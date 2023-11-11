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مترو الهلال لا يشبع أهدافا

11/11/2023 11:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أسهمت حنكة إدارة الهلال في التعاقد مع المهاجم الصربي إلسكندر ميتروفيتش، الذي أنهى معها المشاكل الهجومية للزعيم هذا الموسم، إذ قاد الصربي فريقه إلى تعزيز صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بعد تسجيله الهدف الأول أمام التعاون في الجولة الـ13، في وقت يعد الصربي متعطشا لتسجيل الأهداف، وهدافا بالفطرة وعاشقا للشباك، إذ لا تكاد تخلو مباراة هلالية دون أن يضع بصمته التهديفية.
معادلة
عادل ميتروفتش، رقم مهاجم الهلال السابق النيجيري أوديون إيجالو، وذلك من خلال التسجيل في 4 مباريات على التوالي، وهما الأجنبيان الوحيدان في صفوف الزعيم اللذان تمكنا من التسجيل في 4 مباريات الموسمين الماضي والحالي، وتفوق الصربي على أجانب الفريق والمحليين هذا الموسم، حيث لعب 17 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 17 هدفا، بأشكال مختلفة" دبل كيك، الرأس، وعلى الطائر، وكوبري"، وحقق الهاتريك مرتين محليا وآسيويا، ولعب في دوري روشن 11 مباراة، سجل 10 أهداف، وصنع 2، بمعدل هدف في كل مباراة، أحرز معها 10 أهداف في آخر 8 مباريات متتالية في جميع المسابقات، وسدد اللاعب 5 تسديدات أمام التعاون، منها تسديدة وحيدة على المرمى، ولمس الكرة 29 مرة، وسجل هدفا، وراوغ مرتين.
سلبية
رغم قدرات اللاعب الفنية المميزة، شهدت مواجهات اللاعب معادلة سلبية، حيث تسبب حماس اللاعب الزائد، في تدخلاته العنيفة، والتي قد تشوه مستوياته المميزة، وشهدت مباراة التعاون الأخيرة تدخلات للاعب أسهمت في إصابة لاعبين من الأخير، وسط مطالب بضبط النفس، وعدم التعرض للطرد في المباريات المقبلة، خاصة أن الفريق يخوض مواجهات مختلفة في الدوري المحلي والآسيوي، ومسابقة كأس الملك، وحاجة الفريق لخدماته.
- صربي الهلال يعشق هز الشباك
-الميترو يعادل رقم إيغالو بالتسجيل المتتالي
- 17 هدفا سجلها اللاعب خلال 17 مباراة
- ميتروفيتش سجل 10 أهداف بالدوري
- التدخلات العنيفة تشوه تفوق الصربي

MENAFN11112023000089011017ID1107412189

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