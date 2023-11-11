الأهداف القاتلة تصيب Yelo

(MENAFN
- Al Watan) سجلت الأهداف القاتلة حضورا مؤثرا في الجولة العاشرة من دوري (Yelo) لكرة القدم، تصدرت معها المشهد ولعبت دورا مؤثرا في النتائج، وابتسمت للقادسية والصفا والعدالة، وكشرت في وجه النجمة، وهجر الذي رفض تسجيل ضربة الجزاء المحتسبة له في الوقت القاتل في الدقيقة 95+5، وسجلت الجولة الإقالة التاسعة للمدربين بعد إقالة مدرب العين الروماني فاليريو تيتا، والتعاقد مع الصربي زوران ميكيونيفيتش، وحقق نجم القادسية لويس فييتو نجومية الجولة، واحتسبت تقنية الـ(VAR) 5 حالات تحكيمية.
تراجع
تراجع معدل تسجيل الأهداف في الجولة العاشرة، وانخفضت إلى 19 هدفا، مقارنة بالجولتين السابقتين، وتم احتساب 3 ضربات جزاء، سجلت اثنتان للعروبة ضد جدة، والصفا ضد القيصومة، وأهدرت واحدة من نصيب هجر ضد الباطن، وإشهار البطاقة الحمراء مرتين، وتسجيل 4 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، وشهدت الجولة حدثين بارزين، ممثلين في تسجيل مهاجم الصفا النجم محمد السهلاو أولى أهدافه في دوري Yelo، وعودة قائد القيصومة سلطان المطيري للعب حارسا للمرمى، بعد طرد الحارس الرئيسي للفريق، واستنفاد التغييرات، ولم يتمكن من التصدي لضربة الجزاء المحتسبة.
تفوق
واصلت ملاعب أصحاب الأرض الانتصارات ضد الضيوف، حيث شهدت الجولة 6 انتصارات، منها 4 انتصارات لأصحاب الأرض، مقابل انتصارين للضيوف، و3 تعادلات، وواصل العدالة صدارته لأكثر الفرق تسجيلا للأهداف بـ23 هدفا، وتساوى الثلاثي العروبة والقادسية والبكيرية كأقل الفرق استقبالا للأهداف بـ5 أهداف لكل منها، ويتصدر مهاجم النجمة عثمان باري ترتيب الهدافين بـ8 أهداف.
خسائر
صدمت الخسائر المتتالية عشاق العربي، والذي تراجع للمركز التاسع بـ13 نقطة، بـ5 خسائر مقابل 4 انتصارات وتعادل واحد، وتساوت خسائر القيصومة والصفا بـ7 خسائر كأكثر الأندية خسارة، يليهما أحد، والترجي وهجر بـ6 خسائر، فيما تصدر العروبة الانتصارات بـ9 انتصارات، يليه العدالة بـ8 انتصارات، ثم القادسية بـ7 انتصارات، والبكيرية الأكثر تعادلات بـ4 تعادلات، يليه النجمة والباطن وهجر بـ3 تعادلات.
-انخفاض الأهداف إلى 19 هدفا
-الخسائر تصدم فارس عنيزة
-عدد ضحايا المدربين يرتفع إلى 9
-السهلاوي يسجل أول أهدافه بالدوري
-قائد القيصومة يعود لحراسة المرمى تراجع
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