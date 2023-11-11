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%7 انخفاض عدم نقل المرضى والمصابين

11/11/2023 11:12:10 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت حالات عدم نقل المرضى والمصابين إلى المنشآت الصحية العام الماضي 7%، إذ بلغ إجمالي غير المنقولين 250.255 ألف مريض ومصاب لم يتم نقلهم إلى المستشفيات، مقابل 269.694 ألفًا في عام 2021، والذين لم يتم نقلهم، في وقت تصدرت مكة المكرمة الأكثر مرضى ومصابين لم يتم نقلهم.
سببان للتعثر
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للعام الماضي، أن الهيئة تسعى إلى التحكم في مؤشر المرضى والمصابين الذين لم يتم نقلهم، سواء مع تقديم الخدمة الإسعافية لهم أو بدونها، والتي قد تشمل تعثر وصول الفرقة الإسعافية، أو إلغاء البلاغ وغيرها، مشيرة إلى أنها تعمل لضمان أن المصاب أو المريض تلقى الرعاية الطبية، بعد تواصل الطبيب المناوب للتوجيه الطبي مع الفرقة الإسعافية، والتأكد من عدم الحاجة لنقل المريض، أو الاكتفاء بما قدم له في الميدان.
34% مكة
استخوذت مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المرضى والمصابين لم يتم نقلهم إلى المنشآت الصحية، حيث بلغ إجمالي المرضى والمصابين غير المنقولين 86.197 ألفًا بـ34%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 74.851 ألفًا بـ30%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 24.682 ألفًا بـ10%، وعسير 17.633 ألفًا بـ7%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 16.577 ألفًا بـ6.62%.
منقولون
- %7 انخفاض عدم نقل المرضى والمصابين.
- 250 ألف مريض ومصاب لم يتم نقلهم.
- سببان لتعثر نقل المصابين والمرضى.
- مكة تتصدر غير المنقولين.
الأكثر مرضى ومصابين
- مكة المكرمة 34%.
- الرياض 30%.
- الشرقية 10%.
- عسير 7%.
- المدينة المنورة 6.62%.

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