بريق الرتاج للخدمات العقارية تبرز أهم مزايا مشروع ((ستراتا في دلمونيا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة بريق الرتاج للخدمات العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها، عرضها مخطط مشروع «ستراتا في دلمونيا« في جناحها الخاص في معرض سيتي سكيب البحرين 2023 الذي تحتضنه مملكة البحرين في الفترة 14-16 من نوفمبر 2023 في مركز البحرين العالمي للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.
ويتيح جناح بريق الرتاج في سيتي سكيب 2023 للزوار والمستثمرين التعرف على الوحدات السكنية الفاخرة في مشروع «ستراتا في دلمونيا» وما يقدمه من مزايا استثنائية، وهو عبارة عن مجمع سكني فاخر مزود بأهم وسائل الراحة والرفاهية العصرية، وهو مكون من 9 طوابق على مساحة 31 ألف متر مربع. ويتميز المشروع بموقعه الفريد المطل على القناة المائية في جزيرة دلمونيا، إضافة إلى تقديمه تجربة سكنية عصرية للمقيمين من خلال مجموعة من الشقق والمرافق الممتازة التي تجعله ضمن أبرز المشاريع العمرانية الحديثة في المملكة.
يعكس طراز «ستراتا في دلمونيا» المعماري الخطّي الجميل مبدأ الستراتا أو الطبقات باللغة اللاتينية. ويتميز بالإضاءة والاتساع، ومساحات غرفه وشرفاته الواسعة التي توفر إطلالات خلابة على مياه الخليج العربي. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع مجموعة متنوعة من خيارات البيع بالتجزئة مثل المطاعم والمقاهي الواقعة على طول الممشى الخشبي المجاور لقناة دلمونيا المائية، ما يجعله أحد مناطق الجذب الرئيسية في جزيرة دلمونيا.
ويضم مستوى الخدمات الترفيهية في الطابق الأخير من المبنى صالة ألعاب رياضية مصممة على أحدث طراز مع إطلالة على البحر، حيث يمكن للمقيمين الاهتمام بصحتهم ولياقتهم البدنية، وحمام سباحة إنفينيتي مع منطقة للاسترخاء، وحمام سباحة للأطفال، ومنطقة شواء، وغرف بخار وساونا، وصالة متعددة الاستخدامات للمناسبات الاجتماعية.
وبهذه المناسبة، صرح الدكتور ماهر الشاعر العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بريق الرتاج بالقول:
«نحن مسرورون بالمشاركة في سيتي سكيب البحرين 2023 للعام الثاني على التوالي وعرض مشروعنا الرائد (ستراتا في دلمونيا)، حيث يوفر لنا هذا الحدث المهم فرصة فريدة لعرض المزايا الاستثنائية التي يقدمها هذا المشروع، مثل وسائل الراحة الفاخرة والموقع المتميز المطل على القناة المائية في جزيرة دلمونيا».
وأضاف: «يوفر جناح بريق الرتاج في سيتي سكيب البحرين 2023 للزوار فرصة للاطلاع على بعضٍ من مشاريعنا الحضرية الرائدة والتعرف من كثب على المميزات التي تقدمها. أما بخصوص مشروع (ستراتا في دلمونيا) فنحن نؤمن بأنه يعكس صورة فريدة عن التزامنا بالتميز والابتكار في السوق العقاري. ونتطلع من خلال مشاركتنا في سيتي سكيب البحرين 2023 إلى جذب المستثمرين المحتملين الذين يشاركوننا رؤيتنا في إنشاء مشاريع حضرية استثنائية في مملكة البحرين، حيث يعد مشروع (ستراتا في دلمونيا) شهادة على تفانينا في تقديم الجودة والقيمة لعملائنا، ونحن نطمح إلى مشاركة هذه الرؤية مع زوار المعرض».
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