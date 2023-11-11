((فِزِت بحرين)) تستقطب 7000 سائح من جمهورية التشيك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فِزِت‭ ‬بحرين‭ ‬ Visit ‭ ‬ Bahrain ‮»‬‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬والترفيه‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬سياحية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك‭ ‬تستقطب‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬7000‭ ‬سائح‭ ‬تشيكي‭ ‬للبحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعات‭ ‬سياحية‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬وقعها‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬علي‭ ‬أمر‭ ‬الله‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مكاتب‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬السفر‭ ‬العالمي‭ ‬2023‮»‬‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الـ43،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬والوزارات‭ ‬المعنية‭ ‬بالسياحة‭ ‬وأبرز‭ ‬الشركات‭ ‬والمنشآت‭ ‬السياحية‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وأكد‭ ‬أمر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬جاهزية‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬فِزِت‭ ‬بحرين‮»‬‭ ‬لوضع‭ ‬برنامج‭ ‬سياحي‭ ‬متكامل‭ ‬للسياح‭ ‬السبعة‭ ‬آلاف‭ ‬المتفق‭ ‬على‭ ‬استقطابهم‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬تشيك،‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سياحية‭ ‬متميزة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬المعلومات‭ ‬والإرشادات‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها،‭ ‬وخدمات‭ ‬الإقامة‭ ‬والتنقل‭ ‬والجولات‭ ‬السياحية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬ووجهات‭ ‬المطاعم‭ ‬والتسوق،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬لهم‭ ‬تجربة‭ ‬سياحية‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬المستمرة‭ ‬للقاء‭ ‬وكلاء‭ ‬السفر‭ ‬وممثلي‭ ‬المكاتب‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الأوروبية‭ ‬وإقناعهم‭ ‬بأهمية‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬بارزة‭ ‬ومفضلة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬فرص‭ ‬الإقامة‭ ‬والترفيه‭ ‬فيها،‭ ‬وتسليط‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬والمنتجات‭ ‬والفرص‭ ‬والحزم‭ ‬السياحية‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الشركة‭ ‬للزوار‭ ‬والسياح،‭ ‬ومد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أشار‭ ‬أمر‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تفعيل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سيقوم‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬فِزِت‭ ‬بحرين‮»‬‭ ‬بعقد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬مديري‭ ‬المنشآت‭ ‬الفندقية‭ ‬ومنظمي‭ ‬الرحلات‭ ‬السياحية‭ ‬والفعاليات‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك‭ ‬لتعريفهم‭ ‬بالمواقع‭ ‬التاريخية‭ ‬والمقاصد‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واستعراض‭ ‬الوجهات‭ ‬الإثرائية‭ ‬للمشهد‭ ‬السياحي‭ ‬البحريني‭ ‬وأحدث‭ ‬المشاريع‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للسياح‭ ‬تجربة‭ ‬سياحية‭ ‬استثنائية‭ ‬متكاملة‭ ‬باختلاف‭ ‬اهتماماتهم‭ ‬وفئاتهم‭ ‬العمرية‭.‬

ولفت‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬ذي‭ ‬صلة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استقطاب‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬سائح‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬لدخول‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬السياحية‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الجديدة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬مكاتبها‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لتشمل‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬بريطانيا،‭ ‬وألمانيا،‭ ‬وفرنسا،‭ ‬وإيطاليا،‭ ‬وروسيا،‭ ‬والتشيك،‭ ‬وسلوفكيا،‭ ‬والمجر،‭ ‬وبولندا،‭ ‬ورومانيا‭.‬