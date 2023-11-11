شعلة الألعاب السعودية تصل الأحساء

شعلة الألعاب السعودية تصل الأحساء
التاريخ
11/11/2023 11:15:40 PM
(MENAFN
- Al Watan) تسلَّم محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023، من لاعب البولينج السعودي عبدالرحمن الخليوي ولاعبة الكاراتيه مريم آل صلاح، في إطار الجولة الترويجية للشعلة، وذلك بحضور عددٍ من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات، حيث تجولت الشعلة في عدد من المواقع الأثرية في محافظة الأحساء بدءًا من قصر إبراهيم التاريخي ثم جبل القارة.
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