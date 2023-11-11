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خط صحي ساخن بالمدارس ولجان بأسماء المتميزين

11/11/2023 11:12:10 PM
(MENAFN- Al Watan) يؤدي، الأحد، طلاب المدارس العامة والأهلية اختبارات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوع، يعقبها إجازة أسبوع قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، في حين أطلقت بعض المدارس مسميات خاصة للجان في قاعات الاختبارات، وبدأت بتعليق صور وأسماء طلابها أصحاب المشاريع المميزة، والمشاركة في البرامج التعليمية والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات، وعمدت إدارات المدارس إلى تشجيع وتحفيز الطلاب تقديرًا لجهدهم وعملهم في المشاريع، والحرص على رفع اسم مدرستهم بين المدارس.
وجود أمني
استكملت إدارات التعليم في المناطق استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات، بينما عملت إدارات الاختبارات والقبول على إنهاء كل ما يتعلق بآلية الاختبارات، وإبلاغ المدارس بالتعليمات والإرشادات، والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، في حين تعمل إدارة الصحة المدرسية على خدمة الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات بوجود مختصين، وفتح خط ساخن مع عدد من المسؤولين بالمدارس للاتصال عند الضرورة، فيما تستكمل الجهات المعنية والأمنية خططها لتنفيذها خلال فترة الاختبارات، من خلال وجود أمني في التقاطعات وتسهيل الحركة المرورية.
أجواء مناسبة
وفي جازان، ينتظم على مقاعد الاختبارات أكثر من 170 ألف طالب وطالبة في نحو 1265 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، وتشمل مدارس التعليم العام والأهلي، ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، وتحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة ومدارس الطفولة المبكرة، وسط جاهزية ومنظومة من الخدمات التربوية المتكاملة وخطة تهيئة نفسية وتوجيهية، بعد استكمال المدارس لكافة اختباراتها العملية والشفوية.
هاتف استشاري
أكد مدير تعليم جازان، ملهي عقدي، ضرورة توفير الأجواء المناسبة بما يضمن تأدية الطلاب والطالبات اختباراتهم بيسر وسهولة، مؤكدًا أهمية دور الأسرة في هذه الفترة المهمة للاختبارات، وضرورة تعاونهم وتواصلهم الكامل مع المدرسة، وحث أبنائهم على بذل مزيد من الجهد والاستذكار وتحفيزهم وزيادة الدافعية لديهم ليحصدوا ثمرة ذلك بتحقيق النجاح والتفوق.
وكشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عن إطلاق خدمة الهاتف الاستشاري، والذي يستهدف منسوبي المجتمع التعليمي والتربوي أثناء فترة الاختبارات لتلقي الاستفسارات، والاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية، وإعداد العديد من النشرات التربوية ونشرها عبر القنوات الرسمية، بالتعاون بين إدارتي التوجيه الطلابي وإدارة الإعلام والاتصال، والتأكيد على أهمية الانضباط المدرسي، وتقديم الدعم النفسي والتهيئة النفسية للطلبة وتخفيف رهبة الاختبار لديهم.
طلاب المراحل الدراسية
ابتدائي
3329059
متوسط
1535879
ثانوي
1532703
تعليم جازان
170 ألف طالبًا وطالبة
5 خطط تهيئ الطلاب للاختبارات
1265 مدرسة تستقبل الطلاب

MENAFN11112023000089011017ID1107412191

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