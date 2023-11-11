بريق الرتاج للخدمات العقارية تبرز أهم مزايا مشروع ((ستراتا في دلمونيا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬للخدمات‭ ‬العقارية،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقرًا‭ ‬لها،‭ ‬عرضها‭ ‬مخطط‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‮«‬‭ ‬في‭ ‬جناحها‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬14‭-‬16‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭.‬

ويتيح‭ ‬جناح‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬2023‭ ‬للزوار‭ ‬والمستثمرين‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‮»‬‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬استثنائية،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مجمع‭ ‬سكني‭ ‬فاخر‭ ‬مزود‭ ‬بأهم‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬والرفاهية‭ ‬العصرية،‭ ‬وهو‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬طوابق‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬31‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭. ‬ويتميز‭ ‬المشروع‭ ‬بموقعه‭ ‬الفريد‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديمه‭ ‬تجربة‭ ‬سكنية‭ ‬عصرية‭ ‬للمقيمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشقق‭ ‬والمرافق‭ ‬الممتازة‭ ‬التي‭ ‬تجعله‭ ‬ضمن‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬العمرانية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

يعكس‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‮»‬‭ ‬المعماري‭ ‬الخطّي‭ ‬الجميل‭ ‬مبدأ‭ ‬الستراتا‭ ‬أو‭ ‬الطبقات‭ ‬باللغة‭ ‬اللاتينية‭. ‬ويتميز‭ ‬بالإضاءة‭ ‬والاتساع،‭ ‬ومساحات‭ ‬غرفه‭ ‬وشرفاته‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬إطلالات‭ ‬خلابة‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يوفر‭ ‬المشروع‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬مثل‭ ‬المطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الممشى‭ ‬الخشبي‭ ‬المجاور‭ ‬لقناة‭ ‬دلمونيا‭ ‬المائية،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬أحد‭ ‬مناطق‭ ‬الجذب‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭.‬

ويضم‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الترفيهية‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المبنى‭ ‬صالة‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬طراز‭ ‬مع‭ ‬إطلالة‭ ‬على‭ ‬البحر،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمقيمين‭ ‬الاهتمام‭ ‬بصحتهم‭ ‬ولياقتهم‭ ‬البدنية،‭ ‬وحمام‭ ‬سباحة‭ ‬إنفينيتي‭ ‬مع‭ ‬منطقة‭ ‬للاسترخاء،‭ ‬وحمام‭ ‬سباحة‭ ‬للأطفال،‭ ‬ومنطقة‭ ‬شواء،‭ ‬وغرف‭ ‬بخار‭ ‬وساونا،‭ ‬وصالة‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬للمناسبات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬ماهر‭ ‬الشاعر‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬بالقول‭:‬

‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وعرض‭ ‬مشروعنا‭ ‬الرائد‭ (‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لعرض‭ ‬المزايا‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬مثل‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬الفاخرة‭ ‬والموقع‭ ‬المتميز‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يوفر‭ ‬جناح‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬بعضٍ‭ ‬من‭ ‬مشاريعنا‭ ‬الحضرية‭ ‬الرائدة‭ ‬والتعرف‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬المميزات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭. ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ (‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‭) ‬فنحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأنه‭ ‬يعكس‭ ‬صورة‭ ‬فريدة‭ ‬عن‭ ‬التزامنا‭ ‬بالتميز‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭. ‬ونتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬المستثمرين‭ ‬المحتملين‭ ‬الذين‭ ‬يشاركوننا‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬مشاريع‭ ‬حضرية‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬مشروع‭ (‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‭) ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬تفانينا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الجودة‭ ‬والقيمة‭ ‬لعملائنا،‭ ‬ونحن‭ ‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬مع‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‮»‬‭.‬