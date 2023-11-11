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بوصلة الجبهة الثقافية

11/11/2023 11:12:10 PM
(MENAFN- Al Watan) واحدة من الظواهر المؤسفة المنتشرة هذه الأيام على مواقع التواصل، أن نجد بيننا ((مثقفًا)) يضع إعجابًا أو يعيد منشورًا لحسابات توجهها العام مسيء لبلادنا، لمجرد أن هذا المنشور موضع الإعجاب أو الترويج كان متعاطفًا مع أحداث غزة، فينساق هذا المثقف إلى محتوى المنشور دون فحص للحساب أو تدقيق في توجه صاحب الحساب وتاريخه!.
ومبدئيًا أؤكد على أمرين، أولهما أن التعاطف مع الأبرياء الذين يتعرضون لهذه الحرب الغاشمة هو أبسط مشاعرنا الطبيعية، وهو أثر لا يمكن لأي إنسان أن ينجو منه، أما الأمر الآخر فهو أن هؤلاء المثقفين لا نشكك في وطنيتهم وإخلاصهم لبلادهم ومجتمعهم، يشهد بذلك نتاجهم ومواقفهم.
إنما حديثتا هنا هو عن أهمية رفع مستوى الوعي السياسي لدى المثقف غير المسيس، قد يكون شاعرًا أو روائيًا أو فنانًا أو ناقدًا أو أكاديميًا، لكنه ليس سياسيًا، وليس متابعًا للسياسة، ولا قارئًا للتاريخ إلا بما يتقاطع مع فنه واهتماماته، فهو تلقائي في تعاطفه دون تمحيص لتفاصيل المشهد الذي يضع نفسه كجزء منه.
والأمر اليوم غير قابل لوجهات النظر، فبلادنا في عين العاصفة، ونحن مستهدفون من قبل الإعلام الذي أشعل الحرب، لا بل نحن هدفهم الأساس ولديهم آلاف الحسابات الإلكترونية التي تحولت لخنادق حرب علينا، وإنه لمحزن أن نرى مثقفًا من بيننا يسقط سهوًا في هذه الخنادق.
نعلم أنه على مدى التاريخ كان من أهم أدوار المثقف التجسير بين الأهداف السياسية والمجتمع. إذ أن الناس يتجهون عاطفيًا نحو ما يتم تذويبه في وجدانهم الجمعي عن طريق الشعر والرواية والفنون، فتتحول هذه المبادئ مع الوقت لقناعات عميقة تحرك الشارع وتصنع أنماطه الفكرية، ويتحول الشاعر أو الكاتب إلى مؤثر فاعل وصانع للحدث، وإلى هذا التوصيف تنتمي كل الثورات والمعارك والأحداث في العالم.
أقول هنا للمثقف السعودي.. أنت مستهدف، وبيتك وأطفالك وأمانك واقتصادك، فكن على حذر من الاستغراق في التنظير لمعركتهم ضدك.
والحقيقة أن كل صاحب قلم أو منبر أو صوت، هو حامل رسالة سياسية قصد ذلك أو لم يقصد، فالواجب هنا أن نتعاهد عينا السياسي كمثقفين ومؤثرين، وألا نسمح بأن يؤتى مجتمعنا من قبلنا.
ختامًا.. إن لمواقع التواصل طبيعة خاصة يفهمها الذين يعملون على الحروب الإلكترونية، فالمنشور ((الطُعم)) يجذب المستهدف ليكون هو نفسه وسيلة دعائية، باختصار هم يوظفونك لتسويق توجههم العام من خلال إعجابك بمنشور واحد الذي يتبعك إليه تدريجيًا مئات، وربما آلاف ممن يهتدون بك ويثقون برأيك، فكأنما هو خيط رفيع لا يرى ذلك الفاصل بين إعجابك بفكرة منشور واحد أو ترويجك لسياسة عدوك بأكملها.

MENAFN11112023000089011017ID1107412192

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