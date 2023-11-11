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صناعة الثقة

11/11/2023 11:12:10 PM
(MENAFN- Al Watan) يحكى أنه كانت هناك طائرة تطير بين الغيوم وفجأة فقدت اتزانها، وكان على متن الطائرة رجل جالس بجوار طفل صغير. تمسك الرجل بكل قوته من الخوف وكان يدعو الله في كل مرة تهتز فيها الطائرة، ولكن الطفل الجالس بجانبه يلعب في هدوء وطمأنينة، وبعد حين هبطت الطائرة بسلام فسأل الرجل الصبي كيف بقيت على هدوئك بينما تملّك جميع منهم حولك الخوف والذعر؟ فأجاب الطفل: أبي هو الطيار وأخبرني أنه سيهبط بي بسلام.
ليس سرا أن من أغلى ما يملكه الإنسان الثقة بالنفس، فهي إحساس الشخص بقيمة نفسه وإيمانه بقدراته، وعندها تحارب هذه الثقة كل قلق وتطرد كل رهبة تسللت إلى النفس.
يمكن القول إن الثقة بالنفس هي الإيمان التام بقدرة النفس على القيام بأمر ما وتقبل الذات بصفاتها حلوة كانت أو مرة، وتفعيل ما تمتلكه الذات من مواهب وإمكانات وإن كانت صغيرة في الصعود الى الأعلى. فتحقيق هذه الإنجازات الصغيرة هي تاريخ حافل تكاتفت فيما بينها ليزيد من ثقلها مع الأيام. فالثقة بالنفس هي مفتاح النجاح وسر قوة الشخصية والأساس الرئيسي لتحقيق الأهداف والأمنيات. ذكر إبراهيم الفقي في كتابه -الثقة والاعتزاز بالنفس- ((إن إقناع نفسك بقدرتك يعد أول خطوة مهمة لبلوغ أي هدف)). بلوغك إلى قمة ومهمة الثقة ستجعل منك شخصا لا يمكن إيقافه أو تحطيمه ولن يستطيع أحد كسر جناحيك بإسقاط كلمة أو تقليل من مقدرة أو تجاهل منفعة مسداة، فلن تنتصر على ظروف الحياة بالحظ، ولكن بالإرادة والثقة.
بغض النظر عن تجاربك السابقة، أيقظ الصوت الصادق بداخلك، فالله، سبحانه وتعالى، خلقنا سواسية، فالناجح منا استند على الاستفادة من كل فشل مر به وارتكز على قواعد قوية صارمة واحتفظ برصيد من الخبرات لا يستهان به، فلا أحد يستطيع إيقافه ولا مقاومة بريق ثقته فهو في تحرك وتطور مستمر، يسعى إلى ترميم ثقته بكل مهارة واحترافية كلما تصدعت، والبعض الآخر خدعته نفسه لمزيد من الدعة والراحة واقتنع بأنه لا يصلح ولن يصلح للتطوير.
لاكتساب الثقة يذكر إبراهيم الفقي في كتابه أنه يجب تقييم الذات بكل شفافية وصدق لنقاط القوة والضعف.
انظر دائما لصغير إنجازاتك بعين الفخر، تحدث مع نفسك بإيجابية، فعندما تزيد من ثقتك ومهاراتك عندها ستضع مزيد من الأهداف والخطط والتحديات في لوحة حياتك. ثقتك هي سر ولغز النكهة اللذيذة في صنع الطبق.

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