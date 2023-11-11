Sunday, 12 November 2023 08:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اعتقال العشرات في مظاهرة تأييد للفلسطينيين في لندن

11/11/2023 11:21:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت العاصمة البريطانية لندن اشتباكات بين تظاهرين خرجوا في مسيرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين ومحتجين معارضين لهذه المسيرة ينتمون إلى اليمين المتطرف.
وتدخلت الشرطة لتجنب الاشتباكات بين الجماعتين المتنافستين، واعتقلت العشرات من انصار اليمين، مبررة ذلك بـ «منع الإخلال بالسلم العام».
وقالت شرطة لندن، في منشور على منصة «إكس»، إنها تصدت لاعتداء من محتجين مناهضين كانوا في المدينة «بأعداد كبيرة»، مضيفة أنها لم تسمح لهم بمواجهة المسيرة المؤيدة للفلسطينيين.
وأوضحت ان أعضاء من جماعات يمينية ألقوا زجاجات على أفراد الشرطة وذلك في حادثة منفصلة في الحي الصيني على بعد نحو ميل شمال النصب التذكاري.
وقالت الشرطة إنها نشرت ما يقرب من ألفين من أفراد الأمن لمنع انتشار الفوضى.
وانطلقت التظاهرة التي نظمها «ائتلاف أوقفوا الحرب» تحت شعار «المسيرة الوطنية من أجل فلسطين»، بعد التوقف دقيقتين صمت تكريما لقتلى الحروب البريطانيين في يوم «ذكرى الهدنة» أمام نصب القبر الفارغ التذكاري بوسط لندن.
ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات تطالب بـ «وقف قصف غزة» بعد أكثر من شهر على هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» على إسرائيل.
وشارك مئات الآلاف في «المسيرة الوطنية من أجل فلسطين»، وهي الأحدث في سلسلة مسيرات يجري تنظيمها في العاصمة البريطانية لإظهار الدعم للفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وتم تنظيم المسيرة على الرغم من دعوة وزراء في الحكومة البريطانية إلى إلغائها، بسبب تزامنها مع احتفال «يوم الهدنة»، وهو اليوم الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى ويحتفى به تكريما لذكرى الأشخاص الذين قتلوا في العمليات العسكرية.
وقال أحد منظمي حملة التضامن مع فلسطين لوكالة «رويترز» ويدعى بن جمال إن ما يصل إلى مليون شخص شاركوا في المسيرة. وهتاف المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين «من النهر إلى البحر ستتحرر فلسطين».
وانتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في «يوم الهدنة»، ووصفها بأنها «تنم عن عدم احترام».
وعلى الرغم من أن المسيرات السابقة لحملة التضامن مع فلسطين كانت سلمية بشكل عام، فإنه تم اعتقال أكثر من 100 شخص بسبب إظهار الدعم لـ «حماس»، التي تصنفها بريطانيا منظمة إرهابية، أو حمل لافتات تحمل شعارات مسيئة.

MENAFN11112023000130011022ID1107412229

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث