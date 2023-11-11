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مطاردة مستمرة

11/11/2023 11:15:40 PM
(MENAFN- Al Watan) استمر النصر في مطاردة الهلال، وابتعد بوصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، مبقيا فارق النقاط الأربع بينه وبين منافسه التقليدي، وموسعا الفارق مع أقرب مطارديه على الوصافة إلى 5 نقاط، بتغلبه على مضيفه الوحدة 1/3، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في ختام الجولة الـ13 للدوري، سجل للعالمي أليكس تيليس ((11))، وعبدالإله العمري ((39))، وكريستيانو رونالدو ((49))، ولفرسان مكة أنسيلمو دي مورايس ((81))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 31 نقطة ثانيا، وظل فرسان مكة على 16 نقطة وتراجع للمركز التاسع.

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