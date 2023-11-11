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النفط يتكبد خسارة أسبوعية بـ 4% مع تزايد المخاوف بشأن الطلب

11/11/2023 11:22:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تكبدت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬خسائر‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬رغم‭ ‬صعود‭ ‬الخامين‭ ‬بنحو‭ ‬اثنين‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬عقود‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬العراق‭ ‬التزامه‭ ‬بمستويات‭ ‬الإنتاج‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬تحالف‭ ‬أوبك‭+‬،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬سيعقده‭ ‬التحالف‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭.‬

الأداء‭ ‬الأسبوعي

ارتفعت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام
برنت‭ ‬‮
‬1‭.‬42دولار‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬1‭.‬8‭ ‬بالمئة‭ ‬لتسجل‭ ‬عند‭ ‬تسوية‭ ‬الجمعة‭ ‬81‭.‬43‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭. ‬وصعد
خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬الأميركي‭ ‬‮
‬1‭.‬43دولار‭ ‬أو‭ ‬1‭.‬9‭ ‬بالمئة‭ ‬إلى‭ ‬77‭.‬17‭ ‬دولارا‭ ‬عند‭ ‬التسوية‭.‬

لكن‭ ‬الأسعار‭ ‬سجلت‭ ‬انخفاضا‭ ‬أسبوعيا‭ ‬قدره‭ ‬أربعة‭ ‬بالمئة،‭ ‬مسجلة‭ ‬ثالث‭ ‬خسارة‭ ‬أسبوعية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭.‬

انخفض‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬الأميركي‭ ‬بنحو‭ ‬12.4‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هبوط‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬15‭ ‬بالمئة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بسبب‭ ‬إشارات‭ ‬تراجع‭ ‬الاستهلاك‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭.‬

كما‭ ‬تكبد‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬خسائر‭ ‬بنحو‭ ‬10.5‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هبوط‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬1‭ ‬بالمئة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬محت‭ ‬عقود‭ ‬خام‭ ‬نايمكس‭ ‬جميع‭ ‬مكاسبها‭ ‬لتدخل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحمراء،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬مكاسب‭ ‬طفيفة‭ ‬بنحو‭ ‬0‭.‬3‭ ‬بالمئة‭.‬

وقال‭ ‬محللون‭ ‬لدى‭ ‬كومرتس‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬الطلب‭ ‬حلت‭ ‬محل‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬الإنتاج‭ ‬بسبب‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

وزادت‭ ‬البيانات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصينية‭ ‬الضعيفة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬تعثر‭ ‬الطلب‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬طلبت‭ ‬المصافي‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬أكبر‭ ‬مشتر‭ ‬للنفط‭ ‬الخام،‭ ‬إمدادات‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬السعودية،‭ ‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لشهر‭ ‬ديسمبر‭.‬

ويجتمع‭ ‬تحالف
أوبك‭ +‬،‮
‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬منظمة‭ ‬البلدان‭ ‬المصدرة‭ ‬للبترول‭
‬أوبك‭ ‬وحلفاء‭ ‬من‭ ‬بينهم
روسيا،‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وقالت
وزارة‭ ‬النفط‭ ‬العراقية
إن
بغداد
ملتزمة‭ ‬باتفاق‭ ‬أوبك‭+ ‬بشأن‭ ‬تحديد‭ ‬مستويات‭ ‬الإنتاج‭.‬

وقالت‭ ‬هيليما‭ ‬كروفت‭ ‬المحللة‭ ‬لدى‭ ‬آر‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬كابيتال‭ ‬ماركتس‭ ‬إن‭ ‬احتمالات‭ ‬تمديد‭ ‬السعودية‭ ‬خفض‭ ‬إنتاجها‭ ‬إلى‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬‮«‬تتزايد‭ ‬بالتأكيد‭ ‬نظرا‭ ‬لتجدد‭ ‬مخاوف‭ ‬الأسواق‭ ‬بشأن‭ ‬الطلب‭ ‬الصيني‭ ‬والتوقعات‭ ‬الأوسع‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الكلي‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭.‬

وأظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بيكرهيوز‮»‬،‭ ‬تراجع‭ ‬عدد‭ ‬منصات‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بمقدار‭ ‬منصتين‭ ‬عند‭ ‬494‭ ‬منصة‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري،‭ ‬وهو‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنتهي‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬يناير‭ ‬2022‭.‬

وعدلت‭ ‬وكالة
موديز
من‭ ‬نظرتها‭ ‬المستقبلية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭ ‬إلى‭ ‬سلبية‭ ‬من‭ ‬مستقرة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬العجز‭ ‬المالي‭ ‬الكبير‭ ‬وانخفاض‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬الديون‭.‬

كما‭ ‬توقعت‭ ‬الوكالة‭ ‬تباطؤ‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬مع‭ ‬انتقال‭ ‬تأثير‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬المرتفعة‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬الائتمان‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الحقيقي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيقلص‭ ‬الضغوط‭ ‬التضخمية‭ ‬وسط‭ ‬تباطؤ‭ ‬الطلب‭ ‬مع‭ ‬احتفاظ‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬بسياسة‭ ‬متشددة‭.‬

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