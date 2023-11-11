مطاردة مستمرة
التاريخ
11/11/2023 11:15:40 PM
(MENAFN
- Al Watan) استمر النصر في مطاردة الهلال، وابتعد بوصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، مبقيا فارق النقاط الأربع بينه وبين منافسه التقليدي، وموسعا الفارق مع أقرب مطارديه على الوصافة إلى 5 نقاط، بتغلبه على مضيفه الوحدة 1/3، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في ختام الجولة الـ13 للدوري، سجل للعالمي أليكس تيليس ((11))، وعبدالإله العمري ((39))، وكريستيانو رونالدو ((49))، ولفرسان مكة أنسيلمو دي مورايس ((81))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 31 نقطة ثانيا، وظل فرسان مكة على 16 نقطة وتراجع للمركز التاسع.
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