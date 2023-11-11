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عميد مسجد باريس يدعو للكف عن اتهام المسلمين بـمعاداة السامية

11/11/2023 11:21:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ إلى الكف عن «الخلط» واتهام المسلمين «بمعاداة السامية»، وذلك في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أمس، على خلفية الجدل المحتدم في فرنسا حول الحرب في غزة.
وكتب حافظ «في الجو المسموم السائد حاليا بدأت خطابات عنصرية تبرز مجددا في الفضاء العام. لقد نبهت السلطات المختصة الى وقف الخلط والكف عن اتهام المسلمين بالمسؤولية عن آلام مجتمعنا، وخصوصا معاداة السامية».
وأعرب عن «إدانة كل مساس بيهود فرنسا كما بمسلمي فرنسا»، و«رفض استيراد نزاع في الشرق الأوسط ليس له أي طابع ديني ولا حضاري».
وأضاف حافظ «إنها لحظة الاختيار، ليس بين المسلمين واليهود، وليس بين إسرائيل ودولة فلسطينية تبدو إقامتها أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى، بل يجب أن نختار بين الإنسانية والرعب».
وتابع «مسلمو فرنسا يتعرضون لاتهامات بشعة تجعلهم جميعا متواطئين مع أسوأ الانحرافات ولو أنها لا تخصهم».
واعتبر أن «تحميل يهود فرنسا والعالم أجمع مسؤولية (ما تقوم به) حكومة إسرائيلية تعيش أزمة سياسية وأخلاقية، هو أيضا ظلم عميق لا يمكنني أن أوافق عليه».
وعبر عن أسفه لأنه «في ظل ضبابية الخلط بين الأفكار، باتت إدانة معاداة السامية في فرنسا كأنها تنازل عن الحقوق الأساسية لجميع شعوب الأرض، بما فيها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
ومن جهة أخرى يصبح «التنبيه الى تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين، وفق المنطق نفسه، مقترنا بالتطرف الاسلامي».
وكان مسجد باريس الكبير، بلسان إمامه عبدالنور طهراوي، والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أعلنا أنهما لن يشاركا في «المسيرة المدنية» ضد معاداة السامية التي تنظم اليوم بدعوة من رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين.
وامس، تظاهر عدة مئات بهدوء بمدينة تولوز «من أجل السلام» وللمطالبة «بوقف إطلاق النار فورا في غزة»، وفق وكالة فرانس برس. قدرت نقابة «سي جي تي» عدد المتظاهرين بـ 2500 شخص فيما قدرته السلطات بـ 1200.
ورفع المتظاهرون لافتة رئيسية تدعو إلى «رفع الحصار» عن قطاع غزة و«وقف القصف» الإسرائيلي عليها، وأخرى كتب عليها «عاش نضال الشعب الفلسطيني» و«دعم فلسطين ليس جريمة»، مرددين هتافات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.

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