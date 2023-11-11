فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن مع نظرة مستقبلية مستقرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬فيتش‭ ‬للتصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬تثبيت‭ ‬تصنيف‭ ‬الأردن‭ ‬عند‭ -‬ BB ‭ ‬مع‭ ‬نظرة‭ ‬مستقبلية‭ ‬مستقرة،‭ ‬لقدرته‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬بالعملة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬بعد‭ ‬توصلها‭ ‬لاتفاق‭ ‬تمويل‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬وسط‭ ‬مخاطر‭ ‬جيوسياسية‭ ‬نظرا‭ ‬للحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭.‬

وقالت

فيتش،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬تصنيف

الأردن‮

‬يدعمه‭ ‬سجل‭ ‬من‭ ‬استقرار

الاقتصاد‮

‬الكلي‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬الإصلاحات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتمويل‭ ‬المرن‭ ‬والدعم‭ ‬الدولي،‭ ‬لكن‭ ‬التصنيفات‭ ‬مقيدة‭ ‬بارتفاع

الديون

الحكومية‭ ‬وضعف‭ ‬النمو‭ ‬والمخاطر‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬السياسات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭.‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬بين

إسرائيل‮

‬وحماس‭ ‬‮

‬‭-‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬شهرها‭ ‬الثاني‭- ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬المخاطر

الجيوسياسية‭ ‬نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬اليقين‭ ‬بشأن‭ ‬مدة‭ ‬الصراع‭ ‬واحتمال‭ ‬تصاعده‭. ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الصراع‭ ‬المطول‭ ‬أو‭ ‬الموسع‭ -‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يشمل‭ ‬الأردن‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ -‬إلى‭ ‬إضعاف‭ ‬آفاق‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬ضبط‭ ‬أوضاع‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭.‬

وتتوقع‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬يتباطأ‭ ‬نمو

اقتصاد‭ ‬الأردن

في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬السياسي‭ ‬واحتمال‭ ‬انخفاض‭ ‬تدفقات

السياحة،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮

‬وأوروبا‭.‬

وأشارت‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬6‭ ‬بالمئة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتباطأ‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬3‭ ‬بالمئة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وتتوقع‭ ‬وكالة

فيتش

أن‭ ‬ينخفض‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬للحكومة

الأردنية

من‭ ‬2‭.‬7‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬2‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬4‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬نمو‭ ‬الإيرادات‭ ‬وارتفاع‭ ‬فاتورة‭ ‬مدفوعات‭ ‬الفائدة‭ ‬ثم‭ ‬يتباطأ‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬3‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬2025‭.‬