لنا إخوة في الدين والعروبة يتعرضون لأبشع جرائم ضد الإنسانية والعدالة على مرأى العالم ومنظماته وهيئاته التي أزعجتنا بالشعارات الزائفة والمبادئ المغشوشة والمساواة المزدوجة والنظرة القاتمة عن الحق والعدل والسلام، حيث يقتل أطفال غزة ونساؤها ورجالها والعالم المتحضر يتفرج على الهواء مباشرة لحظة بلحظة على تلك الجرائم الدولية التي تعد من جرائم الإبادة الجماعية.

يا للعار، ما هذا العالم الذي نعيش فيه.. يرى القتل والدمار في كل شبر من أرض غزة الجريحة ويقف صامتا بوجه الصهاينة المعتدين والمغتصبين!

يا للعار لكل من لا يشعر بالألم لهذه المصيبة لأننا كلنا مسؤولون عن تحقيق العدالة والإنسانية ومساندة المظلوم والوقوف بوجه الصهاينة المحتلين الذي أثاروا الفساد في الأرض وارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية.

علمتنا غزة العزة الحبيبة الكثير من المبادئ، منها أن هذا العالم المتحضر يكيل بمكيالين، لا يحترم الضعيف ولا يهتم لقتل الأطفال والنساء لكنه يقدس حقوق الحيوانات، يساند الظالم ولا يسمع آهات المظلوم، يسحق كل من يقف في طريق العزة ضد مشروعه وخططه، ووقوفه اليوم مع الصهاينة المجرمين كحاله أمس ويتكرر غدا وبعد غد ولن يتغير إلا بالقوة ورد المعتدين، لأنهم يعرفون ميزان القوى بشكل ممتاز ويهابون الموت في كل لحظة وزمان.

متضامنون مع إخوتنا بالدين والعروبة في غزة الحبيبة وعلينا دعمهم بالكلمة والمال والموقف والدعاء لهم، وهذا أقل ما نقوم به، ونحن نعترف بأننا مقصرون أمام شموخهم وتضحياتهم وبطولاتهم.

اللهم ليس لنا ولهم سواك وأنت أعلم بحال إخوتنا في غزة ومدى الظلم والقتل والقصف والإبادة التي يتعرضون لها.. نسألك يا رب العالمين أن تنصرهم وتثبتهم، اللهم عليك باليهود المعتدين ومن ساندهم وأيدهم.









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