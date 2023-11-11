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إن الإنسان لفي خسر

11/11/2023 11:12:10 PM
(MENAFN- Al Watan) يشعر الإنسان أن السنوات الأولى من عمره كانت أطول، وأن السنوات تقصر كلما تقدم به العمر، وهذه ظاهره يشعر بها الجميع تقريبا، وقد ذهب الدارسون لهذه الظاهرة في طرائق قدد، وكل تفسير من هذه التفاسير يواجهه كثير من الطعون والشكوك فالبعض يفسر ذلك بأن الإنسان بعد أن يستقر، وتصبح حياته خاضعة لرتابة معينة تتشابه الأيام، وتبدو أقصر. وذهب البعض إلى أن قياس الوقت بالنسبة إلى العمر هو ما يجعل الصغير يشعر أن الزمن أطول، بمعنى أن الطفل ذا الخمس سنوات تساوي السنة عنده خُمس العمر ثم عندما يصبح عشر سنوات تصبح السنة عُشر العمر، وهكذا تستمر في النقصان.
والبعض يظن أن الشخص الكبير لم يعد دماغه قادرا على معالجة كل التفاصيل التي يمر بها في يومه مثلما يفعل الصغير، وهذا ما يجعل الوقت عند الصغير أطول.
والمقام لا يتسع لذكر جميع محاولات التفسير مثل سرعة نبضات قلب الصغير أو التمثيل الغذائي أو كمية معالجة المعلومات... إلخ.
وبالتالي أتت النصائح للتعامل مع هذه الظاهرة بناء على فهم كل فريق للمشكلة فالبعض ينصح بكسر الروتين اليومي؛ اعتقادا منهم أن ذلك سيجعل الوقت أطول والبعض ينصح بتطوير عادة التركيز على التفاصيل ظنا منهم أن هذا يحل المشكلة والبعض ينصح بإعادة النظر للزمن بحيث لا يقيسه نسبة إلى العمر، ولكن ليس هناك تأكيد على أن أيا من هذه النصائح تنجح.
ثم إن هناك من ينظر إلى الموضوع بطريقة مختلفة تماما ويقول إن الأوقات الجميلة هي في الحقيقة أقصر من الأوقات الصعبة فسرعة العمر دليل على النعمة وليس العكس،
وبغض النظر عن هذا كله فالجميع تقريبا يتفقون على أن الإنسان يشعر بتسارع الوقت كلما تقدم في العمر، وهذا شيء أثبتته كثير من الاستبيانات التي قام بها علماء النفس لدراسة هذه الظاهرة،
وقد يكون من أجمل ما قيل في هذا الموضوع ما قاله الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا - وهو الذي ناقش مسألة الزمن بشكل كامل نقاشا فلسفيا عميقا وهي إحدى كبرى معضلات الوجود - والقول الجميل المنسوب إليه بهذا الخصوص هو دعاؤه لنفسه بأن يرزقه الله العمر (العريض)، ولم يقل الطويل.
فالإنسان سينقضي عمره سريعا مهما كانت عدد السنوات التي عاشها، والمهم هو ماذا عمل فيها؟ ويصبح عرض العمر هو العمل الذي تركه الإنسان في مجتمعه الكبير أو الصغير.
فإسهام الإنسان بإصلاح واقع الناس أهم بكثير من زيادة عدد سنوات فارغة مهما طالت فهي في الأخير سوف تذهب إلى العدم وكأنها يوم واحد.
اليوم عندما يتذكر الناس من رحلوا لا يذكرون كم عدد السنوات التي عاشوها إنما يذكرون ماذا تركوا.
وبالتالي المساهمة بفعل خير، ولو بكلمة، ومهما بدا الفعل صغيرا فإنه هو ما يجعل للعمر قيمة.

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