هل تنجح استمرارية المقاطعة؟

أصبحت مقاطعة المستهلك شكلا متكررا من أشكال الاحتجاج الاجتماعي في العصر الرقمي، وتتنوع الممارسات الخاطئة التي تحفزها الشركات، بما في ذلك التعاون أو التواطؤ مع أنظمة سياسية غير شرعية كما نشهد اليوم مع أزمة غزة.

تاريخيا، كان لمقاطعة المنتجات تأثير، لكن درجته تعتمد على عوامل مختلفة، إذ ليس بالضرورة أن يكون تأثيرا نقديا، كما أن أي تأثير هو غير مضمون.

وفقا للخبراء الذين تعقبوا هذه المقاطعات، فإن المقاطعة النموذجية ليس لها تأثير كبير على إيرادات المبيعات على المدى الطويل، خاصة للشركة الراسخة ذات الحضور العالمي. وأحد الأسباب هو الطبيعة المعتادة للمستهلكين، فضلا عن حقيقة أنه حتى الأشخاص الذين يدينون شركة ما علنا، قد يستمرون في شراء منتجاتها بالخفاء. إضافة لذلك، قد لا يكون المقاطعون للشركة من المستهلكين المستهدفين، أو من الأشخاص الذين يحققون أكبر قدر من الأرباح.

في مجال الأعمال، توجد قاعدة 80/20 التي تنص على أن 80% من أرباح الشركة عادة ما تأتي من أعلى 20% من عملائه. مع ذلك لاتزال عمليات المقاطعة فعالة إلى حد ما، لأنها يمكن أن تهدد سمعة الشركة من خلال توليد تغطية إعلامية سلبية. يزعم العلماء أن المؤشر الأول لما يجعل المقاطعة فعالة هو مقدار الاهتمام الإعلامي الذي تخلقه، وليس عدد الأشخاص الذين يوقعون على العريضة، أو عدد المستهلكين الذين تحشدهم.

إذ تؤدي عمليات المقاطعة التي تتصدر العناوين الرئيسية إلى زيادة احتمالية تغيير الشركات لسلوكها، لكنها أيضا ـ لسوء الحظ ـ تروج لاسمها، ويقول العلم انه إذا لم يقاطع غالبية العملاء، فقد تحصل الشركة المستهدفة على زيادة في المبيعات بسبب شعبيتها في الصحافة، وكما هو الحال حاليا في هذه اللحظة، قامت بعض الشركات التي تمت مقاطعتها برفع أسعارها في جميع أنحاء العالم تعويضا عن المقاطعة، وطالما أن قاعدة العملاء الأساسية تتبعها، فلا ينبغي أن تتأثر أرباحها.

في أحسن الأحوال، تقلل المقاطعة المحلية من المبيعات المحلية، وتؤثر على الشركات المحلية التي تستضيف هذه العلامات التجارية، في حين تبقى نسبة أرباح الامتياز دون تغيير بالنسبة للشركة الأم التي اتخذت في معظم الحالات خطوات استباقية لتقليل الضرر المباشر.

في الوقت الحاضر هناك جوانب جديدة من معادلة المقاطعة التقليدية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهذا يشمل درجة تسلل المنتجات والشركات المستهدفة إلى حياتنا، وما إذا كان هناك أي بديل مساو أو أفضل لهذه المنتجات.

ومع الطريقة التي نعيش بها حياتنا والسيطرة غير المكتشفة التي تمارسها حفنة من الشركات على حياتنا اليومية، ربما ينبغي لنا إعادة تعريف المقاطعة باعتبارها بصمة، مثل بصمة الكربون في مجال الطاقة الخضراء.

في نهاية المطاف، يعتمد انخفاض مبيعات الشركة أو زيادتها على طبيعة القضية التي تكمن في قلب الجدل، والأهم من ذلك على المعتقدات السياسية لقاعدة عملائها الأساسية.





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