بالفيديو ممثل الأمير جرائم إسرائيل في غزة تفوق الوصف

(MENAFN
- Al-Anbaa) المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل شامل نهائي للقضية وندعو مجلس الأمن لممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية
ولي العهد السعودي: نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ونرفض استمرار القصف واستهداف المدنيين
نحن أمام كارثة إنسانية تشهد على الفشل في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية
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