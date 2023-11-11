الكويت وقصة مع القرآن

MENAFN - Al-Anbaa) الرونق الساحر الذي شاهدناه وهو يغلف الفعاليات الحالية لجائزة الكويت للقرآن الكريم الثانية عشرة، واللمسات التقنية والإبداعات اللامتناهية في التنظيم والاستعداد، وانتقاء لجان التحكيم، والحفاوة البالغة والرفادة المنقطعة النظير لحفظة القرآن وشخصياته، وتكريمهم بصورة أكثر ألقا، رسمت على شاشتنا الوطنية لوحة فنية مبهجة ومشهدا عالميا مهيبا يخطف الألباب ويحبس الأنفاس، وأظهرت بلادنا كدولة راعية لكتاب الله محبة لأهله، رافعة لرايته، معتزة بتراثه ومعجزاته.

نعم، رأينا ونرى كل عام كيف يجتهد القائمون على هذا الحدث في إحكام تنظيمه بدقة منقطعة النظير، وزخما إعلاميا مستحقا، وترصيع الحدث بالورش العلمية والمحاضرات الدينية، واختتامه بتكريم الفائزين والرجالات البارزة في هذا الميدان، فيغدو هؤلاء كرموز وقدوات صالحة، ما يجعل من بلادنا المحبة لكتاب الله أيقونة للمفخرة والاعتزاز، وكيف لا وهي تتشرف برعاية هذا الكتاب العظيم واستثمار الشباب وإنتاج الموهوبين فيه، متوجة ذلك بإنشاء هيئة عامة للعناية به وبعلومه وطباعة مصاحفه.منذ ما يقارب الثلاثين عاما ونحن نعيش هذا الزحف الناعم لنور القرآن وهو يشع من دولتنا الكريمة ويضيئ أرجاء المعمورة، بدعوم سخية وسامية تنهل من رأس الهرم مرورا بالوزارات والمؤسسات والجمعيات الخيرية وصولا إلى الشخصيات العامة والأفراد، فمدت أذرع الخير في بقاع الدنيا، وشيدت مئات مراكز التحفيظ ـ بأموال كويتية ـ في شتى أقطار العالم، مستحثة الهمم ومستنفرة العزائم: ألا هلموا يا أبناء الأمة وألبسوا أهاليكم تاج الوقار، فأي عز لكم بعد عز القرآن والمنافسة في مسابقاته والظفر بجائزاته؟ وأي مجد بعد مجد حفظه وإتقانه وتعلم علومه وفنونه والعمل بما فيه والتعمق في لمساته وبلاغاته، والغوص في أغواره وإعجازاته؟ماذا فعلت أيتها الكويت بعشرات الآلاف يتبارون ويتنافسون ويتزاحمون على المشاركة في مسابقات وزارة الأوقاف وأمانتها العامة وجمعياتنا الخيرية لنيل الشرف القرآني العظيم؟إن ما نحياه من نعم عظيمة يستوجب الحمد والشكر، ونحن نرى في جميع مناطقنا ومساجدنا مناخات عجيبة لإنتاج حفظة وقراء يشار إليهم بالبنان، وشخصيات قرآنية شغوفة بكتاب الله وتراثه الخالد، وحناجر وطنية تتغنى وتصدح بآيات الله في كبرى المساجد والمحافل، يجولون شرق العالم وغربه يشنفون أسماع الملايين بآيات الذكر الحكيم. إن هذا ما فعلته العناية الحانية بهم منذ نعومة أظفارهم، فاحتضنتهم الحلقات والمراكز، واستهوتهم روح المنافسة للانضمام إلى المسابقات التحفيزية والمكرمات التشجيعية، وما أجمل البهجة وما أحلى البسمة التي تزين وجه طفل أتم حزبا أو جزءا من القرآن وهو يمسك بشيك بنكي تشجيعا له وتحفيزا، وما أعذب الدموع التي تهطل من عيون أتمت ختم القرآن عن ظهر قلب.والله يا أهل الكويت إنها نعمة عظيمة أن نرى هذه الروضات القرآنية التي تتلقف أبناءنا وبناتنا وتحرس رونق إيمانهم وسلامة فطرتهم، أشعلت فيهم حب القرآن، وكرست في نفوسهم أن حفظه ودرسه والتخلق بما فيه هو الفخر كله والاعتزاز عينه، وهو الشرف الأعلى والمقصد الأسمى في الحياة وفي المآل، لا يعلوه هدف ولا يتفوق عليه مطلب، وبه يحمي الله أولادنا من براثن المخدرات وعالم التفاهات والسطحيات الذي لايزال فاغرا فاه، وملتهما المزيد من الشباب والمراهقين.في الختام:أيها القراء الكرام: القرآن هو دستورنا وهويتنا، وحق لنا أن نتباهى به وأن يكون طابعنا بين الأمم وفي وسط الحضارات وفي خضم الأمواج المتقلبة من الفتن والانحرافات والشبهات، ارفع رأسك أيها المواطن بدولتك التي اختارت العناية بالقرآن سؤددا وبالعمل الخيري شعارا وديدنا، وأودع أولادك في حلقات التحفيظ ومراكزه المنتشرة في كل مكان، فإن الدولة قد كفتك أعباء ذلك ومصاريفه، وهيأت لنا أفضل البيئات المشجعة والمحفزة على الحفظ والتسميع والإجازات والأسانيد، فأي عذر لنا ونحن مقصرون في حق أبنائنا وبناتنا؟