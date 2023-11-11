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الطريق وعرة والتعبيد ممكن

11/11/2023 11:12:10 PM
(MENAFN- Al Watan) المجتمع العالمي بأسره يشهد هذه الفترة تحولات عميقة جدا، وفي مختلف مناحي الحياة المجتمعية، والتغيرات كثيرة ومهمة، ومن هذه التغيرات الفهم المتغير والمتجدد للكون، وللعلاقات التي تربط الإنسان برفيقه الإنسان.
إن الوعي بأنواعه المتعددة، ومنه الثقافي والاجتماعي والسياسي عندما يغيب، تغيب معه العقلانية، وتحل محلها الانهزامية والكراهية والتعصب والتطرف وعدم الشعور بالمسؤولية وغير ذلك كثير، وهو ما يستوجب العمل وضمن إطار شمولي، من أجل التنمية الثقافية، كونها الكفيلة بإبعاد الناس عن أي سلبيات وقعوا فيها، أو يشتكون منها، وهذا يستوجب المساواة في النظرة، وجعل الفرص متكافئة، وتعزيز الحريات الموزونة، وترسيخ كل ما يسهم في العيش بعيدا عن السلبيات والشعور بالغبن والقهر من عدم احترام التنوع، والإصرار على محاربة كل رأي مختلف..
اليوم نحن في أمس الحاجة إلى ضبط العلاقات التفاعلية بين الناس على مختلف درجاتهم، وإلى ضبط التفاعلات الإيجابية والسلبية لكل التفاعلات، وعدم وضع الصراعات في إطار العقيدة، أو الدين، أو اللون، أو الانتماء؛ حتى لا تتحول الحياة إلى وصايات على الناس، وتضييق على حياتهم، وجعلهم متصلبين منغلقين، بسبب كسلهم الفكري، الذي ساقهم إلى الظن السيئ في أن كل من يختلف عنهم، وبغض النظر عن نوع الاختلاف، هو ضدهم، وضد الدين، وضد الوطن؛ رغم أن الحق في الاختلاف، والبناء على الواقع، والتعارف والتعرف، وتصحيح المفاهيم، والنظر بإيجابية، والحوار المستمر، أسباب ضامنة لنجاح الاندماج بين الموافق والمختلف، وكفيلة بتحقيق التعايش المنشود..
القيم ليست هي القيم، والقواعد لم تعد تلك القواعد، والخلفيات القديمة لم تعد مواكبة تمام المواكبة للزمان، وهذا وغيره أحدث مجتمعات جديدة، ويحدث بين الحين والآخر تفاعلات غيرت من شخصيات الناس إلى شخصيات مؤيدة أو مناهضة لكل أو لبعض ما تقابله أمامها؛ ولم يعد يختلف أحد في أن زمننا في أمس الحاجة منا إلى أن مواصلة الجهد في مواجهة كل ما من شأنه المساس بالقيم الإنسانية في عالمنا المعاصر، ومن دون ذلك لن يحصد الناس إلا نتائج الأصوليات الدينية، والمواجهات العرقية، والصراعات الشرسة، والتحالفات السلبية، والحروب العامة أو الجزئية، والمواجهات الدامية العاصفة..
أختم بأنه ليس من بديل، في هذه الأيام العجيبة عن تعزيز السلم بين الناس، سواء داخل أوطانهم، أو خارجها، وسبيل ذلك هو إعلاء قيم الحوار بين مختلف الاطياف، ومحاربة أي فكر لا يعرف إلا نفسه، ولا يعترف إلا بأدبياته وما نشأ عليه من طقوس وشعائر، وحشو وتلقين، وهذا كله لا يمكن أن يحسنه إلا من كان قادرا على مواجهة الماضي، وأقصد هنا ما كان فيه اختطاف للعقول، أو تسلط عليها، أو تربص بأصحابها، وكلها أمور سهلة على الصادق المخلص، وخصوصا الذي ((لا يؤبه له))؛ فالناس شركاء في التحديات والمصير.

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