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شروط البدل النقدي تحتاج إلى مراجعة

11/11/2023 11:20:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سبق أن حدد مجلس الخدمة المدنية بعد صدور مرسوم البدل النقدي الذي يمكن الموظفين في الجهات الحكومية خلال فترة خدمتهم من بيع رصيد إجازاتهم، والانتفاع منه ماديا دون تحديد سقف البيع، والذي تم تطبيقه في العام الماضي واستفاد منه عدد كبير من الموظفين رغم تكلفته الكبيرة على ميزانية الدولة.
بداية الشروط التي تم وضعها من قبل الخدمة المدنية سابقا جاءت على عجل ولم تكن وفق دراسة متأنية، والدليل على ذلك تعديل الشروط أكثر من مرة قبل تطبيقها، حيث كل مرة يتم وضع شرط وإلغاء آخر، فمثلا كان شرط الحصول على البدل النقدي نظير بيع الإجازات حصول الموظف على تقرير كفاءة امتياز، وبعد فترة تم إلغاء هذا الشرط التعجيزي حتى يشمل البدل عددا أكبر من المتقدمين، كذلك لوحظ أن التعديل الأول لم يحدد أيام بيع الإجازات، وكان مفتوحا دون سقف بشرط وجود رصيد مجمد لا يقل عن 30 يوما.
بعد أن تبين حجم المبلغ الكبير الذي تم صرفه على هذا البند والذي تجاوز ضعف المبلغ المرصود، كلف مجلس الوزراء مرة أخرى مجلس الخدمة المدنية دراسة ضوابط بدل الإجازات، وبناء على ذلك تم تعديل المادة الثانية ببعض الشروط التي كان من أبرزها أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط، وأن يكون الحد الأقصى للبدل النقدي أثناء الخدمة للموظف بحد أقصى 60 يوما من رصيد إجازاته الدورية، كما يحق للموظف صرف البدل النقدي خلال الخدمة مرة واحدة فقط كل 10 سنوات، وإلزام الموظف بالخروج في إجازة دورية لا تقل عن 30 يوما سنويا تخصم من رصيد إجازاته إضافة إلى شروط أخرى.
مطلوب من مجلس الخدمة المدنية مراجعة التعديلات الجديدة مرة أخرى، لأنه من غير المعقول أن يتم السماح للجميع في البداية ببيع إجمالي أرصدتهم دون تحديد سقف، ومن ثم يتم تحديده في 60 يوما كحد أقصى، كذلك كان البيع مسموحا في كل عام إذا كان لدى الموظف رصيد، ولكن التعديل الجديد سمح للموظف بالانتفاع من البدل كل 10 سنوات، في إشارة إلى إلغاء هذا القانون بسبب شرط السنوات.
نتمنى من مجلس الخدمة المدنية إعادة النظر في صرف البدل النقدي ومراجعة الشروط وعدم إلزام الموظفين بشرط تقارير الكفاءة التي تمت إعادتها من جديد بشرط توافر 3 تقارير متتالية بتقدير جيد جدا، علما أن البدل حق أصيل له وليس مكافأة نظير عمل، كما أنه يجب تقليص مدة البيع بدلا من 10 سنوات لتكون كل 3 سنوات بحد أقصى 60 يوما بهدف ضبط عملية الصرف ووقف الهدر.. ومنا إلى من يهمه الأمر.


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