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اتهامات متبادلة بين الجيش والدعم السريع بتدمير جسر رئيسي في الخرطوم

11/11/2023 11:21:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن تدمير جسر رئيسي بالعاصمة الخرطوم امس.
وأعلن الجيش السوداني تدمير جسر شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري من قبل «الدعم السريع».
وأكد شهود عيان في مدينتي بحري شمال الخرطوم وأم درمان في غربها لوكالة فرانس برس «ظهور آثار تدمير واضحة على جسر شمبات الذي يربط بين المدينتين».
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان صحافي إنه «في إطار مشروعها التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحتية، ونتيجة للتقدم الذي بدأت تحرزه قواتنا في الميدان خاصة في محور أم درمان قامت الميليشيا المتمردة بتدمير كوبري شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان وبحري».
وأضاف البيان «أن تدمير كوبري شمبات جريمة جديدة تضاف لسجلها تجاه الوطن والمواطن». في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش بتدمير الجسر الحيوي، ووصفت في بيان صحافي ذلك بأنه «جريمة حرب». واضافت «لن يؤخرنا تدمير جسر لأننا سنفتح ألف جسر من أجل العبور لرغبات شعبنا الصابر المكافح، وسيكون ردنا قاسيا».
ويعتبر جسر شمبات، الذي تم تشييده في يوليو عام 1965 من أهم الجسور الرابطة بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري. وقال خبير عسكري لـ«فرانس برس» إنه «بانهيار الجسر لن تستطيع قوات الدعم نقل إمداداتها من مدينة بحري في شرق النيل إلى أم درمان في غربه والتي أصبحت هي محور القتال الرئيسي منذ أسبوعين». جاء ذلك غداة إعلان الحكومة السودانية مقتل أكثر من أربعة آلاف مدني في هجمات شنتها قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذه القوات «قامت خلال الأيام الماضية بتصعيد عمليات التطهير العرقي بولاية غرب دارفور وقتل أكثر من أربعة آلاف من المدنيين من قبيلة المساليت». وتابعت الوزارة أنه «تم تهجير معظم سكان عاصمة الولاية وما حولها قسريا من مناطقهم»، متهمة «الدعم السريع» باتباع استراتيجية مقصودة لإخلاء ولاية غرب دارفور من سكانها الأصليين وتوطين عناصرها ومقاتليها. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لمواجهة سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها قوات الدعم السريع وإجبار الجهات التي تدعمها بالسلاح والمرتزقة على التوقف عن ذلك. جاء ذلك، في وقت حذر مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة من أن العنف ضد المدنيين في السودان «يوشك أن يصبح شرا مطلقا»، مع تفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعد العنف العرقي في إقليم دارفور في الغرب.

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