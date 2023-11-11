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أنثى طير بـ40 ألف ريال تهرب من زوجها ومالكها

11/11/2023 11:12:10 PM
(MENAFN- Al Watan) من طرائف الأمور أن تعقد العزم على مشاركة أجمل مقتنياتك بعرضها على الجمهور، لتضيع منك قبل العرض بسويعات، فكيف بك لو كانت تلك الضائعة هي أنثى لافتة وذكية لطير نادر من أنواع الببغاء، هولندية الأصل، هجرت قفص زوجها الذي بقي وحيدا مع مالكها المدهوش، وهو يراها تطير بعيدًا عن القفص في أثناء توجهه إلى الفعالية المرتقبة.
ليست هذه المرة الأولى التي يفقد فيها مدحت الخير، صاحب محل الطيور النادرة في بلدة العوامية بالقطيف، طيرا نادرا بقيمة غالية جدا، لكن هذه المرة طارت منه أنثى من نوع كوكاتو النخيل بـ40 ألف ريال، وهو نوع من الطيور التي يصفها ((الخير)) بالذكي والمزاجي، وتبلغ من العمر 12 سنة، وهو سن تزاوج هذا النوع.
من النوادر
عن تفاصيل حادثة الهروب من مهرجان الحيوانات الأليفة، الذي انطلق الخميس في الواجهة البحرية لمدينة القطيف، أفاد الخير: ((كنت متوجها للمهرجان وأنا أحمل معي مجموعة من الطيور المتنوعة، ولكني كنت أكثر حماساً لطير الكوكاتو النادر بنوعيه: كوكاتو النخيل، ويسمى أيضا بـ((كوكاتو الرطب))، وأملك منه زوجين (ذكرا وأنثى)، وتصل قيمة الواحد منهما لـ40 ألف ريال، والنوع الآخر ((كوكاتو غالا))، وأسميته ((محبوب))، ووصل حد شرائه لـ12 ألف ريال، بينما قيمته السوقية العادية لا تتجاوز 7 آلاف ريال، ولكن لندرته واختلاف ألوانه وشكله اللافت أصبح مرغوبا أكثر لدى مقتني الطيور والمهتمين بها، وهو ما رفع قيمته)).
طارت بعيدا
أكمل الخير: ((في أثناء توجهي للمكان، أطلق أحد السائقين تحذيرات من بوق السيارة نبهتني لوقوع حدث ما، فتوقفت بسرعة لأجد أنثى الكوكاتو تطير مبتعدة عن القفص وعن زوجها، بعدما قامت بمحاولات لفتح القفل، حتى نجحت بذلك، وساعدها في ذلك شكل منقارها، وأسرعت بإقفال القفص قبل أن يلحقها الزوج، وأعلنت مباشرة في قروبات التواصل الاجتماعي فقد الطير الذي آمل أن نجده قريبا)).
استيراد عالمي
من جانب آخر، يحتفظ الخير بمجموعة أخرى من الطيور التي اقتناها قبل 36 عاماً، بعدما بدأ في شراء النوادر من الطيور قبل 10 سنوات، التي يملك منها قرابة 2000 طير متنوع الشكل والمصدر.
وعن آلية الشراء واستيرادها، أوضح: ((غالبية الطيور هي أمريكية أو هولندية، ويتم رفع طلب استيرادها وشرائها وإصدار تصاريحها من منصة وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما نعمل على إصدار قيمة تذكرة الطير، وإذن دخوله المملكة)).
وأضاف: ((للتربية والإنتاج أمتلك أنواعا، منها زيبرا والجاوا، وهما من فصيلة الفينتش الإفريقي، وكذلك البادجي وطيور الحب والكناري والكويكر والفيشر والروز والكراون، وغيرها)).

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