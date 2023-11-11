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بالفيديو ممثل الأمير جرائم إسرائيل في غزة تفوق الوصف

11/11/2023 11:21:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل شامل نهائي للقضية وندعو مجلس الأمن لممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية

ولي العهد السعودي: نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ونرفض استمرار القصف واستهداف المدنيين

نحن أمام كارثة إنسانية تشهد على الفشل في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية


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