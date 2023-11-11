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الأهداف القاتلة تصيب Yelo

11/11/2023 11:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الأهداف القاتلة حضورا مؤثرا في الجولة العاشرة من دوري (Yelo) لكرة القدم، تصدرت معها المشهد ولعبت دورا مؤثرا في النتائج، وابتسمت للقادسية والصفا والعدالة، وكشرت في وجه النجمة، وهجر الذي رفض تسجيل ضربة الجزاء المحتسبة له في الوقت القاتل في الدقيقة 95+5، وسجلت الجولة الإقالة التاسعة للمدربين بعد إقالة مدرب العين الروماني فاليريو تيتا، والتعاقد مع الصربي زوران ميكيونيفيتش، وحقق نجم القادسية لويس فييتو نجومية الجولة، واحتسبت تقنية الـ(VAR) 5 حالات تحكيمية.
تراجع
تراجع معدل تسجيل الأهداف في الجولة العاشرة، وانخفضت إلى 19 هدفا، مقارنة بالجولتين السابقتين، وتم احتساب 3 ضربات جزاء، سجلت اثنتان للعروبة ضد جدة، والصفا ضد القيصومة، وأهدرت واحدة من نصيب هجر ضد الباطن، وإشهار البطاقة الحمراء مرتين، وتسجيل 4 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، وشهدت الجولة حدثين بارزين، ممثلين في تسجيل مهاجم الصفا النجم محمد السهلاو أولى أهدافه في دوري Yelo، وعودة قائد القيصومة سلطان المطيري للعب حارسا للمرمى، بعد طرد الحارس الرئيسي للفريق، واستنفاد التغييرات، ولم يتمكن من التصدي لضربة الجزاء المحتسبة.
تفوق
واصلت ملاعب أصحاب الأرض الانتصارات ضد الضيوف، حيث شهدت الجولة 6 انتصارات، منها 4 انتصارات لأصحاب الأرض، مقابل انتصارين للضيوف، و3 تعادلات، وواصل العدالة صدارته لأكثر الفرق تسجيلا للأهداف بـ23 هدفا، وتساوى الثلاثي العروبة والقادسية والبكيرية كأقل الفرق استقبالا للأهداف بـ5 أهداف لكل منها، ويتصدر مهاجم النجمة عثمان باري ترتيب الهدافين بـ8 أهداف.
خسائر
صدمت الخسائر المتتالية عشاق العربي، والذي تراجع للمركز التاسع بـ13 نقطة، بـ5 خسائر مقابل 4 انتصارات وتعادل واحد، وتساوت خسائر القيصومة والصفا بـ7 خسائر كأكثر الأندية خسارة، يليهما أحد، والترجي وهجر بـ6 خسائر، فيما تصدر العروبة الانتصارات بـ9 انتصارات، يليه العدالة بـ8 انتصارات، ثم القادسية بـ7 انتصارات، والبكيرية الأكثر تعادلات بـ4 تعادلات، يليه النجمة والباطن وهجر بـ3 تعادلات.
-انخفاض الأهداف إلى 19 هدفا
-الخسائر تصدم فارس عنيزة
-عدد ضحايا المدربين يرتفع إلى 9
-السهلاوي يسجل أول أهدافه بالدوري
-قائد القيصومة يعود لحراسة المرمى تراجع

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