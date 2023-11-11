حمى التسويق.. والتشويق

MENAFN - Al-Anbaa) يشهد العالم في آونته الأخيرة نبرة دعائية عالية، وكأننا نعيش في مركز للبضائع أو متجر للتسوق، يحوي صنوفا مختلفة من السلع التي يتبارى أصحابها في الدعاية والترويج لها بشتى الطرق، مستخدمين عوامل الجذب والتشويق والترغيب في حمى تكاد تصل لحد الجنون، مخلفة وراءها كما لا يستهان به لمحصول دعائي ضخم من الميديا الموجهة لمختلف شرائح المجتمع تبعا لأمزجتهم، والمدقق عن قرب في هذه التخمة المفرطة، يلحظ كيف اختلطت الأوراق في سباق محموم لا يعرف غير لغة الربح دون سواها، ولا يجيد إلا أساليب جذب انتباه العملاء مهما كانت الكلفة، فهذه المنصات التي تطلق علينا ليل نهار وابلا من مادتها الدعائية لا تكل ولا تمل، لا يهمها في نهاية المطاف غير المردود المادي المجدي، وهي في سبيل ذلك تبيح لنفسها انتقاء ما يساير هدفها دون غضاضة، أما انتقاء ما يلائم المشاهد، خاصة في بيئتنا العربية المسلمة فهذا شيء غير مطروق.

إن ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعها من انفلات غير مقنن ـ في كثير من الحالات ـ يطرح التساؤلات، ويثير علامات التعجب الملحة أمام المتابعين: هل باستطاعة صناع الميديا تقديم ما هو أفضل؟ أم أن الذائقة العامة حادت عن الجادة، وباتت ضحية جنت عليها موجة الحداثة، فتركتها نهبا مباحا، أم لم يعد في الإمكان أفضل مما كان؟تلك فرضيات حمالة أوجه، لكنني مشغول باعتقاد لا يراوده شك وغيري من الجمهور، بأن ذائقتنا لاتزال بخير، لاتزال في توهج مطمئن، ولديها القابلية لأن تتخير الأصلح لها، أن تنتقي ما يلامس فطرتها السليمة التي سرعان ما تنفض عنها هذا الركام، لتعود من ثبات، ولا أدل على كلامي من تزايد نسب المشاهدات التي تحققها مصنفات هادفة بعينها لبعض صناع المحتوى القيمي والخيري، حافظت في استحياء على أصالتها، حتى وإن جاءت في قوالب شبه عصرية، لكن المشاهد وجد فيها مس الماضي، واستنشق عبير أصالته، لعل هذا ما يقودنا للثقة ولو قليلا، مع احتمال أن يكون محفزا لكل مبدع لأن يجود منتجه، ولا يجنح للآراء الكسولة الخاملة التي تدعي ـ جهلا وعجزا ـ قصور المدرسة القديمة عن مسايرة الركب، بل كان لهم أن يمتلكوا من الشجاعة، لأن يعترفوا بفشلهم.واقع الأمر فقد مس العمل الخيري ما مس غيره، لكنه استطاع توجيه الدفة بعيدا عن المياه الضحلة، حين جد في استثمار المحتوى للترويج لأنشطته ومشاريعه الخيرية حول العالم، والنزول إلى أرض الواقع مستندا إلى نقل الصورة من بيئة الحاجة نفسها، وهذه فائدة عظمى للدعاية، وفرصة لكسب ثقة داعميه من المتبرعين، وقد برع في توصيل الصورة الواقعية غير المزيفة، عبر فضاء الميديا الواسع الذي تسلل للبيوت، وأصبح على موائد العامة دون الخاصة، والتواصل مع الأحداث أولا بأول والتجول داخل المساحات الشائكة التي تشهد أزمات إنسانية، أو أحداثا ملتهبة بكل جرأة، ونقل انطباعات الناس وشكواهم، وإيصال رسالة الإنسان المأزوم للعالم، وتلك مؤشرات مرضية ينتظر أن تنمو في المستقبل بشكل أكثر انفتاحا، ولعل في شكل الأداء الذي رآه الجميع في تغطية أحداث غزة المأساوية، وشحن الرأي العام الإسلامي والعربي والعالمي، والتركيز على صور المعاناة الإنسانية وتفجر الأوضاع وتأزمها خير دليل.إن صناعة المحتوى بخير ما ابتعدت عن السطحية، ما تخلت عن أمراض الترهل والجمود، ما كانت معبرة عن آلام الناس وأوجاعهم في بؤر لا يمكن تصور حالتها من الألم والشقاء، ما استثمرت في النافع المفيد، إننا بحاجة لتكوين ذائقة منتجة لذوق سليم، أن تحترم مشاعر المتلقي ولا نستهين بعقله.