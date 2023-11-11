مدرسة الحياة

(MENAFN
- Al-Anbaa) لا يكفينا القول إن الحياة مدرسة، ولا يفي بالغرض، فهي أكبر من هذه التسمية بكثير، لكنه عرف متداول، إن الحياة مجمع مدارس يتخرج فيها البشر على مر الأزمنة، ومن بين هؤلاء البشر من يستفيد من دروسها ويتعلم من عبرها، ومنهم عكس ذلك، فمن استفاد وتعلم من دروسها وعبرها أيقن أن هذه الحياة ما هي إلا ممر، وما يجري بها ما هو إلا أمر المولى عز وجل وقضاؤه وقدره، فالحياة لا تدوم لأحد ولا تصفو على حال، ونحن نجري فيها الى أمد وميقات معلوم، كما أن صفاءها مشوب بكدر، وحلوها لا يأتي إلا بمرارة، فيوم لك ويوم عليك ويوم نُساء ويوم نُسر على نحو قول النمر بن تولب:
فيوم علينا ويوم لنا
ويوم نساء ويوم نسر
ثم إن حاجات المرء في هذه الحياة الفانية لا تنقضي حتى انه يموت وفي نفسه حاجة لم يقضها، أما موقف شريعتنا السمحاء وديننا الحنيف إزاء هذه الحياة فهو واضح وضوح الشمس في قول المولى عز وجل (يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور) سورة فاطر: 5، وقوله أيضا: (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد) سورة الحديد: 20، يقول أحد الصالحين: إنما الدنيا ساعة فاجعلوها طاعة، والنفس طماعة فعودوها القناعة، والدنيا إذا حلت أوحلت، وإذا كست أوكست، وإذا أينعت نعت، وإذا غلت أوغلت، فكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات، وكم من قبور تبنى وما تبنا. وقال الإمام أحمد بن حنبل: نحن قوم مساكين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا، ويقول الشاعر الببغاء:
هي الدنيا تقول بملء فيها
حذار حذار من بطشي وفتكي
ولا يغرركم حسن ابتسامي
فقولي مضحك والفعل مبكي
فما دمنا نعلم أن الدنيا ممر والآخرة مستقر، فلنبادر إلى مغفرة الله عز وجل لعلنا نفوز بجنة عرضها السموات والأرض، ونستمسك بعروة الله الوثقى، فليست السعادة بالمال والجاه وإنما بتقوى الله والفوز برضاه، ودمتم سالمين.
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