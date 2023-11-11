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رسالة إلى القمة

11/11/2023 11:20:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصحاب السمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء وقادة العرب والمسلمين، يا من تسيّرون أمور أكثر من 1.7 مليار مسلم وعربي، يتجاوزون ربع تعداد البشر على وجه الأرض يقفون خلفكم مساندين ومؤيدين وداعمين.. وداعين الله سبحانه وتعالى أن يوفق مساعيكم ويسدد خطاكم في وقف حرب الإبادة التي يشنها الكيان العبري ضد أهلنا في فلسطين ووقف شلالات الدم البريء، ووضع حد للبربرية التي يرتكبها الصهاينة تحت سمع وبصر العالم كله، وبمساندة ومباركة بعض ممن كنا نعتبرهم رموزا للحرية والديموقراطية والإنسانية.
نحن شعوبكم نقف خلفكم في قمتكم «المباركة» بالرياض وكلنا ثقة أنّ «سموكم وفخامتكم» لن تدخروا جهداً لوقف البغي الصهيوني الوحشي على أهلنا في فلسطين، انطلاقاً من واجبنا الإنساني والديني والشرعي ومسؤوليتنا جميعاً أمام الله عز وجل حكاماً ومحكومين.. مسلمين وعرباً وبشراً.
نحن شعوبكم نؤازركم لبذل كل الجهود لإنقاذ أهلنا في فلسطين، بعد أن فقدنا الأمل في كل الكيانات الوهمية الأخرى كالأمم المتحدة التي لا يحترم الكيان الصهيوني قراراتها، ومجلس الأمن الذي يحكمه «الفيتو» والاتحاد الأوروبي الذي لا تقيم له تل أبيب وزناً.
نحن شعوبكم التي تغلي الدماء في عروق رجالها ونسائها، وتنهمر شلالات الدموع من عيون أطفالها ونحن نرى أبشع كارثة انسانية يتعرض لها الأبرياء من إخوتنا دون أن يحرك ما يسمى بالمجتمع الدولي ساكناً بعد أن سقطت أقنعة الزيف الإنسانية، كاشفة عن أسوأ صور العنصرية، مسفرةً عن وجوه شائهة قيحت ملامحها الكراهية والحقد الدفين غير عابئة بأدنى معايير الإنسانية.
نحن شعوبكم نستحلفكم بالله أن تجدوا سبيلاً لرفع الظلم والغبن والإبادة عن أطفال ونساء وعجائز فلسطين، وأن تتوصلوا لطريق ليس فقط لإصدار توصيات شديدة اللهجة، بل أيضاً «ملزمة» للعالم تضعه أمام مسؤولياته، ليتبنى «تنفيذ» هذه القرارات على أرض الواقع حتى يقف نزيف دماء الأبرياء فوراً.. وبعد ذلك نتمنى عليكم جميعاً أن تعيدوا النظر في التفكير في «طريقة» لجمع كلمة.. وقوة.. المسلمين والعرب على قلب رجل واحد (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم ووفقكم لإنقاذ أهلنا في فلسطين.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

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