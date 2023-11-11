أول ظهور بحريني في تاريخ المنتدى..منتدى المرأة المبدعة 2023 ينطلق من مجلس النواب البريطاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بمشاركة بحرينية انطلق هذا الأسبوع منتدى المرأة المبدعة 2023 من قلب مجلس النواب البريطاني بالعاصمة »لندن« وسط حضور كبير لنخبة من رائدات الفكر والعمل الإبداعي من مختلف أنحاء العالم في ضيافة النائب السير جون ويتنجديل
عضو مجلس العموم البريطاني، وقد اتسم المنتدى بأجواء احتفالية مميزة لم تؤثر على نقاشاته الجادة الثرية حول الإبداع والابتكار والقوة والدور الكبير للمرأة على مستوى العالم في هذا الصدد، وتوج المنتدى بحفل عشاء في قاعة ميرشانت تايلورز الشهيرة، التي تقع في قلب مدينة لندن.
وضمت تشكيلة المشاركين في المنتدى نخبة رائعة من خبيرات الصناعة وقادات الفكر في أوروبا والعالم مثل لوسي نوبل، وبي أداميك، ونيكي كاميليري، ولورا كولينز، وغابرييلا دي لاتشيو، جيل دوكا، ريدة الساعي، سارة كارتي، كاليجا دراغانا، دينادا راوخ، بولا أوين، كاثرين رويت، فاليري ليفين، فرح شماس، آيسيجول إكينجي، كانيكا سوبيروال، إليانيا لومباردي، لورا تيم، سناء بانين، ماكو أباشيدزه، ونويلا كورساريس موسونكا، وأليسون جاكسون، وميستي بيلي، وناتاليا كابشوك، وكارين ميلين، ودارا هوانغ، وريبيكا ريوفريو، وكيرا شابلن، وعضو البرلمان البريطاني روبا حق، إلى جانب ممثلة مملكة البحرين الوحيدة في الفعالية سيدة الأعمال ناهد إسحاق رئيس مجلس إدارة منصة المرأة المبدعة -البحرين.. التي ركزت في كلمتها خلال المنتدى على أهمية مفاهيم الاستدامة والتنافسية في مجال التصميم والابتكار، جنبا إلى جنب مع مفاهيم المسؤولية الاجتماعية وعدم الإضرار بالبيئة والصحة العامة.
وبهذه المناسبة قالت ناهد إسحاق في تصريحات صحفية: «سعدت بالانضمام إلى هذه الكوكبة من رائدات الفكر والإبداع على مستوى العالم، ولأول مرة يكون هناك تمثيل بحريني في الفعالية، وأتوجه بخالص الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة على الدعم الكبير للمرأة في البحرين والذي مكنها من إثبات ذاتها وتحقيق تواجدها في مثل هذه المحافل الدولية الكبيرة، ويعدّ منتدى المرأة المبدعة 2023 بمثابة شهادة على رؤية المرأة المبدعة وتصميمها وشهادة لنجاحها في جميع أنحاء العالم.. الاحتفال كان مبهجا وشاهدا على إنجازاتهن الرائعة، ومنصة قوية لإيصال أصواتهن، وحافزا للتغيير الإيجابي الملموس».
وأضافت: «وجود البحرين في هذا المحفل وسط هذه الكوكبة من رائدات العالم كان مشرفا للغاية، وسعدت بتمثيل المملكة بصفتي رئيسا لمنصة المرأة المبدعة على مستوى البحرين ودول مجلس التعاون، وأعتقد أن الرسالة كانت واضحة ومهمة للمشاركات والمشاركين أيضا من كل أنحاء العالم بأننا سنواصل التمكين والإلهام، وتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا وشمولاً للنساء المبدعات في جميع أنحاء العالم».
وتشرفت منصة المنتدى في الجلسة الافتتاحية بكوكبة من الشخصيات البارزة، من بينهم أولغا بالاكليتس، المؤسسة صاحبة الرؤية لـ Creative Women ، إلى جانب رئيسة مجلس إدارة
CW
إيسلي أوليفا ساليناس والمديرة التنفيذية فيولا إدواردز. وقد أضاف حضورهن، إلى جانب المتحدثين الدوليين وأعضاء اللجنة المجتمعين من جميع أنحاء العالم، هالة من المكانة والأهمية لا يمكن إنكارها.
وتابعت قائلة: «ساهمت ليلة الافتتاح في خلق جو من التميز، ومهدت الطريق لسلسلة من الجلسات الثرية، وتعمقت حلقات النقاش في مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا المهمة، وقدمت رؤى ثمينة للعديد من الأمور، مثل الاستدامة والقيادة والدور المحوري للمرأة في التكنولوجيا إلى استكشافات الإبداع والابتكار والإمكانات التحويلية للتنوع، وأنا أعتبر منتدى المرأة المبدعة بمثابة بوتقة تنصهر فيها الأفكار والإلهام».
وأضافت إسحاق قائلة: «كان أكثر من مجرد حدث؛ لقد كانت شهادة على قوة أصوات النساء وأفكارهن وإنجازاتهن، وعلى مدار يومين مفيدين، حظي الحاضرون بثروة من المعرفة والإلهام من نساء استثنائيات يعدن تشكيل الصناعات، ويدافعن عن الاستدامة، ويدعون إلى التغيير الإيجابي. لم يكن هذا المنتدى مجرد تجمع، لقد كان احتفالاً بإمكانيات وتأثير النساء المبدعات، مما ترك انطباعًا دائمًا لدى جميع الذين كانوا محظوظين بما يكفي ليكونوا جزءًا من هذه التجربة الرائعة».
MENAFN11112023000055011008ID1107412250
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.