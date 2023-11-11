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الجيش الإسرائيلي طالب بإخلاء جميع المستشفيات في غزة

11/11/2023 11:21:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد ليلة عصيبة على القطاع الصحي والمستشفيات في قطاع غزة أخرج أكبر مستشفياته عن الخدمة، أوضح جيش الاحتلال أن هدفه هو «اخلاء كل مستشفيات مدينة غزة من أجل التعامل مع حركة حماس» على حد قوله. وأعلن الجيش أن ما لا يقل عن 150 ألف شخص غادروا شمال غزة خلال الأيام الماضية. جاء ذلك، غداة اعلان وزارة الصحة في غزة توقف مجمع الشفاء الطبي عن العمل وخروجه تماما عن الخدمة بعد ان حاصرته الدبابات الاسرائيلية من جميع الجهات على وقع الغارات المكثفة وبسبب نفاد الوقود.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان «توقف العمل بالكامل في مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة جراء استهدافه بغارات إسرائيل ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية». وأضاف القدرة أن «خروج المجمع الذي يضم عدة مستشفيات عن الخدمة يشكل كارثة حقيقية لاسيما توقف أقسام العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل».
وحذر القدرة من «بدء موت الأطفال الخدج والمرضى داخل المستشفى»، مشيرا إلى وفاة طفل على الأقل في قسم الحضانة بسبب البرد جراء انقطاع الكهرباء وأربعة أشخاص آخرين في قسم العناية المركزة بسبب انقطاع الكهرباء.
بدوره، قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية لقناة «الجزيرة» انه تم قصف الخط الرئيسي للأكسجين، والاحتلال حكم على جميع الموجودين في المجمع بالقتل مع سبق الإصرار، مؤكدا ان الطائرات المسيرة الإسرائيلية تقصف كل من يتحرك في ساحة المستشفى.
وأضاف، لا نستطيع فعل أي شيء للجرحى بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين. وأكد القدرة ان مجمع الشفاء بات ساحة مفتوحة للقصف الإسرائيلي من كل جانب.
وحسب وزارة الصحة التابعة لـ «حماس»، قتل أكثر من 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال في القصف الإسرائيلي على غزة.وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة «إن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية والإسعافية في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل «جريمة حرب»، وإبادة جماعية.
وأوضحت الكيلة في مؤتمر صحافي، امس، أن الوضع في مستشفيات قطاع غزة وصل إلى وضع غير مسبوق بتاريخ البشرية، باستهداف المستشفيات، والطواقم الطبية، ومركبات الإسعاف.
وأضافت أن القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية أصبحت حبرا على ورق بعد هذه المجازر التي ترتكب في قطاع غزة، كونها لا تستطيع أن تحمي المستشفى من القصف، ولا تستطيع أن توقف آلة التدمير، والقتل الإسرائيلية بحق المستشفيات والأطباء، والمرضى والجرحى والمدنيين النازحين. وأكدت الكيلة ان 39 طفلا «مهددون بالموت في أي لحظة».
وأطبقت الدبابات والآليات الإسرائيلية على مجمع الشفاء من كل المحاور بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف في المنطقة. وأوضحت مصادر أن سيارات الإسعاف باتت عاجزة عن التحرك لمغادرة مجمع الشفاء ونقل الجرحى إليه وسط مخاوف على مصير الأطقم الطبية والجرحى والنازحين فيه.
يأتي ذلك فيما سمع دوي اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة داخل مدينة غزة اكبر مدن القطاع، ومقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في عدة محاور.
وذكرت منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية صباح امس على منصة إكس أنه «اشتدت الهجمات على مستشفى الشفاء»، مشيرة إلى وضع «كارثي» داخل المؤسسة.
وتابع «تلقينا بلاغات بارتقاء عشرات الشهداء ومئات المصابين في غارات جوية وقصف مدفعي ولا تستطيع طواقم الاسعاف الوصول اليهم بسبب استمرار اطلاق النار والقذائف»، مضيفا «نناشد المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الاسرائيلية بوقف استهداف المستشفيات وسيارات الاسعاف».
ومجمع الشفاء هو أكبر مؤسسة صحية في قطاع غزة، ويعود تأسيسه إلى العام 1946 أي قبل اعلان قيام اسرائيل عام النكبة، ويضم 3 مستشفيات متخصصة ويعمل فيه 25% من العاملين في المستشفيات على مستوى القطاع.
من جهته، قال المدير العام للمستشفيات في غزة إن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ومنظمة الصحة العالمية اعتذروا عن تقديم أي شيء في غزة وفي منطقة الشمال.
وفي تصريح لـ «الجزيرة عاجل»، قال المدير العام للمستشفيات في غزة، نجري محادثات مع الصليب الأحمر لإدخال بعض الوقود للمستشفيات لكنهم أبلغونا برفض قوات الاحتلال».
في الاثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي امس عن تعليق تكتيكي لأربع ساعات للنشاطات العسكرية في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة لأغراض إنسانية.
وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان على حسابه في موقع «إكس» في رسالة إلى سكان مخيم جباليا إن الجيش قام «بتعليق تكتيكي للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية ومن أجل إفساح المجال أمامكم للالتحاق بمئات الآلاف ممن انتقلوا جنوبا عبر محور صلاح الدين».
ودعا أدرعي سكان مخيم جباليا إلى «الحفاظ على أمنهم وانتهاز الفترة الزمنية المتاحة للانتقال جنوبا، ذلك لأن منطقة شمال القطاع هي منطقة قتال واسع النطاق». ووجه أدرعي سكان غزة، خاصة سكان شمال القطاع والشاطئ وجباليا، إلى أن يسلكوا الممر الآمن عبر محور صلاح الدين باتجاه المنطقة الواقعة إلى الجنوب من وادي غزة.

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