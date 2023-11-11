((البحرين الوطني)) يتعاون مع شركة Servicenow للحصول على حلول رقمية متطورة لإدارة سير العمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬مع ServiceNow ‭

(‬رمز‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬نيويورك‭ ‬‮«‬ NOW ‮»‬‭)‬،‭ ‬لتطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬تُساعد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬عمليات‭ ‬وإجراءات‭ ‬البنك‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬أعمال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والعملاء‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬سيعمل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬عملياته‭ ‬التشغيلية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مساعيه‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬واستراتيجيته‭ ‬2024‭-‬2026،‭ ‬مما‭ ‬يمكّنه‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬عملائه‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أفضل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬رازي‭ ‬أمين‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ – ‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ ServiceNow ‭ ‬ونتطلع‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المنصة،‭ ‬حيث‭ ‬يتمركز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬العروض‭ ‬المقدمة‭ ‬لقاعدة‭ ‬عملائنا‭. ‬وفي‭ ‬خضم‭ ‬العصر‭ ‬التكنولوجي‭ ‬نحن‭ ‬نهدف‭ ‬باستمرار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬الطليعة‭ ‬وسنعمل‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬بتزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬بخدمات‭ ‬ومنتجات‭ ‬مبتكرة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬قدورة‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ ServiceNow ‭: ‬‮«‬نود‭ ‬أن‭ ‬نشيد‭ ‬بالفريق‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬نظير‭ ‬استراتيجيته،‭ ‬وكذلك‭ ‬لالتزامه‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬عمليات‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬أهم‭ ‬المجالات‭ ‬التشغيلية‭ ‬الرئيسية‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬بالإيجاب‭ ‬على‭ ‬إنتاجية‭ ‬الموظفين‭ ‬وكفاءتهم‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬كسب‭ ‬العملاء‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بهم‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭. ‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬للغاية‭ ‬لاختيار‭ ‬ ServiceNow ‭ ‬كشريك‭ ‬تكنولوجي‭ ‬استراتيجي،‭ ‬ونتطلع‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬رؤية‭ ‬البنك‭ ‬المستقبلية‮»‬‭.‬

يُعتبر‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬التحول‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬بدورها‭ ‬تنفيذ‭ ‬أنظمة‭ ‬داخلية‭ ‬حديثة‭ ‬وقوية‭ ‬تصب‭ ‬لصالح‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬البنك‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬عملاء‭ ‬سلسة‭. ‬كما‭ ‬يتطلع‭ ‬البنك‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬ويلتزم‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬