ‬وريبيكا‭ ‬ريوفريو،‭ ‬وكيرا‭ ‬شابلن،‭ ‬وعضو‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬روبا‭ ‬حق،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ممثلة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬ناهد‭ ‬إسحاق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬منصة‭ ‬المرأة‭ ‬المبدعة‭ -‬البحرين‭.. ‬التي‭ ‬ركزت‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬خلال‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مفاهيم‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتنافسية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصميم‭ ‬والابتكار،‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬مفاهيم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وعدم‭ ‬الإضرار‭ ‬بالبيئة‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭.‬

‮

‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬ناهد‭ ‬إسحاق‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭: ‬‮«‬سعدت‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الكوكبة‭ ‬من‭ ‬رائدات‭ ‬الفكر‭ ‬والإبداع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تمثيل‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الفعالية،‭ ‬وأتوجه‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لقيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬إثبات‭ ‬ذاتها‭ ‬وتحقيق‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬ويعدّ‭ ‬منتدى‭ ‬المرأة‭ ‬المبدعة‭ ‬2023‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬المرأة‭ ‬المبدعة‭ ‬وتصميمها‭ ‬وشهادة‭ ‬لنجاحها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.. ‬الاحتفال‭ ‬كان‭ ‬مبهجا‭ ‬وشاهدا‭ ‬على‭ ‬إنجازاتهن‭ ‬الرائعة،‭ ‬ومنصة‭ ‬قوية‭ ‬لإيصال‭ ‬أصواتهن،‭ ‬وحافزا‭ ‬للتغيير‭ ‬الإيجابي‭ ‬الملموس‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬وجود‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬وسط‭ ‬هذه‭ ‬الكوكبة‭ ‬من‭ ‬رائدات‭ ‬العالم‭ ‬كان‭ ‬مشرفا‭ ‬للغاية،‭ ‬وسعدت‭ ‬بتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬بصفتي‭ ‬رئيسا‭ ‬لمنصة‭ ‬المرأة‭ ‬المبدعة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬كانت‭ ‬واضحة‭ ‬ومهمة‭ ‬للمشاركات‭ ‬والمشاركين‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بأننا‭ ‬سنواصل‭ ‬التمكين‭ ‬والإلهام،‭ ‬وتشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭ ‬وشمولاً‭ ‬للنساء‭ ‬المبدعات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتشرفت‭ ‬منصة‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بكوكبة‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أولغا‭ ‬بالاكليتس،‭ ‬المؤسسة‭ ‬صاحبة‭ ‬الرؤية‭ ‬لـ Creative ‭ ‬ Women ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‮

‬ CW ‮

‬إيسلي‭ ‬أوليفا‭ ‬ساليناس‭ ‬والمديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬فيولا‭ ‬إدواردز‭. ‬وقد‭ ‬أضاف‭ ‬حضورهن،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المتحدثين‭ ‬الدوليين‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬المجتمعين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬هالة‭ ‬من‭ ‬المكانة‭ ‬والأهمية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إنكارها‭.‬

وتابعت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬ساهمت‭ ‬ليلة‭ ‬الافتتاح‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬التميز،‭ ‬ومهدت‭ ‬الطريق‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬الثرية،‭ ‬وتعمقت‭ ‬حلقات‭ ‬النقاش‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬المهمة،‭ ‬وقدمت‭ ‬رؤى‭ ‬ثمينة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأمور،‭ ‬مثل‭ ‬الاستدامة‭ ‬والقيادة‭ ‬والدور‭ ‬المحوري‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬إلى‭ ‬استكشافات‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬والإمكانات‭ ‬التحويلية‭ ‬للتنوع،‭ ‬وأنا‭ ‬أعتبر‭ ‬منتدى‭ ‬المرأة‭ ‬المبدعة‭ ‬بمثابة‭ ‬بوتقة‭ ‬تنصهر‭ ‬فيها‭ ‬الأفكار‭ ‬والإلهام‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬إسحاق‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬حدث؛‭ ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬أصوات‭ ‬النساء‭ ‬وأفكارهن‭ ‬وإنجازاتهن،‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬مفيدين،‭ ‬حظي‭ ‬الحاضرون‭ ‬بثروة‭ ‬من‭ ‬المعرفة‭ ‬والإلهام‭ ‬من‭ ‬نساء‭ ‬استثنائيات‭ ‬يعدن‭ ‬تشكيل‭ ‬الصناعات،‭ ‬ويدافعن‭ ‬عن‭ ‬الاستدامة،‭ ‬ويدعون‭ ‬إلى‭ ‬التغيير‭ ‬الإيجابي‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬مجرد‭ ‬تجمع،‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬احتفالاً‭ ‬بإمكانيات‭ ‬وتأثير‭ ‬النساء‭ ‬المبدعات،‭ ‬مما‭ ‬ترك‭ ‬انطباعًا‭ ‬دائمًا‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬محظوظين‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬ليكونوا‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الرائعة‮»‬‭.‬