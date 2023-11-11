مترو الهلال لا يشبع أهدافا

(MENAFN
- Al Watan) أسهمت حنكة إدارة الهلال في التعاقد مع المهاجم الصربي إلسكندر ميتروفيتش، الذي أنهى معها المشاكل الهجومية للزعيم هذا الموسم، إذ قاد الصربي فريقه إلى تعزيز صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بعد تسجيله الهدف الأول أمام التعاون في الجولة الـ13، في وقت يعد الصربي متعطشا لتسجيل الأهداف، وهدافا بالفطرة وعاشقا للشباك، إذ لا تكاد تخلو مباراة هلالية دون أن يضع بصمته التهديفية.
معادلة
عادل ميتروفتش، رقم مهاجم الهلال السابق النيجيري أوديون إيجالو، وذلك من خلال التسجيل في 4 مباريات على التوالي، وهما الأجنبيان الوحيدان في صفوف الزعيم اللذان تمكنا من التسجيل في 4 مباريات الموسمين الماضي والحالي، وتفوق الصربي على أجانب الفريق والمحليين هذا الموسم، حيث لعب 17 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 17 هدفا، بأشكال مختلفة" دبل كيك، الرأس، وعلى الطائر، وكوبري"، وحقق الهاتريك مرتين محليا وآسيويا، ولعب في دوري روشن 11 مباراة، سجل 10 أهداف، وصنع 2، بمعدل هدف في كل مباراة، أحرز معها 10 أهداف في آخر 8 مباريات متتالية في جميع المسابقات، وسدد اللاعب 5 تسديدات أمام التعاون، منها تسديدة وحيدة على المرمى، ولمس الكرة 29 مرة، وسجل هدفا، وراوغ مرتين.
سلبية
رغم قدرات اللاعب الفنية المميزة، شهدت مواجهات اللاعب معادلة سلبية، حيث تسبب حماس اللاعب الزائد، في تدخلاته العنيفة، والتي قد تشوه مستوياته المميزة، وشهدت مباراة التعاون الأخيرة تدخلات للاعب أسهمت في إصابة لاعبين من الأخير، وسط مطالب بضبط النفس، وعدم التعرض للطرد في المباريات المقبلة، خاصة أن الفريق يخوض مواجهات مختلفة في الدوري المحلي والآسيوي، ومسابقة كأس الملك، وحاجة الفريق لخدماته.
- صربي الهلال يعشق هز الشباك
-الميترو يعادل رقم إيغالو بالتسجيل المتتالي
- 17 هدفا سجلها اللاعب خلال 17 مباراة
- ميتروفيتش سجل 10 أهداف بالدوري
- التدخلات العنيفة تشوه تفوق الصربي
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