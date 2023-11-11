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شعلة الألعاب السعودية تصل الأحساء

11/11/2023 11:15:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تسلَّم محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023، من لاعب البولينج السعودي عبدالرحمن الخليوي ولاعبة الكاراتيه مريم آل صلاح، في إطار الجولة الترويجية للشعلة، وذلك بحضور عددٍ من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات، حيث تجولت الشعلة في عدد من المواقع الأثرية في محافظة الأحساء بدءًا من قصر إبراهيم التاريخي ثم جبل القارة.

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