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فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن مع نظرة مستقبلية مستقرة

11/11/2023 11:22:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬فيتش‭ ‬للتصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬تثبيت‭ ‬تصنيف‭ ‬الأردن‭ ‬عند‭ -‬ BB ‭ ‬مع‭ ‬نظرة‭ ‬مستقبلية‭ ‬مستقرة،‭ ‬لقدرته‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬بالعملة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬بعد‭ ‬توصلها‭ ‬لاتفاق‭ ‬تمويل‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬وسط‭ ‬مخاطر‭ ‬جيوسياسية‭ ‬نظرا‭ ‬للحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭.‬

وقالت
فيتش،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬تصنيف
الأردن‮
‬يدعمه‭ ‬سجل‭ ‬من‭ ‬استقرار
الاقتصاد‮
‬الكلي‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬الإصلاحات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتمويل‭ ‬المرن‭ ‬والدعم‭ ‬الدولي،‭ ‬لكن‭ ‬التصنيفات‭ ‬مقيدة‭ ‬بارتفاع
الديون
الحكومية‭ ‬وضعف‭ ‬النمو‭ ‬والمخاطر‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬السياسات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭.‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬بين
إسرائيل‮
‬وحماس‭ ‬‮
‬‭-‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬شهرها‭ ‬الثاني‭- ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬المخاطر
الجيوسياسية‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬اليقين‭ ‬بشأن‭ ‬مدة‭ ‬الصراع‭ ‬واحتمال‭ ‬تصاعده‭. ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الصراع‭ ‬المطول‭ ‬أو‭ ‬الموسع‭ -‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يشمل‭ ‬الأردن‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ -‬إلى‭ ‬إضعاف‭ ‬آفاق‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬ضبط‭ ‬أوضاع‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭.‬

وتتوقع‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬يتباطأ‭ ‬نمو
اقتصاد‭ ‬الأردن
في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬السياسي‭ ‬واحتمال‭ ‬انخفاض‭ ‬تدفقات
السياحة،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮
‬وأوروبا‭.‬

وأشارت‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬6‭ ‬بالمئة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتباطأ‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬3‭ ‬بالمئة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وتتوقع‭ ‬وكالة
فيتش
أن‭ ‬ينخفض‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬للحكومة
الأردنية
من‭ ‬2‭.‬7‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬2‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬4‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬نمو‭ ‬الإيرادات‭ ‬وارتفاع‭ ‬فاتورة‭ ‬مدفوعات‭ ‬الفائدة‭ ‬ثم‭ ‬يتباطأ‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬3‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬2025‭.‬

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