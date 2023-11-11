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مدرسة الحياة

11/11/2023 11:20:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا يكفينا القول إن الحياة مدرسة، ولا يفي بالغرض، فهي أكبر من هذه التسمية بكثير، لكنه عرف متداول، إن الحياة مجمع مدارس يتخرج فيها البشر على مر الأزمنة، ومن بين هؤلاء البشر من يستفيد من دروسها ويتعلم من عبرها، ومنهم عكس ذلك، فمن استفاد وتعلم من دروسها وعبرها أيقن أن هذه الحياة ما هي إلا ممر، وما يجري بها ما هو إلا أمر المولى عز وجل وقضاؤه وقدره، فالحياة لا تدوم لأحد ولا تصفو على حال، ونحن نجري فيها الى أمد وميقات معلوم، كما أن صفاءها مشوب بكدر، وحلوها لا يأتي إلا بمرارة، فيوم لك ويوم عليك ويوم نُساء ويوم نُسر على نحو قول النمر بن تولب:
فيوم علينا ويوم لنا
ويوم نساء ويوم نسر
ثم إن حاجات المرء في هذه الحياة الفانية لا تنقضي حتى انه يموت وفي نفسه حاجة لم يقضها، أما موقف شريعتنا السمحاء وديننا الحنيف إزاء هذه الحياة فهو واضح وضوح الشمس في قول المولى عز وجل (يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور) سورة فاطر: 5، وقوله أيضا: (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد) سورة الحديد: 20، يقول أحد الصالحين: إنما الدنيا ساعة فاجعلوها طاعة، والنفس طماعة فعودوها القناعة، والدنيا إذا حلت أوحلت، وإذا كست أوكست، وإذا أينعت نعت، وإذا غلت أوغلت، فكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات، وكم من قبور تبنى وما تبنا. وقال الإمام أحمد بن حنبل: نحن قوم مساكين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا، ويقول الشاعر الببغاء:
هي الدنيا تقول بملء فيها
حذار حذار من بطشي وفتكي
ولا يغرركم حسن ابتسامي
فقولي مضحك والفعل مبكي
فما دمنا نعلم أن الدنيا ممر والآخرة مستقر، فلنبادر إلى مغفرة الله عز وجل لعلنا نفوز بجنة عرضها السموات والأرض، ونستمسك بعروة الله الوثقى، فليست السعادة بالمال والجاه وإنما بتقوى الله والفوز برضاه، ودمتم سالمين.

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