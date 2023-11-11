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الرئيس الجزائري يقيل رئيس الوزراء ويعين نذير العرباوي خلفا له

11/11/2023 11:21:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون عين مدير ديوان رئاسة الجمهورية، نذير العرباوي رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لأيمن بن عبد الرحمان الذي أنهيت مهامه.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية أمس إن العرباوي، وهو ديبلوماسي سابق، تولى مهام منصبه على الفور ليحل محل أيمن بن عبدالرحمان الذي تولى رئاسة الوزراء عام 2021. وأضاف البيان أن الرئيس تبون عين كذلك بوعلام بوعلام مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، وكان يشغل سابقا منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والشؤون القضائية. ورئيس الوزراء الجديد ديبلوماسي مخضرم وشغل منصب مدير ديوان الرئيس الجزائري منذ أشهر وكان قبل هذه المهمة رئيس بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة لسنوات.
وخلال مساره الديبلوماسي الطويل، تقلد العرباوي عدة مناصب منها سفير لدى باكستان، ومدير عام للشؤون القانونية والقنصلية، ومدير ادارة المغرب العربي، ومدير ادارة العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية.
وتم استدعاؤه في أكتوبر 2019 من منصبه سفيرا في القاهرة وممثلا دائما للجزائر لدى جامعة الدول العربية، وتعيينه مستشارا لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، قبل أن يعين في سبتمبر 2021 سفيرا وممثلا دائما للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.

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