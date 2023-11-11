((البحرين الوطني)) يتعاون مع شركة Servicenow للحصول على حلول رقمية متطورة لإدارة سير العمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني ( NBB ) عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع ServiceNow
(رمز التداول في بورصة نيويورك « NOW »)، لتطوير أنظمة تُساعد على تعزيز عمليات وإجراءات البنك لضمان انسيابية أعمال تكنولوجيا المعلومات والعملاء.
ومن خلال هذه الشراكة سيعمل بنك البحرين الوطني على تعزيز كفاءة عملياته التشغيلية بما يتماشى مع مساعيه للتركيز على العملاء واستراتيجيته 2024-2026، مما يمكّنه من خدمة عملائه على نحو أفضل.
وبهذه المناسبة، صرّح رازي أمين رئيس تنفيذي للمجموعة – التكنولوجيا لدى بنك البحرين الوطني: «نحن سعداء بالتعاون مع شركة ServiceNow ونتطلع للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها المنصة، حيث يتمركز التحول الرقمي في صميم استراتيجيتنا والتي تهدف إلى تعزيز التميز التشغيلي والارتقاء بمستوى العروض المقدمة لقاعدة عملائنا. وفي خضم العصر التكنولوجي نحن نهدف باستمرار إلى أن نكون في الطليعة وسنعمل على الاستمرار بتزويد عملائنا بخدمات ومنتجات مبتكرة».
ومن جانبه، قال علي قدورة المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في شركة ServiceNow : «نود أن نشيد بالفريق الإداري في بنك البحرين الوطني نظير استراتيجيته، وكذلك لالتزامه بالاستثمار في التكنولوجيا بهدف دعم عمليات تطوير وتحديث أهم المجالات التشغيلية الرئيسية. وهو ما من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على إنتاجية الموظفين وكفاءتهم علاوة على كسب العملاء والاحتفاظ بهم وتلبية احتياجاتهم. نحن ممتنون للغاية لاختيار ServiceNow كشريك تكنولوجي استراتيجي، ونتطلع للإسهام في نجاح رؤية البنك المستقبلية».
يُعتبر التحول الرقمي ركيزة أساسية لاستراتيجية التحول طويلة الأمد لبنك البحرين الوطني، التي ستشهد بدورها تنفيذ أنظمة داخلية حديثة وقوية تصب لصالح تعزيز قدرات البنك فيما يتعلق بتقديم خدمات عملاء سلسة. كما يتطلع البنك لتعزيز ثقافة الابتكار ويلتزم بالمساهمة في تطوير القطاع المصرفي والمالي في البحرين.
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